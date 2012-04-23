Маркетинг

Это Grape, детка!
Вячеслав Иванишин
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На прошлой неделе мы побывали в рекламном агентстве с digital в сердце — Grape Ukraine. Нас встретила офис-менеджер агентства Юля Слободская, а экскурсию провел его руководитель — Юрий Гладкий.

офис-менеджер агентства Юля Слободская

Агентство Grape Ukraine фактически начало работу в июне 2011-го года. Долгое время небольшой офис (по иронии судьбы) находился рядом с диджитал-агентствами Prodigi и Brainberry. Осенью два флагмана переехали (да и Brainberry по неподтвержденным данным вот-вот собирается найти новое место). И так уж вышло, все до сих пор в какой-то степени находятся в стадии ремонта. Хотя в Grape, на наш субъективный взгляд, процесс завершен на 95% :)

небольшой офис

Есть уже даже «специальные полочки для трофеев». Благо, начало положено: первое «золото» — в центре.

победитель номинации

Награда, кстати, за серию роликов «Таблеточки», реализованную совместно с агентством VGNC. «Таблеточки» взяли «золото» в номинациях «вирусные формы» и «некоммерческие проекты» на PROpeller Digital и продолжают свое победоносное шествие. Награды, соответственно, агентства-разработчики разделили поровну. Кроме того, на минувшем и первом для Grape Ukraine фестивале агентство также получило три «бронзы» — за проекты SafeBook («некоммерческий проект» и «мобильная кампания») и Music IQ (SMM). И это только начало!

200-метровый офис Grape Ukraine можно обойти по кругу.

Для начала зайдем в переговорку.

зайдем в переговорку

Grape Ukraine — полноценное автономное агентство с сильным «братом» в России. В Киеве работают 16 человек, в московском Grape — 100+. Схожесть на лицо, как говорится. В айдентике — уж точно!

полноценное автономное агентство

И тут же рядом ребята разбирают принтер, как элемент нового проекта в стиле phygital.

элемент нового проекта в стиле phygital

команда и принтер

Ожидающие «завсегдатаев» места в отделе веб-разработки:

места в отделе веб-разработки

Поиски вдохновения озадаченного копирайтера:

Поиски вдохновения озадаченного копирайтера

В некоторых кабинетах висят фирменные hand made «растяжки». Сделано это для создания специального освещения и смотрится очень круто — жаль, что не получилось захватить в одном кадре весь обзор:

hand made «растяжки»

Кабинет директора

Кабинет директора

эксклюзивные игральные карты

Юрий коллекционирует эксклюзивные игральные карты и пока решил собирать коллекцию в офисе, планируя соорудить в ближайшем будущем для нее специальное место.

специальное место

Дизайнеры

Дизайнеры

двое за компьютером

текущие творческие наработки

Здесь же находятся и текущие творческие наработки, как, например, одна из инсталляций для сообщества «Природа большого города» бренда Timotei и проекта «365», в котором по заданию агентства фотограф путешествует по городам Украины, снимая лучшие места природы в городе и отмечая эти точки в Foursquare — Naturesquare.

лучшие места природы в городе

девушка за монитором

пуф монитор офис

Большие компании позавидуют такой уютной и даже домашней кухне, как в Grape Ukraine.

Grape Ukraine офис кухня

И балкончик есть для мозговых штурмов, например :)

балкончик для мозговых штурмов

кухня кулер

Аккаунт-менеджеры.

Ребята подарили девушкам на 8-е марта семена и горшки с землей. Что вырастет — пока не понятно! Сюрприз. Это вон про те горшочки, что на подоконнике.

Ребята подарили девушкам на 8-е марта семена и горшки с землей

Тут наш взгляд привлекли пачки сигарет на столе (возле коробочки с феном). Видимо, шла работа для знаменитого сигаретного бренда.

работа для знаменитого сигаретного бренда

В каждой компании должен быть и надежный финансовый отдел.

надежный финансовый отдел

Стратеги-креаторы:

Стратеги-креаторы

ноутбук кофе офис

И снова возвращаемся к Юле. Воздушные шарики, которые её окружают, остались с 8-го марта — в честь праздника ими был буквально забит весь хол Grape Ukraine.

хол Grape Ukraine

Тут можно посмотреть чуточку больше фотографий.

Grape в рекламе не нуждается. Ведь не случайно позиционируется как самое дорогое диджитал агентство в Украине — есть ресурсы, есть идеи, есть успешные проекты. И дальше — больше! Ну, а нам уже не терпится пообщаться с Юрием подробнее о кейсах и прочих животрепещущих SMM-вопросах.

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Вячеслав Иванишин

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