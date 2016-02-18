Как увеличить продажи из РСЯ — рост транзакций на 427% за месяц

Регион: Украина.
Тематика: товары для сада и огорода.
Отчетный период: ноябрь vs. октябрь 2015.
Многие недооценивают
В ноябре мы увеличили транзакции на 427%, изменив всего одну кампанию в Яндекс.Директ. Перед началом эксперимента кампания в РСЯ уже была рентабельной. Но мы решили попробовать
Что мы сделали?
Мы запускали маленькие кампании — с одной группой и фразами общего характера. Что было в октябре:
- Маленькая кампания с таргетингом на рекламную сеть Яндекс.
- Два объявления общего характера.
- Бюджет — 300 грн/день.
Объявление общего характера выглядело примерно так:
Что сделали в ноябре:
- Маленькая кампания с таргетингом на рекламную сеть Яндекс.
- 48 объявлений точечного характера (товарные).
- Бюджет — 3000 грн/день.
Согласитесь, картинка к товарному объявлению смотрится привлекательнее:
Если в Google Рекламе можно посмотреть, какой процент показов мы теряем из-за ограниченного бюджета, то в Яндексе — нет. В данной кампании система не предлагала поднять бюджет, хотя тратила его в ноль. Учитывая это, мы не только качественно проработали тексты объявлений и картинки, но и начали увеличивать дневное ограничение бюджета.
Результаты
Графики показывают, что количество поисковых запросов в ноябре выросло незначительно, но мы привлекли на 552% больше трафика за счет увеличения бюджета на РСЯ.
Некоторые показатели ухудшились:
- Расходы увеличили на 591%, а доход — только на 432%.
- На 31% выросла цена за транзакцию.
- Коэффициент транзакций снизился на 15%.
- Доход с клика упал на 18%.
- Показатель отказов и глубина просмотра так же снизились, 20% и 36% соответственно.
Поскольку общие объявления были заменены на товарные, мы ожидали и уменьшения глубины просмотра, и роста показателя отказов.
В случае с товарными объявлениями пользователь, попадая на сайт, сразу видит релевантную объявлению страницу, а дальше — либо покупает, либо покидает сайт, получив достаточно информации.
Было предсказуемо и снижение финансовых показателей за счет роста трафика из РСЯ. Мы привлекли более «холодную» аудиторию, чем в поиске, а значит, увеличили охват не готовых к покупке посетителей, которые находятся на стадии выбора или формирования потребности. Конечно, возникает вопрос:
Как сохранить рентабельность кампании в РСЯ?
При расширении кампании необходимо тщательно мониторить трафик и вовремя отключать неэффективные
Если все сделано грамотно, кампания принесет результат.
Наша статистика:
- Увеличили охват — число показов выросло на 396%.
- Привлекли на 552% больше трафика.
- Улучшилось взаимодействие с пользователями — показатель кликабельности вырос на 32%.
- Получили на 427% больше транзакций.
В итоге мы остались в рамках рентабельной цены за транзакцию, еще и с запасом (соблюдая соглашение о конфиденциальности, не можем открыть более конкретную информацию о тратах и доходах клиента).
По теме
Как увеличить количество ежемесячных подписок на 100% — кейс kulibin.com.ua
Благодаря внедрению интерактивной формы подписки увеличили количество ежемесячных подписок на 100%, доход — на 51%, а коэффициент транзакций — на 71%.
Как менее чем за два года увеличить органический трафик на 162% и транзакции на 85%. Кейс masterzoo.ua
Мы сменили CMS, не просев в трафике, и превратили каталог товаров в полноценный интернет-магазин.
Рекламные источники получения подписчиков в Telegram. Кейс канала Артёма Бородатюка
Полтора года работы и 32 тысячи привлеченных подписчиков. Рассказываем о плюсах и минусах продвижения телеграм-канала.
Свежее
Как с помощью разнообразия контент-плана увеличить доход от рассылок — кейс fatline.com.ua
Новые триггеры, разнообразие рассылок и обновленная форма подписки дали нужный результат.
Как с помощью ASO увеличить количество бесплатных установок на 25% — кейс monobank
Нам удалось увеличить количество органических показов на 63% и установок на 25%.
Как маркетинговому агентству выйти на зарубежный рынок. Опыт ADINDEX
Зачем нужно выходить за рубеж, если и в своей стране все идет неплохо, да и вообще — нет времени на продвижение на незнакомом рынке? Давайте разбираться вместе!