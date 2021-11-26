Как обойти агрегаторы и маркетплейсы в выдаче: пошаговая инструкция

В 2017 году первые три позиции по запросу «джемпер женский» были заняты интернет-магазинами. Сейчас первый магазин появляется не раньше 5 позиции. Это наглядный пример того, что доминирование маркетплейсов в Яндексе усилилось. Поэтому компания Alto подготовила пошаговое руководство для владельцев интернет-магазинов — что делать в условиях, когда продажи уходят в маркетплейсы.

Как привлечь трафик из поисковых систем?

Продвигайтесь по ключевым словам, где низкий процент маркетплейсов и агрегаторов. Для этого проведите оценку семантического ядра — найдите запросы с низкой конкурентностью. То есть такие, где процент маркетплейсов и агрегаторов минимальный. Есть несколько способов, как это можно сделать. Мы разберем один из них на наглядном примере. Для этого вам понадобится:

cписок ключевых слов;

gрограмма KeyCollector;

XML-лимиты.

Шаг 1. Открываем программу KeyCollector и добавляем список ключевых слов. Для этого переходим во вкладку Данные — Добавить фразы.

Шаг 2. регистрируемся на сайте xmlproxy.ru и покупаем XML-лимиты - 5 рублей за 1000 запросов. Во вкладке Покупка запросов копируем адрес для совершения запросов — XML-ключ.

Шаг 3. Открываем программу KeyCollector, переходим в Настройки — Yandex — SERP. Вставляем скопированный XML ключ в поле API URL и сохраняем.

Шаг 4. Собираем данные из поисковой выдачи Яндекса. Для этого переходим во вкладку Парсинг — Поисковая выдача — Собрать данный из ПС Yandex.

Дождитесь завершения процесса и перейдите во вкладку Файл — Экспорт — Поисковая выдач — Экспортировать. Откроется документ с ключевыми словами и URL-адресами.

Шаг 5. Выделите и скопируйте полностью столбец F с URL-адресами. Затем откройте инструмент получение доменов из списка URL, вставьте скопированные значения. Отметьте галочкой удалить дубли и нажмите конвертировать. Результат скопируйте к себе в таблицу.

Следующая задача — найти сайты с которыми сможете конкурировать.

Шаг 6. Уберите из полученного списка все маркетплейсы, агрегаторы, крупные интернет-магазины, информационные сайты. При анализе конкурентов смотрите на следующие параметры:

возраст сайта;

ИКС сайта;

количество страниц в индексе;

количество внешних ссылок.

Затем с помощью фильтра найдите все строки, которые содержат домен выбранного конкурента. Напротив каждого адреса проставьте единичку. Проделайте эту операцию с каждым конкурентом. Когда закончите, не забудьте сбросить фильтр.

Теперь выделите таблицу с помощью клавиш CTRL+A. Перейдите во Вставка — Сводная таблица. Создайте сводную таблицу, галочками отметьте как на скриншоте ниже.

Проверьте, что в поле «значения» стоит «сумма по полю»

Если все сделать правильно, в таблице отобразятся запросы по которым можно конкурировать с маркетплейсами и агрегаторами. Чем больше цифра, тем выше вероятность продвинуться в топ. Если вся поисковая выдача занята маркетплейсами и агрегаторами, в таком случае ищите обходные пути. Об этом поговорим в следующих статьях.

Подведем итоги

Соберите полное семантическое ядро.

Соберите данные из ПС Yandex c помощью KeyCollector.

Определите сайты, с которыми можно конкурировать.

Проведите оценку ключевых слов.

Определите запросы с низким процентом маркетплейсов.

Это первая статья из руководства «Что делать интернет-магазинам при росте маркетплейсов». В следующей статье расскажем: как привлекать клиентов в интернет-магазин с помощью контент-маркетинга.

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