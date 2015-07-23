Как найти упущенную семантику: кейс сервиса Serpstat (ex. Prodvigator)

Упущенная семантика — это ключевые фразы, которые успешно используют в SEO и PPC ваши основные конкуренты, но не используете вы. Конечно, для того, чтобы обогнать конкурентов в поиске, такую семантику важно найти и применить в продвижении собственного ресурса. Теперь это можно сделать с помощью новой функции сервиса Serpstat (ex. Prodvigator) «Сравнение доменов».

Рассмотрим новый функционал Serpstat (ex. Prodvigator) на примере: найдем упущенную семантику для авиабилетного гранда aviasales.ru (может, пригодится их новому маркетологу).

Сравниваем сайт с конкурентами

В Serpstat (ex. Prodvigator) можно сравнить семантику до трех сайтов одновременно. Например, сопоставить свой сайт с двумя основными конкурентами. При этом данные вы получите как из органического, так и платного трафика. Для начала, вводим адрес основного сайта в поиск сервиса, выбираем поисковую систему и переходим во вкладку «Сравнение доменов» (она находится на левой панели меню в разделе «Конкуренты»). Здесь вводим адреса двух главных конкурентов основного сайта, указываем, какие данные нас интересуют (из органического или из платного трафика) и нажимаем на «Сравнить». Проанализируем органические запросы сайтов. Первое, что мы видим в отчете — это наглядная диаграмма сравнения доменов. На ней сразу же отображается, что самое широкое семантического ядро у основного сайта. Указывается количество его ключевых фраз. При желании, весь перечень фраз можно увидеть, кликнув на сегмент диаграммы с основным сайтом. Быстро найти упущенную семантику для основного сайта нам помогут сегменты диаграммы с пересекающимися ключевыми фразами.

Особое внимание стоит обратить на запросы, которые используют оба конкурента. Такая семантика с большой вероятностью подойдет и для основного исследуемого сайта. Находим ее, кликнув на сегмент диаграммы, в котором пересекаются только 2 конкурента основного сайта:

Так мы получили список из более чем 10 000 потенциально эффективных, но упущенных фраз для основного сайта.

В полученном отчете для фраз указаны позиции, которые в выдаче занимает каждый из конкурентов, частотность и стоимость в PPC.

Конечно, данные стоит изучить более детально, поэтому сохраняем список ключевых фраз в одном из пяти доступных форматов: CSV Open office, CSV Microsoft Excel, XLS Microsoft Excel, XLSX Microsoft Excel или Google Docs.

Используем семантику конкурентов

Найти еще больше дополнительных фраз для основного сайта (aviasales.ru) поможет семантика каждого из конкурентов. Просматриваем ключевые фразы каждого конкурента, кликнув на тот сегмент диаграммы, в котором сайты-конкуренты ни с кем не пересекаются:

Таким образом, для основного сайта мы нашли более 33 000 ключевых фраз, которые использует первый конкурент. И более 14 000 фраз, которые использует второй конкурент: По ключевым фразам конкурентов Serpstat (ex. Prodvigator) предоставляет следующие данные:

позиция сайта в выдаче;

частотность в точном соответствии;

частотность в широком соответствии (если поиск по базе Яндекс.Москва);

стоимость в PPC;

количество результатов, проиндексированных поисковой системой.

Извлекаем 100% пользы из списков упущенной семантики

Воспользуемся удобным функционалом для продолжения работы с полученными списками. Например, сохраним только выборочные фразы, отметив их галочкой или отфильтруем фразы по многим параметрам. Также можем просмотреть фразы по страницам сайтов. Для этого выбираем отображение «Деревом», нажав на вторую иконку справа от «Экспорт таблицы».

Находим эффективные ключевые фразы для PPC

А теперь посмотрим, насколько активно проанализированные нами сайты продвигаются с помощью поисковой контекстной рекламы и найдем для основного сайта потенциально эффективные ключевые фразы для PPC. Для этого в разделе «Сравнение домена» переходим во вкладку «Контекстная выдача». На диаграмме сравнения сайтов видно, что в платном трафике основной сайт лидером уже не является. Вперед с внушительным отрывом вырывается его конкурент: Находим фразы этого конкурента, кликнув на сегмент диаграммы, в котором присутствует только он. Получаем список из более 38 000 фраз. Использование этих фраз можно рекомендовать и основному сайту. Для всех запросов указаны данные по частотности и стоимости за клик. Ключевые запросы в контексте, которые использует только skyscanner.ru. Название полученного списка ключевых фраз активно. Кликнув на него, переходим в более детальный отчет сервиса по активности skyscanner.ru в контекстной рекламе. В детальном отчете указаны сами фразы, позиции сайта в рекламной выдаче, количество показов объявлений по фразе и тексты объявлений. Таким же образом мы можем найти семантику в PPC второго конкурента: Получаем список из более чем 8 000 фраз: А теперь найдем для основного сайта потенциально-эффективную, но упущенную им семантику в PPC. Как и в случае с органическим трафиком, нас в первую очередь интересуют запросы, которые используют два сайта-конкурента, но упускает основной сайт. Находим эти запросы, кликнув на сегмент диаграммы, в котором пересекаются только 2 сайта-конкурента: В результате получаем список более 6 000 ключевых фраз, эффективность которых в контекстной рекламе проверена конкурентами:

Вывод

С помощью функции «Сравнение доменов» сервиса Serpstat (ex. Prodvigator) мы всего за несколько минут нашли для основного сайта более 10 000 фраз, упущенных в поиске и более 6 000 фраз, упущенных в поисковой контекстной рекламе. Это те фразы, которые успешно используют оба конкурента сайта. Следовательно, данная семантика проверена и ее смело можно рекомендовать использовать основному сайту. Дополнительно мы получили и фразы каждого конкурента основного сайта (более 47 000 фраз в поиске и более 46 000 фраз в контексте), использование которых также может быть целесообразно. Вот так просто! Задавайте вопросы в комментариях.