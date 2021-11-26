Расскажите о вашей задаче
Песочница

Как обойти агрегаторы и маркетплейсы в выдаче: пошаговая инструкция
Дмитрий Сюртуков
43 10 0
1637915402
7

В 2017 году первые три позиции по запросу «джемпер женский» были заняты интернет-магазинами. Сейчас первый магазин появляется не раньше 5 позиции. Это наглядный пример того, что доминирование маркетплейсов в Яндексе усилилось. Поэтому компания Alto подготовила пошаговое руководство для владельцев интернет-магазинов — что делать в условиях, когда продажи уходят в маркетплейсы.

Как привлечь трафик из поисковых систем? 

Продвигайтесь по ключевым словам, где низкий процент маркетплейсов и агрегаторов. Для этого проведите оценку семантического ядра — найдите запросы с низкой конкурентностью. То есть такие, где процент маркетплейсов и агрегаторов минимальный. Есть несколько способов, как это можно сделать. Мы разберем один из них на наглядном примере. Для этого вам понадобится: 
  • cписок ключевых слов;
  • gрограмма KeyCollector;  
  • XML-лимиты.

Шаг 1. Открываем программу KeyCollector и добавляем список ключевых слов. Для этого переходим во вкладку Данные — Добавить фразы.

Шаг 2. регистрируемся на сайте xmlproxy.ru и покупаем XML-лимиты - 5 рублей за 1000 запросов. Во вкладке Покупка запросов копируем адрес для совершения запросов — XML-ключ.

Шаг 3. Открываем программу KeyCollector, переходим в  Настройки — Yandex — SERP. Вставляем скопированный XML ключ в поле API URL и сохраняем.

Шаг 4. Собираем данные из поисковой выдачи Яндекса. Для этого переходим во вкладку Парсинг — Поисковая выдача — Собрать данный из ПС Yandex. 

Дождитесь завершения процесса и перейдите во вкладку Файл — Экспорт — Поисковая выдач — Экспортировать. Откроется документ с ключевыми словами и URL-адресами.

Шаг 5. Выделите и скопируйте полностью столбец F с URL-адресами. Затем откройте инструмент получение доменов из списка URL, вставьте скопированные значения. Отметьте галочкой удалить дубли и нажмите конвертировать. Результат скопируйте к себе в таблицу.

Следующая задача — найти сайты с которыми сможете конкурировать.

Шаг 6. Уберите из полученного списка все маркетплейсы, агрегаторы, крупные интернет-магазины, информационные сайты. При анализе конкурентов смотрите на следующие параметры: 

  • возраст сайта;
  • ИКС сайта;
  • количество страниц в индексе;
  • количество внешних ссылок.

Затем с помощью фильтра найдите все строки, которые содержат домен выбранного конкурента. Напротив каждого адреса проставьте единичку. Проделайте эту операцию с каждым конкурентом. Когда закончите, не забудьте сбросить фильтр.

Теперь выделите таблицу с помощью клавиш CTRL+A. Перейдите во Вставка — Сводная таблица. Создайте сводную таблицу, галочками отметьте как на скриншоте ниже. 

Проверьте, что в поле «значения» стоит «сумма по полю»

Если все сделать правильно, в таблице отобразятся запросы по которым можно конкурировать с маркетплейсами и агрегаторами. Чем больше цифра, тем выше вероятность продвинуться в топ. Если вся поисковая выдача занята маркетплейсами и агрегаторами, в таком случае ищите обходные пути. Об этом поговорим в следующих статьях.

Подведем итоги

  • Соберите полное семантическое ядро.
  • Соберите данные из ПС Yandex c помощью KeyCollector.
  • Определите сайты, с которыми можно конкурировать.
  • Проведите оценку ключевых слов.
  • Определите запросы с низким процентом маркетплейсов.

Это первая статья из руководства «Что делать интернет-магазинам при росте маркетплейсов». В следующей статье расскажем: как привлекать клиентов в интернет-магазин с помощью контент-маркетинга.

Остались вопросы, нужна помощь в разработке и продвижении сайта пишите в Alto.

10
2
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Узнайте больше
раскрутка сайтов анализ конкурентов анализ семантического ядра продвижение интернет-магазина обучение SEO советы по SEO трафиковое продвижение продвижение сайтов SEO для бизнеса эффективное продвижение сайтов
Дмитрий Сюртуков

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok