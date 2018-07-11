SEO

Как правильно зарегистрировать сайт в поисковых системах Google, Яндекс, Bing, Mail.ru, Rambler и Yahoo
Егор Самусенко
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Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах предельно важна для его эффективного продвижения. Регистрируя новую площадку, вы помогаете поисковым роботам понять, что появился новый ресурс и он может оказаться полезным.

Безусловно, можно подождать, пока поисковые системы сами доберутся до вашего ресурса и проиндексируют его. Но нельзя сказать точно, сколько времени понадобится на реализацию этой задачи.

Перед рестрацией сайта в поисковых системах проверьте, готов ли ваш ресурс к индексации:

  • контент должен быть SEO-оптимизированным, содержать ключевые слова;
  • на сайте не должно быть битых ссылок на страницы, потому как они задерживают индексацию;
  • ко всем изображениям на электронных страницах должны быть прописаны alt;
  • юзабилити интерфейса хорошо проработано;
  • файл robots.txt составлен правильно: контент, который не нужно индексировать, закрыт от индексации.

Как зарегистрировать сайт в Google

Вам необходимо: 

  • зарегистрировать аккаунт в Google Search Console;
  • добавить ссылку на свой ресурс в соответствующее поле;
  • подтвердить права на электронную площадку одним из предложенных способов;
  • проверить успешность операции.

Регистрация сайта в панели вебмастеров Google

Если у вас в панели вебмастеров уже есть другие сайты, интерфейс будет таким:

Если у вас в панели вебмастеров уже есть другие сайты, интерфейс будет таким

В новом окне нужно будет ввести URL:
В новом окне нужно будет ввести URL
После этого нужно подтвердить права на сайт:

После этого нужно подтвердить права на сайт

После этого нужно добавить карту сайта, для этого перейдите по пути «Сканирование» — «Файлы Sitemap».

Как зарегистрировать сайт в Яндекс

Чтобы быстрее попасть в Яндекс, нужно зарегистрировать сайт в Яндекс.Вебмастере. Кстати, добавление сайта в Яндексе одновременно означает его появление в Рамблере — последняя поисковая система с 2011 года не использует собственные поисковые технологии.

Нажмите на «+» и введите имя домена.

Чтобы быстрее попасть в Яндекс, нужно зарегистрировать сайт в Яндекс.Вебмастере

Важно: указывайте имя домена без www, но пропишите https://, если на сайте установлен ssl-сертификат.

указывайте имя домена без www, но пропишите https://, если на сайте установлен ssl-сертификат

Пропишите адрес главной страницы своего ресурса в свободном поле, введите капчу и нажмите «Добавить».

После этого следуйте по пути «Права доступа» — «Html-файл» и загрузите файл верификации на свой сайт.

Загружаем файл верификации

Проверка обычно занимает 1-2 дня.

Опять-таки отличный метод ускорить индексацию в Яндексе — добавить в панель вебмастеров карту сайта — файл sitemap.xml.

Читайте также, как ускорить индексацию сайта в Google и Яндекс.

Как добавить сайт в Bing

Bing сегодня занимает 1,2% рынка поисковых систем. Впрочем, регистрация в поисковой ситеме крайне желательна, если вы планируете привлекать клиентов в англоязычном сегменте интернета. Бонусом к регистрации в панель вебмастеров Bing идет появление сайта в Yahoo.

Вначале перейдите на сайт Bing Webmaster Tools и зарегистрируйтесь с помощью аккаунта Microsoft, Google или Facebook:

Вначале перейдите на сайт Bing Webmaster Tools и зарегистриуйтесь с помощью аккаунта Microsoft, Google или FacebookВведите URL-адрес своего ресурса:

Введите URL-адрес своего ресурса

Заполните информацию о своем сайте:

Заполните информацию о своем сайте

Разместите проверочный файл на сайте и дождитесь добавления платформой вашей площадки в поисковую систему — это занимает до двух дней.

Как зарегистрировать сайт в Mail.ru

Данные о сайте в Mail.ru наверняка попадут, если вы размещали ссылку на него в «Одноклассниках» или «Ответах Mail.ru», но только добавив его в кабинет вебмастера вы сможете следить за индексацией страниц и другими показателями сайта. Кстати, если у вас нет почтового ящика на Mail.ru, вначале зарегистрируйте email, а потом уже — сайт. 

Откройте панель вебмастера Mail.ru и введите URL своего сайта:

Откройте панель вебмастера Mail.ru

Выберите метод подтверждеи прав на сайт. Например, если вы выбрали «разместить html-файл», то нажмите на ссылку «скачайте готовый проверочный файл» и сохраните его.

Выберите метод подтверждеи прав на сайт

После добавления файла на сайт вернитесь в панель вебмастера и нажмите «Проверить». Данные о новом сайте появятся через 7-8 дней.

Истории бизнеса и полезные фишки

Если остались вопросы, отвечу на все в комментариях.

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Егор Самусенко

Редактор Netpeak Journal, журналист.

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