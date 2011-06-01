Маркетинг

КМФР в Одессе: эксперимент удался
Катерина Коламбет
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Вместо подробного репортажа с Киевского Международного Фестиваля Рекламы, покажу немного фотографий, постараюсь хоть чуть-чуть передать настроение и расскажу три нескучные истории.

Этот ивент однозначно стоит посетить хотя бы ради атмосферы и нужно обязательно погрузиться в нее на все три дня. Погрузиться, как ногами в песок — раз уж фестиваль был анонсирован в Одессе. Важно отвлечься от насущных дел и зарядиться энергией, идеями и ощущением свободы, торжества и ликования.

Одно из главных отличий КМФР от других мероприятий — конкурсная программа, оценка креатива и уровня подачи работ профессиональным жюри (именитыми гостями из СНГ и зарубежья) и, конечно, награждение лучших работ. В эти дни на фестиваль съезжаются представители практически всех крупных рекламных агентств, маркетологи, бренд-менеджеры и все остальные, увлеченные рекламой.

Если вдруг вам захочется сказать какую-нибудь «общую фразу» про рекламу — например, про то, что «как было всё плохо, так и осталось» — советую посмотреть работы, занявшие призовые места на фестивале рекламы десятилетней давности. Определенная часть посетителей ждут интересных докладов — хотят узнать о «кухне креатива» и о тенденциях, получить практические советы и завести полезные знакомства. На счет докладов в этом году — может быть, кто-то и остался доволен — я, к сожалению, не в их числе. Могу отметить добрым словом Digital секцию и выступление барышень из МАМИ (Международной Ассоциации Маркетинговых инициатив).

выступление барышень из МАМИ

Из интереса к статистическим исследованиям я посетила семинар директора проекта Opinion (InMind, Киев) «Интернет-пользование в Украине: профиль, поведение, медиапредпочтения и возможности анализа». Докладчик сообщил, что за участие в фокус-группах респондентам платят деньги и сказал о том, что в селах сложнее собрать «целевую аудиторию», так как люди более закрыты и сторонятся лишних контактов.

Для того, чтобы провести исследование по пользованию интернета жителями Украины, используются не только опросы и тестирования, а — внимание! — разработано специальное программное обеспечение, которое фиксирует все переходы по сайтам. Компания InMind привлекает к исследованию 5 тысяч респондентов и, как заверил докладчик, эти люди максимально естественны и не заангажированы.

Как бы доказывая необходимость проведения подобных исследований докладчик сыпал аргументами вроде: «на сайтах Facebook, Вконтакте и Google ведь нет счетчиков! Как подсчитать аудиторию?» И еще понравился комментарий к одному из слайдов: «YouTube, кстати, очень популярный сайт». Еще Иван разрушал стереотип о том, что женщины поглощают больше контента в интернете —  «не на всех сайтах». Выводы об исследованиях InMind, пожалуй, каждый сделает сам.

женщины поглощают больше контента в интернете

Очень хорошо была представлена компания «Oasis» — они представляют бизнес-решения в «обонятельной сфере». На примере стенда было показано, как при помощи аромата можно выделить продукцию на полке.

при помощи аромата можно выделить продукцию на полке

Фестиваль рекламы — это фан!

Фестиваль рекламы

Все самое интересное происходит, как водится, в кулуарах — в обеденные перерывы, на афтепати и... вместо докладов. В эти дни гостей фестиваля можно было встретить где угодно, но едва ли в конференц-зале отеля «Одесса»!

гостей фестиваля можно было встретить где угодно

Дмитрий Федоренко (creative & production партнер Digital-агентства Peppermint interactive; один из пионеров рынка рекламных Digital разработок в Украине) и Алексей Мась (совладелец Украинской Баннерной Сети, один из создателей Infostore.org, координатор iForum).

совладелец Украинской Баннерной Сети, один из создателей Infostore.org, координатор iForum

Janis Polis

Первая из обещанных история будет про кейс «метеорит», к которому Янис имеет непосредственное отношение.

Краткая предыстория: в Латвии есть оператор мобильной связи Tele2. А в Риге есть Media House, в котором Янис занимает должность Head of Digital Research and Development. Перед запуском акции под названием «метеорит» представители компании попросили устроить «чего-нибудь эдакого».

 В последний раз метеорит в Латвии падал в 19 веке. Понятное дело, эта акция привлекла внимание общественности. И даже учитывая то, что было много негатива в адрес такой рекламы и даже ощутимые штрафы, это очень хороший кейс.

Как признался Янис, после «метеорита» большинство клиентов попросили реализовать для них что-нибудь подобное. Примечательно, что чуть более недели назад - 23 мая в латвийскую государственную пожарно-спасательную службу поступило несколько звонков из четырех разных мест с информацией о неизвестном движущемся и светящемся объекте. По описаниям это очень уж похоже на метеорит. Но в этот раз CNN, BBC и China Daily не сорвались с места — происходящее списали на происки Tele2, но как бы не так. По правде, у меня очень мало фотографий «дневной части КМФР», зато могу показать красивые - с церемонии награждения.

похоже на метеорит

Еще две отличные истории поведал Mykolas Katkus — глава VPR на докладе вместо своей коллеги — их опубликую позже в комментариях к этой записи.

Mykolas Katkus — глава VPR

В этом году председателем жюри графического дизайна стал Андрей Логвин. Лучшей работой конкурса стал календарь Юрия Гуцуляка:

Лучшим агентством стало Leo Burnett Ukraine за проект «Sorry, We Are Not Your Mother».

Я сбилась со счета и не скажу сколько раз выходил за наградами на сцену арт-директор Leo Burnett Ukraine и передавал привет мамам копирайтера и арт-директора, которые работали над проектом.

арт-директор Leo Burnett Ukraine

Ребята забрали с десяток «тарелок», ключи от яхты и звание «Лучшего агентства года».

Еще один заметный проект — German Style компании Ogilvy Group Ltd. Kiev, Ukraine. Они получили гран-при.

Конечно, проекты «Sorry, We Are Not Your Mother» и «German Style» содержат не по одному принту — остальные вы легко найдете в сети. Спасибо организаторам фестиваля за локацию (в комфортабельном конференц-зале в отеле «Одесса» видно море!), за развеселые вечеринки и за отличное мероприятие! Да, кстати, как говорят счастливчики, побывавшие на Каннском фестивале рекламы, в Одессе была «та самая» атмосфера на афтепати КМФР! И я им охотно верю — было здорово!

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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