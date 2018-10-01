Как работать с API Яндекс.Метрики с помощью языка R

Такие платформы, как Google Analytics и Яндекс.Метрика — инструменты, которые ежедневно используют в своей работе тысячи интернет-маркетологов и веб-аналитиков. Если вы продвигаете пару тройку-сайтов, думаю, достаточно веб-интерфейса этих сервисов. Когда же речь идёт о десятке сайтов, то для оперативной реакции на изменение поведенческих или других качественных показателей недостаточно функций и возможностей интерфейсов. К тому же приходится тратить много времени на переход из одного аккаунта в другой.

Наиболее эффективный способ организации работы с большим количеством аккаунтов предоставляет API — интерфейс прикладного программирования.

Около года назад я уже рассказывал о том, как получить данные из API Google Analytics . В этой статье мы разберёмся, как получить данные из Яндекс.Метрики. А о том, как собирать данные из большинства популярных сервисов вы можете узнать из моего онлайн-курса «Язык R в интернет-маркетинге», который стартует 1 ноября 2018 года.

Какой софт понадобится?

Для работы с API Яндекс.Метрики вы можете использовать любой язык программирования, который поддерживает работу с HTTP-запросами. Но так как сейчас мы говорим о языке R, вам необходимо его скачать и установить.

Для комфортной работы с R рекомендую также установить бесплатную среду разработки RStudio.

Что такое Яндекс.Метрика?

Яндекс.Метрика — это инструмент веб-аналитики, который помогает получать наглядные отчеты, видеозаписи действий посетителей, отслеживать источники трафика и оценивать эффективность онлайн- и офлайн-рекламы. Информация из официальной справки Яндекс.Метрики.

API-интерфейсы Яндекс.Метрики

У Яндекс.Метрики несколько API-интерфейсов:

API управления. Предназначен для работы со счётчиками, фильтрами, сегментами, доступами и другими объектами аккаунта Яндекс.Метрики. API отчётов. Позволяет получать информацию о статистике посещений сайта и другие данные, не используя интерфейс Яндекс.Метрики. API, совместимый с Core API Google Analytics v3. По смыслу и функционалу схож с «API отчётов», но при формирования запроса вы можете использовать такое же название полей, как и при работе с COre API Google Analytics. Logs API. Интерфейс для загрузки сырых, не сгруппированных данных о посещениях сайта.

Как начать работу?

Для работы с API Яндекс.Метрики я написал пакет «rym», в контексте R. Пакет — это расширение, которое содержит функции и наборы данных, не доступные в базовой версии R. Cуществует более 10 000 таких пакетов. В основном, репозитории CRAN (Comprehensive R Archive Network), более 80 000 пакетов доступны на GitHub.

Есть официальная русскоязычная документация по работе с пакетом «rym». Также можно найти описание функций на английском.

Чтобы установить пакеты из основного репозитория CRAN, необходимо использовать базовую функцию install.packages:

install.packages("rym")

Также вы можете установить dev-версию пакета из GitHub. Для этого сначала необходимо установить пакет «devtools» и потом с его помощью — «rym». Используйте для этих действий код:

install.packages("devtools")devtools::install_github("selesnow/rym")

Пакет достаточно установить один раз, но подключать нужно каждый раз при запуске нового сеанса работы с R. Для подключения используйте функцию library.

library(rym)

Теперь вы можете приступить к работе с API Яндекс.Метрики.

Авторизация в API

Процесс авторизации в API Яндекс.Метрики, как и в большинстве других популярных веб-сервисов, осуществляется по протоколу OAuth 2.0.

Для авторизации в Яндекс.Метрики с помощью «rym» вы можете использовать функцию rym_auth, которая принимает следующий набор аргументов:

login — логин пользователя, под которым вам доступен счётчик Яндекс.Метрики, из которого вы будете запрашивать данные;

new.user — признак того, что у пользователя обязательно нужно запросить разрешение на доступ к аккаунту (даже если пользователь уже разрешил доступ данному приложению). Получив этот параметр, Яндекс.OAuth предложит пользователю разрешить доступ приложению и выбрать нужный аккаунт Яндекса;

token.path — путь к папке, в которой будет создан файл для хранения ваших учётных данных для работы с API Яндекс.Метрики.

Процесс авторизации в пакете «rym» происходит следующим образом:

При запуске любой функции пакета, изначально осуществляется поиск файла с учётными данными в папке, указанной в аргументе token.path. Имя файла состоит из login.rymAuth.RData, где login — значение, указанное в одноимённом аргументе. Таким образом, в ходе одной R-сессии вы можете работать со счётчиками, доступными под любым количеством пользовательских аккаунтов. Если ранее вы уже прошли процесс авторизации и дали разрешение на запись полученных учётных данных в локальный файл, то учётные данные подгрузятся оттуда. Если вы впервые проходите авторизацию или в аргументе token.path указали папку, в которой ранее не был сохранён файл с учётными данными, вас перенаправит в браузер, в котором необходимо разрешить доступ к данным вашего аккаунта. После этого вы перейдете на страницу, где будет сгенерирован семизначный код для подтверждения авторизации. Скопируйте и вставьте его в R-консоль в ответ на запрос «Enter authorize code:». Далее у вас запросят разрешение на создание полученных учётных данных в локальный файл «Do you want save API credential in local file token.path/login.rymAuth.RData for use it between R sessions?». На запрос необходимо ответить одним из таких значений: yes, ok или save. После чего в папке, указанной в аргументе token.path, сохранится файл login.rymAuth.RData и при следующих обращениях к API, в случае если вы укажите ту же папку в аргументе token.path, учётные данные для обращения к API будут загружены из файла login.rymAuth.RData.

Как вы уже поняли поняли, не обязательно проходить авторизацию отдельно через функцию rym_auth. Данный процесс запустится при использовании любой из функций пакета «rym».

Работа с API управления

В пакете «rym» для работы с «API управления» созданы функции:

rym_get_counters — список доступных счётчиков Яндекс.Метрики;

rym_get_filters — список настроенных фильтров в счётчике;

rym_get_segments — список настроенных сегментов в счётчике Яндекс.Метрики;

rym_get_goals — список настроенных целей в Яндекс.Метрике;

rym_users_grants — список пользователей, у которых есть доступ к счётчику Яндекс.Метрики, с указанием уровня доступа.

Все эти функции принимают одинаковый набор аргументов:

counter — Id счётчика Яндекс.Метрики;

login — имя пользователя, под которым доступен нужный счётчик Яндекс.Метрики. Используется при авторизации и при поиске файла, в котором хранятся учётные данные пользователя;

token.path — путь к папке, в которой хранится файл с учётными данными.

Пример работы с API управления:

При использования кода, замените «логин» на логин пользователя в Яндексе, у которого есть доступ к нужному вам счётчику, а «0000000» — на Id нужного вам счётчика.

library(rym)# получить список счётчиковselesnow.counters <- rym_get_counters(login = "<логин>", token.path = "metrica_token")# получить список целейmy_goals <- rym_get_goals(counter = <0000000>, login = "<логин>", token.path = "metrica_token")# получить список фильровmy_filter <- rym_get_filters(counter = <0000000>, login = "<логин>", token.path = "metrica_token")# получить список сегментовmy_segments <- rym_get_segments(counter = <0000000>, login = "<логин>", token.path = "metrica_token")# получить список пользователей счётчикаusers <- rym_users_grants(counter = <0000000>, login = "<логин>", token.path = "metrica_token")

Работа с API отчётов

С помощью этого API-интерфейса вы можете запрашивать из счётчика Яндекс.Метрики любые статистические данные о посещении ваших сайтов.

Для работы с «API отчётов» в «rym» предназначена функция rym_get_data. А вот аргументы, которые она принимает:

direct.client.logins — логины клиентов Яндекс.Директа, через запятую. Могут использоваться для формирования отчета «Директ-расходы». counters — идентификаторы счетчиков, через запятую. metrics — список метрик, разделенных запятой. Лимит: 20 метрик в запросе. Актуальный список доступных метрик есть в официальной справке. dimensions — список группировок, разделенных запятой. Лимит: 10 группировок в запросе. Актуальный список группировок можно посмотреть в официальной справке. filters — фильтрация данных. Лимит: количество уникальных группировок и метрик — до 10; количество отдельных фильтров — до 20; длина строки в фильтре — до 10 000 символов. sort — поля, по которым будут отсортированы данные. date.from и date.to — период отчёта можно задавать статическими датами в формате ГГГГ-ММ-ДД или относительными значениями: today, yesterday, ndaysAgo. accuracy — точность вычисления результата. Позволяет управлять семплированием (количеством визитов, использованных при расчете итогового значения). Этот параметр может принимать несколько значений:

low — возвращает быстрый результат на основе сокращенной выборки данных;

medium — возвращает результат на основе выборки, сочетающей скорость и точность данных;

high — возвращает наиболее точное значение, используя наибольшую выборку данных. Этот режим может потребовать дополнительное время и замедлить обработку запроса;

full — возвращает все данные.

Также этот параметр может принимать числовое значение из полуинтервала (0,1]:

1 — отсутствует семплирование (соответствует значению full);

0,1 или 0,01 — доля возвращаемых данных (10%, 1%). Любое значение (например, 0,42) будет округляться до ближайшей степени числа 10.

include_undefined — включает в ответ строки, для которых значения группировок не определены. Влияет только на первую группировку. По умолчанию выключено. lang — язык, на котором будет представлен отчёт, по умолчанию «ru». timezone — часовой пояс в формате ±hh:mm в диапазоне [-23:59; +23:59] (знак плюса нужно передавать как %2B), в котором будет рассчитан период выборки запроса и связанные с датой и временем группировки. По умолчанию используется часовой пояс счетчика. pretty — задает форматирование результата. Чтобы использовать форматирование, укажите значение true. login — имя пользователя, под которым доступен нужный счётчик Яндекс.Метрики. Используется при авторизации и поиске файла, в котором хранятся учётные данные данного пользователя. token.path — путь к папке, в которой хранится файл с учётными данными.

Пример работы с интерфейсом «API отчётов»:

reporting.api.stat <- rym_get_data(counters = "00000000,11111111", date.from = "2018-08-01", date.to = "yesterday", dimensions = "ym:s:date,ym:s:lastTrafficSource", metrics = "ym:s:visits,ym:s:pageviews,ym:s:users", sort = "-ym:s:date", login = "<логин>", token.path = "metrica_token", lang = "en")

Работа с Logs API

Logs API позволяет получать неагрегированные данные, собираемые Яндекс.Метрикой. API предназначен для пользователей сервиса, которые хотят самостоятельно обрабатывать статистические данные и использовать их для решения уникальных аналитических задач. Информация из официальной справки API Яндекс.Метрики.

Данные из Logs API можно получить по просмотрам («хитам») и визитам («сессиям»).

При работе с пакетом «rym» неагрегированные данные можно запрашивать с помощью функции rym_get_logs, которая принимает следующие параметры:

counter — Id счётчика Яндекс.Метрики;

date.from и date.to — период отчёта, даты в формате YYYY-MM-DD. Дата окончания не может быть сегодняшним днём;

source — источник логов. Допустимые значения: «hits» и «visits»;

fields — список полей через запятую, актуальный список полей можно получить из официальной справки. Для визитов и просмотров поля отличаются;

login — имя пользователя, под которым доступен нужный счётчик Яндекс.Метрики. Используется при авторизации и при поиске файла, в котором хранятся учётные данные пользователя;

token.path — путь к папке, в которой хранится файл с учётными данными.

Пример работы с «Logs API»:

logs.api.stat <- rym_get_logs(counter = 00000000, date.from = "2018-08-01", date.to = "2018-08-05", fields = "ym:s:date, ym:s:lastTrafficSource, ym:s:referer", source = "visits", login = "<логин>", token.path = "metrica_token")

Работа с API, совместимым с Core API Google Analytics

API совместим с Google Analytics Core Reporting API (v3) и позволяет выполнять такие операции: получать информацию о посещаемости сайта и другие данные;

интегрировать данные Яндекс.Метрики с приложениями, разработанными с учетом особенностей Google Analytics Core Reporting API(v3);

использовать привычные параметры запросов при сборе статистики, если ранее вы работали с Google Analytics Core Reporting API (v3). Информация из официальной справки API Яндекс.Метрики.

Отсюда вывод — API будет удобен тем, кто привык работать с Core API Google Analytics. В пакете «rym» для этого предназначена функция rym_get_ga.

Аргументы функции rym_get_ga:

start.date и end.date — отчётный период. Вы можете указывать даты в формате YYYY-MM-DD или использовать относительные временные значения: today, yesterday, NdaysAgo. counter — номер счетчика, данные которого необходимо получить. В отличие от предыдущих функций, в данном случае перед номером счетчика необходимо указать префикс ga:. dimensions — группировки объединяют данные по критериям. Если по указанной группировке данные не были получены, возвращается значение «not set» для тех категорий, которые не определились. В состав одного запроса может входить не более семи группировок. metrics — метрики позволяют получать данные о статистике посещаемости и активности пользователей сайта. В состав одного запроса может входить не более десяти метрик. sampling.level — используйте параметр для указания уровня семплирования (количества визитов, использованных при расчете итогового значения). Допустимые значения:

HIGHER_PRECISION — возвращает максимально точное значение, используя наибольшую выборку данных. Этот режим может потребовать дополнительное время и замедлить обработку запроса;

FASTER — возвращает быстрый результат на основе сокращенной выборки данных;

DEFAULT — возвращает результат на основе выборки, сочетающей скорость и точность данных;

login — имя пользователя, под которым доступен нужный счётчик Яндекс.Метрики. Используется при авторизации и при поиске файла, в котором хранятся учётные данные пользователя;

token.path — путь к папке, в которой хранится файл с учётными данными.

Пример работы с API Яндекс.Метрики, совместимым с Core API Google Analytics (v3):

ga.api.stat <- rym_get_ga(counter = "ga:0000000", dimensions = "ga:date,ga:source", metrics = "ga:sessions,ga:users", start.date = "2018-08-01", end.date = "2018-08-05", sort = "-ga:date", login = "<логин>", token.path = "metrica_token")

Выводы

Мы рассмотрели работу со всеми API, доступными на данный момент в Яндекс.Метрике, а также познакомились со всеми функциями пакета «rym» — интерфейсом взаимодействия между R и Яндекс.Метрикой. С помощью этих инструментов вы можете эффективно организовать работу даже, если одновременно продвигаете десятки сайтов.

Если хотите узнать о том, как работать с API таких систем как Яндекс.Директ, Facebook, MyTarget и множества других рекламных сервисов и платформ веб-аналитики, вам будет полезна подборка статей по этой теме в нашем блоге.

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