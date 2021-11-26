Как обойти агрегаторы и маркетплейсы в выдаче: пошаговая инструкция

В 2017 году первые три позиции по запросу «джемпер женский» были заняты интернет-магазинами. Сейчас первый магазин появляется не раньше 5 позиции. Это наглядный пример того, что доминирование маркетплейсов в Яндексе усилилось. Поэтому компания Alto подготовила пошаговое руководство для владельцев интернет-магазинов — что делать в условиях, когда продажи уходят в маркетплейсы.
Как привлечь трафик из поисковых систем?
- cписок ключевых слов;
- gрограмма KeyCollector;
- XML-лимиты.
Шаг 1. Открываем программу KeyCollector и добавляем список ключевых слов. Для этого переходим во вкладку Данные — Добавить фразы.
Шаг 2. регистрируемся на сайте xmlproxy.ru и покупаем XML-лимиты - 5 рублей за 1000 запросов. Во вкладке Покупка запросов копируем адрес для совершения запросов — XML-ключ.
Шаг 3. Открываем программу KeyCollector, переходим в Настройки — Yandex — SERP. Вставляем скопированный XML ключ в поле API URL и сохраняем.
Шаг 4. Собираем данные из поисковой выдачи Яндекса. Для этого переходим во вкладку Парсинг — Поисковая выдача — Собрать данный из ПС Yandex.
Дождитесь завершения процесса и перейдите во вкладку Файл — Экспорт — Поисковая выдач — Экспортировать. Откроется документ с ключевыми словами и URL-адресами.
Шаг 5. Выделите и скопируйте полностью столбец F с URL-адресами. Затем откройте инструмент получение доменов из списка URL, вставьте скопированные значения. Отметьте галочкой удалить дубли и нажмите конвертировать. Результат скопируйте к себе в таблицу.
Шаг 6. Уберите из полученного списка все маркетплейсы, агрегаторы, крупные интернет-магазины, информационные сайты. При анализе конкурентов смотрите на следующие параметры:
- возраст сайта;
- ИКС сайта;
- количество страниц в индексе;
- количество внешних ссылок.
Затем с помощью фильтра найдите все строки, которые содержат домен выбранного конкурента. Напротив каждого адреса проставьте единичку. Проделайте эту операцию с каждым конкурентом. Когда закончите, не забудьте сбросить фильтр.
Теперь выделите таблицу с помощью клавиш CTRL+A. Перейдите во Вставка — Сводная таблица. Создайте сводную таблицу, галочками отметьте как на скриншоте ниже.
Если все сделать правильно, в таблице отобразятся запросы по которым можно конкурировать с маркетплейсами и агрегаторами. Чем больше цифра, тем выше вероятность продвинуться в топ. Если вся поисковая выдача занята маркетплейсами и агрегаторами, в таком случае ищите обходные пути. Об этом поговорим в следующих статьях.
Подведем итоги
- Соберите полное семантическое ядро.
- Соберите данные из ПС Yandex c помощью KeyCollector.
- Определите сайты, с которыми можно конкурировать.
- Проведите оценку ключевых слов.
- Определите запросы с низким процентом маркетплейсов.
Это первая статья из руководства «Что делать интернет-магазинам при росте маркетплейсов». В следующей статье расскажем: как привлекать клиентов в интернет-магазин с помощью контент-маркетинга.
Остались вопросы, нужна помощь в разработке и продвижении сайта — пишите в Alto.
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