Есть ли ваши клиенты в социальных сетях

Доброго времени суток, друзья. Эту публикацию я посвящаю всем, кто любит гранатовый сок и хочет всё знать.

В рейтинге «Самых Популярных Вопросов От Клиентов» тройку лидеров уже который месяц не хочет покидать простой и в то же время важный вопрос: «Откуда мне знать, есть ли мои покупатели/клиенты в социальных сетях, а если и есть, то в какой именно социальной сети их больше всего?». Конечно, нет ничего сложного в том, чтобы ответить на этот вопрос подробно и достойно. Все, что нам нужно — база email адресов. Если будущий клиент готов предоставить ее, то остальное, как говорится, дело техники. Сегодня этой техникой для вас буду я.

Начальный алгоритм действий:

Сохраняем полученный список электронных адресов как файл формата CSV (сделать это можно с помощью программы Microsoft Excel).

Регистрируем новый электронный адрес в Gmail.

В новом почтовом ящике выбираем раздел «Контакты», нажимаем кнопку «Дополнительные действия» и указываем на команду «Импорт». Импортируем наш файл CSV и в адресной книге убеждаемся, что все электронные адреса загружены.

Теперь мы войдем в популярные социальные сети (необходимо иметь по аккаунту в каждой из них) и проверим, сколько же адресатов их использует.

ВКонтакте

Логинимся и переходим по ссылке «Мои друзья», выполняем действия, показанные на скриншоте, вводим логин и пароль от почтового ящика, который создали и после некоторого ожидания видим список и общее количество клиентов во ВКонтакте.

Facebook

Тут стоит вспомнить о соперничестве Facebook и Google, благодаря которому некоторое время назад стало невозможным простое импортирование адресов из почтового ящика Gmail в эту социальную сеть. Так что вспоминаем о нашем CSV-файлике, переходим по ссылке и снова получаем нужный список.

Twitter

Логинимся, отправляемся по ссылке, повторяем привычные действия и получаем привычный результат.

Одноклассники

Логинимся, вводим почтовый адрес и пароль – получаем необходимый список.

Livejournal

Логинимся, переходим по ссылке, вводим данные, получаем список пользователей.

LiveInternet

И еще раз логинимся и переходим по ссылке. Полученные данные легче всего анализировать, упорядочив их в простой таблице:

Сим не хитрым способом мы быстро и непринужденно ответим клиенту не только: «Да, ваши клиенты есть в социальных сетях», но и скажем, в каких именно, сколько их там, какое процентное соотношение с другими социальными сетями и какую сеть лучше всего выбрать для продвижения. С вами был Андрей Чумаченко и самая непостоянная в мире рубрика Автостопом по социальным сетям. Берегите себя!