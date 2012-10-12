С тех пор как весной мы побывали в гостях у Grape Ukraine, все эти месяцы мы пытались сделать хорошее интервью с Юрием. И вот наконец представляем его вашему вниманию :) Многие знают, что скоро в Одессе он проведет мастер-класс с провокационным названием «Sell digital or die trying» — про него и расспросим для начала.

— Почему ты выбрал именно эту тему для мастер-класса в Одессе?

Я за то, чтобы коллеги на рынке больше продавали ярких технологичных решений и не боялись отстаивать свои самые смелые идеи. Чтобы выходили за рамки отработанных схем и инструментов покоряя сердца своих клиентов и их потребителей новым для них опытом. Digital это среда, которую все еще понимают не многие, но это не значит, что нельзя объяснить и обосновать то, что может хотя бы приятно удивить клиента. Я хочу зажечь глаза людям, готовым вырваться на продажу :)

— Есть ли на сегодняшний день разница между дизайнером работающем в ATL и в digital?

Эта разница определенно есть, но она логична, как и отличие между тем как добраться до пункта назначения — самолетом или поездом. Есть азы и умение рисовать, есть чувство вкуса, но дальше начинаются технические особенности для создания каждого вида рекламы, обучение, практика. Дизайнерам в интерактивной среде приходится гораздо чаще мониторить тренды учитывая динамику развития индустрии, важно понимать технологии, стили, процесс прототипирования и др.

Исходя из моего опыта — легче включить в существующую команду перспективного молодого дизайнера из ATL, чем привлекать опытного Арт-директора без опыта работы в digital.

— Какие знания наиболее важны для digital специалиста сегодня?

В отличие от кузнечного дела в digital мало освоить ключевые навыки и инструменты. Основы маркетинга и рекламы, психология, изучение потребительских трендов, кейсов и пр. — лишь часть базиса профессионального развития.

Digital пришел во все сферы жизни поэтому нужно стремится к разностороннему развитию если желаете создавать яркие, нужные и полезные решения.

— Где сегодня нужно учиться digital профессионалу?

Что касается мест для получения базовых знаний по digital, то пока в Украине можно выделить лишь проекты Багажа, Икру, школу BeFirst. Полноценное образование по специальности цифровые коммуникации в Украине если теоретически и возможно, то вряд ли в ближайшей пятилетке и только с активным участием практиков из ТОПовых агентств и компаний-рекламодателей. Для тех, у кого есть деньги, время и отличный английский, существуют профильные школы Hyper Island, офисы Miami Ad School и пр. Остальные могут черпать знания из открытых источников в сети и, например, структурированных курсах вроде Coursera и похожих образовательных инициатив.

— Над какими интересными проектами вы работаете в 2012 году?

Мы стараемся, чтобы все, над чем сейчас работает команда было воплощено в интересных проектах. Выбирая клиентов, мы смотрим на то, интересен ли нам проект в принципе, сможем ли мы создавать в рамках сотрудничества что-то новое, нестандартное и как смотрит на коммуникацию в digital команда клиента. Что касается текущей работы GRAPE Ukraine, мы сохранили и развиваем все контракты с клиентами с начала нашей работы, чем очень гордимся. Эта осень уже подарила нам знаковую победу в тендере Киевстар на ведение брендов компании в Digital PR и SMM, мы выигрываем проекты от Черниговского, победили в тендере Банка Русский Стандарт, начали работать с ecommerce в лице крупнейшего онлайнового ритейлера ModnaCasta, будем делать проект и для телеканала «1+1» и многое другое.

— Какие на твой взгляд главные ошибки в SMM — продвижении среди украинских агентств/проектов?

Главной проблемой я считаю отсутствие системности и качественного вовлечения в то, как строит ряд брендов и их агентств платформу в социальных сетях. По-прежнему для многих социальные сети равняются необходимости присутствия странички с трансляцией новостей компании, что в большинстве случаев автоматически переводит такое сообщество в категорию мертвых страниц.

— Чьи работы/кейсы тебя восхищают?

Меня вдохновляет, например, цифровая экосистема Nike+. Считаю ее одним из лучших мировых кейсов, когда коммуникация строится прежде всего на реальных интересах, потребностях и желаниях. Когда реклама обретает полезные функциональные свойства, может развиваться и быть масштабируемой, как одна большая крутая история.

Вместо демонстрации производства несколько тысяч кроссовок в минуту, в компании задумались об интересах одного конкретного человека. Так была создана платформа бренда с отличным набором сервисов и отменной реализацией, которая помогает людям вести активный образ жизни. Все начиналось с бренд-сайтов, мобильных приложений и комьюнити, а сегодня развивается уже в формате создания совершенно новых продуктов из области digital sport. Проект FuelBand агентства R/GA для Nike — это новая планка в сотрудничестве агентства и клиента, воплощенная в выпуске полноценного функционального продукта, а не просто реализованной рекламной кампании. Такие проекты восхищают и вдохновляют.

— Что радует — они не пытаются продать нам сразу кроссовки, они делают нечто большее. Кстати, именно пример про кроссовки был в посте про изменение поведения (мотивацию, возможности и триггеры). Как ты считаешь, каково состояние рынка digital рекламы сегодня в Украине в целом?

Стабильный и уверенный рост — от желания в нем развиваться со стороны клиентов, увеличения бюджетов на проекты, до растущей экспертизы и возможностей агентств.

— Каков на твой взгляд самый значительный тренд digital 2013 года?

Чтобы не делать фокус на технологии или формате я выделю «функциональность и пользу». Реклама в digital все чаще обретает успех и популярность, когда становится подобной сервису, с помощью которого люди могут решать насущные проблемы. Это правильное направление и нужно двигаться на встречу ожиданиям людей.

— Что обязательно должна знать и уметь команда для эффективной работы в digital?

Мы работаем на молодом динамичном рынке, где в нескольких ближайших лет еще появится не одна структура с желанием найти свое место в digital. Вопрос в кадрах, понимающих суть и вектор развития digital-индустрии, способных развивать любой новый бизнес на этом рынке и экспертиза ТОП-менеджмента, которому под силу эффективно собрать и организовать их работу. Агентства из UDAC или цифровые юниты сетевиков служат кузницей кадров для всего рынка, включая клиентскую сторону.

Дефицит специалистов — главный тормоз индустрии.

— С чего можно и необходимо начинать профессиональную деятельность в digital среде?

Идеальная схема для студентов или людей, которые решили попробовать свои силы в digital — стараться попасть на стажерскую программу в одно из агентств с развитой экспертизой в этой области. Начиная от специализированных агентств уровня UDAC, заканчивая сетевыми агентствами.

— Где ты черпаешь вдохновение в работе над проектами?

Я стараюсь жить не только работой и считаю это главным источником вдохновения. Многообразие интересов формируют не только личность, но и качественно влияют на отношение к работе, мировоззрение в целом. Семья, путешествия, книги, игры, встречи, еда, хобби — неотъемлемые атрибуты для рождения идей, которые обычно и приходят в моменты отвлеченные от ежедневных забот. Как может человек создавать что-то реально полезное и нужное для жизни других, если он сам никогда и не жил толком?

— Какие ресурсы для пополнения багажа профессиональной информации посоветуешь digital специалистам?

Мой ридер разбит на ряд категорий — от тематических по рекламе, маркетингу, digital, трендам, дизайну до блогов, которые ведут интересные мне личности. Процентов на 80 все эти ресурсы западные. Охватить все и сразу неэффективно, это занимает массу времени. Я сторонник выбора тех каналов, где появляется действительно уникальная информация с авторским подходом, а не просто аггрегация всего тематического, вроде Mashable. Если взять ключевые ресурсы, то для минимального погружения в тему достаточно читать digitalbuzzblog.com, thefwa.com, hot-digital.ru, cossa.ru, adme.ua, art-spire.com, socialmediaexaminer.com и др.

— Каковы твои профессиональные рекомендации в работе над сложными проектами?

Структурируйте проект, делайте карту, схемы и блоки работ, прототипы перед тем, как бросать все силы команды на реализацию. Разбивайте тайминг на отдельные мелкие задачи, реализация которых гораздо проще, чем выполнение больших вех. Это одно из главных правил тайм-менеджмента и оно здорово упрощает любую сложную задачу. Привлекайте специалистов, которые явно лучше разбираются в теме, с которой вы, возможно столкнулись впервые. Не стоит играть в «царя горы» там, где давно уже проложен асфальт. Гораздо эффективнее поучиться у людей, которые знают особенности реализации специфичных проектов и технологий, чтобы в будущем расти в этом самостоятельно.

— А касательно работы со сложным клиентом?

Обычно появление сложного клиента это повод взглянуть на то, что происходит внутри агентства. Почему клиент воспринимается как сложный и получает ли он то, на что рассчитывал при сотрудничестве с вами.

А вообще, всегда анализируйте бизнес клиента и людей, с которыми предстоит работать. Все дело в людях. Всегда.

— Чего ни в коем случае нельзя делать в digital?

Не стоит строить свою работу на бездумном копировании. Это путь в никуда.