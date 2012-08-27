Маркетинг

Пикник на двадцать тысяч человек, или Рассылка-лотерея
Катерина Коламбет
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В марте несколько друзей из Нью-Йорка придумали The Listserve — рассылку-лотерею. Суть проекта в том, что каждый день кто-то из подписчиков получает возможность написать письмо всем остальным.

— «Если бы у вас была возможность обратиться к миллиону человек, что бы вы сказали?»

Очень быстро количество адресатов перевалило за 20 тысяч. И это без какой-либо рекламы — людям просто понравилась эта идея. Кстати, в 2012 году другие ребята создали подобную рассылку на испанском языке — Verkisto. Итак, о чем же пишут люди? Рассказывают истории из жизни, дают советы в стиле «спите под открытым небом, кушайте манго, обнимите слона, путешествуйте налегке», делятся мыслями и любимыми цитатами. В письмах нельзя использовать картинки и ссылки — только текст. Получается интересно — видно, что каждый старается подойти к вопросу с душой. В конце письма автор оставляет личный или специально созданный адрес эл. почты для обратной связи. На прошлой неделе пришло письмо от Николь.

«Привет! Я живу в Бруклине, работаю в Kickstarter, играю на гавайском инструменте укулеле, люблю гуакамоле (мексиканская закуска из авокадо). Давайте попробуем собраться в воскресенье, 26 августа, примерно в час дня по координатам 40.667602,-73.970831. У меня будет подстилка, воздушный змей, укулеле и еда. И ты приходи, приводи друзей, берите собак, печенье, салфетки, музыкальные инструменты и напитки. Вполне возможно, что мы будем сидеть вдвоем и есть гуакамоле, а может, еще придут 20 915 близких друзей по переписке. Кто знает? У меня есть родинка под глазом и я буду в красном. До встречи!»

В течение первых четырех часов она получила 250 писем и десятки твитов а-ля: «я приду с мандолиной и двумя таксами». Вышли на связь и журналисты — пришлось придумать название ивента и хештег #internetpicnic.

пришлось придумать название ивента и хештег

Правда, оставались сомнения: вдруг на встречу никто не придет, кроме десятка журналистов. В этот день в NY проводился еще как минимум один любопытный ивент — митинг за права женщин ходить топлес.

Кстати, на сайте можно посмотреть адресатов по странам и действительно подсчитать, сколько человек предположительно окажутся из Бруклина.

  • США — 10955;
  • Великобритания — 1287;
  • Канада — 1021;
  • Бразилия — 642;
  • Голландия — 437.

Из Украины кроме меня есть еще 46 подписчиков :) Итак, что в итоге?

Мероприятие посетили 50-75 человек (сложно сказать точнее), возрастом до 35 лет. Самому младшему всего 15 — он узнал про пикник из Twitter. Большинство из Нью-Йорка, но были также и люди, приехавшие в город ради этого мероприятия.

Были замечены сотрудники Kickstarter (включая кофаундера Yancey Strickler), Foursquare, Etsy, Tumblr, Timehop, AppNexus и ScrollKit. В общем, получился своего рода a New York Tech Meetup.

Пришли на пикник и основатели The Listserve :)

Собственно, произошло то, что не могло случиться в другое время, да и, пожалуй, в другом месте. Рано или поздно такая рассылка наберет миллион адресатов.

Кстати, с функцией «идеальное время доставки», запущенной такими крупными сервисами рассылки, как GetResponse, эта затея могла осуществиться еще быстрее.

Идея Николь примечательна тем, что она расширила формат. Личные связи — самое ценное, на этом и строятся социальные сети. Невольно вспоминается концепция когнитивного излишка или пост о тех, кто редактирует в свободное время википедию.

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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