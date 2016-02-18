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Как увеличить продажи из РСЯ — рост транзакций на 427% за месяц
Александра Бурлакова
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Услуга: контекстная реклама.
Регион: Украина.
Тематика: товары для сада и огорода.
Отчетный период: ноябрь vs. октябрь 2015.

Многие недооценивают рекламную сеть Яндекса как источник дохода. Мол, слишком много правил, дизайнерские баннеры не создашь, ограничение показов выставить нельзя... И зря!

В ноябре мы увеличили транзакции на 427%, изменив всего одну кампанию в Яндекс.Директ. Перед началом эксперимента кампания в РСЯ уже была рентабельной. Но мы решили попробовать добиться большего и поставили перед собой цель — увеличить количество транзакций, сохранив прибыльность кампании.

Что мы сделали?

Мы запускали маленькие кампании — с одной группой и фразами общего характера. Что было в октябре:

  1. Маленькая кампания с таргетингом на рекламную сеть Яндекс.
  2. Два объявления общего характера.
  3. Бюджет — 300 грн/день.

Объявление общего характера выглядело примерно так:

Объявление общего характера

Что сделали в ноябре:

  1. Маленькая кампания с таргетингом на рекламную сеть Яндекс.
  2. 48 объявлений точечного характера (товарные).
  3. Бюджет — 3000 грн/день.

Согласитесь, картинка к товарному объявлению смотрится привлекательнее:

Товарное объявление

Если в Google Рекламе можно посмотреть, какой процент показов мы теряем из-за ограниченного бюджета, то в Яндексе — нет. В данной кампании система не предлагала поднять бюджет, хотя тратила его в ноль. Учитывая это, мы не только качественно проработали тексты объявлений и картинки, но и начали увеличивать дневное ограничение бюджета.

Результаты

Графики показывают, что количество поисковых запросов в ноябре выросло незначительно, но мы привлекли на 552% больше трафика за счет увеличения бюджета на РСЯ.

Мы привлекли на 552% больше трафика за счет увеличения бюджета на РСЯ

Коэффициент тразакций вырос на 427%

Некоторые показатели ухудшились:

  1. Расходы увеличили на 591%, а доход — только на 432%.
  2. На 31% выросла цена за транзакцию.
  3. Коэффициент транзакций снизился на 15%.
  4. Доход с клика упал на 18%.
  5. Показатель отказов и глубина просмотра так же снизились, 20% и 36% соответственно.

Поскольку общие объявления были заменены на товарные, мы ожидали и уменьшения глубины просмотра, и роста показателя отказов.

В случае с товарными объявлениями пользователь, попадая на сайт, сразу видит релевантную объявлению страницу, а дальше — либо покупает, либо покидает сайт, получив достаточно информации.

Было предсказуемо и снижение финансовых показателей за счет роста трафика из РСЯ. Мы привлекли более «холодную» аудиторию, чем в поиске, а значит, увеличили охват не готовых к покупке посетителей, которые находятся на стадии выбора или формирования потребности. Конечно, возникает вопрос:

Как сохранить рентабельность кампании в РСЯ?

При расширении кампании необходимо тщательно мониторить трафик и вовремя отключать неэффективные площадки и объявления. Особое внимание стоит уделить отбору нерелевантных площадок. РСЯ кишит сайтами с знакомствами, гороскопами, магией и прочим. Впрочем, не только Яндекс. В контекстно-медийной сети Google тоже много розовых сайтов с играми для девочек и видеосайты с «Дом-2». Заведомо некачественные площадки лучше исключить еще на старте рекламной кампании.

Если все сделано грамотно, кампания принесет результат.

Наша статистика:

Финальная статистика

  1. Увеличили охват — число показов выросло на 396%.
  2. Привлекли на 552% больше трафика.
  3. Улучшилось взаимодействие с пользователями — показатель кликабельности вырос на 32%.
  4. Получили на 427% больше транзакций.

В итоге мы остались в рамках рентабельной цены за транзакцию, еще и с запасом (соблюдая соглашение о конфиденциальности, не можем открыть более конкретную информацию о тратах и доходах клиента).

Выстраивайте правильные стратегии и извлекайте максимум из инструментов интернет-маркетинга. Из-за стереотипов, вроде «РСЯ только для брендинга», можно упустить возможность выйти на свою аудиторию и продать больше.

Хочу быстро найти клиентов онлайн

Александра Бурлакова

В интернет-маркетинге с 2013 года.
Cертифицированный специалист Google AdWords, Яндекс.Директ и Метрика, DoubleClick. Руководит командой из 12 специалистов.
Вероисповедание — PPC.

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