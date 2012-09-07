15 советов о том, как повысить доверие к интернет-магазину

По мотивам доклада Александра Федотова (руководитель отдела комплексных проектов компании "Ашманов и Партнеры Украина") "Доверительный интернет-маркетинг. Почему аудитория хочет быть участником процесса", прозвучавшего на конференции "8Р».

Нет доверия без социальных доказательств. Интернет-магазину доверяют по рекомендациям — это самый первый фактор. Мы доверяем друзьям и знакомым.