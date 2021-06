КМФР в Одессе: эксперимент удался

Вместо подробного репортажа с Киевского Международного Фестиваля Рекламы, покажу немного фотографий, постараюсь хоть чуть-чуть передать настроение и расскажу три нескучные истории.

Этот ивент однозначно стоит посетить хотя бы ради атмосферы и нужно обязательно погрузиться в нее на все три дня. Погрузиться, как ногами в песок — раз уж фестиваль был анонсирован в Одессе. Важно отвлечься от насущных дел и зарядиться энергией, идеями и ощущением свободы, торжества и ликования.

Одно из главных отличий КМФР от других мероприятий — конкурсная программа, оценка креатива и уровня подачи работ профессиональным жюри (именитыми гостями из СНГ и зарубежья) и, конечно, награждение лучших работ. В эти дни на фестиваль съезжаются представители практически всех крупных рекламных агентств, маркетологи, бренд-менеджеры и все остальные, увлеченные рекламой.

Если вдруг вам захочется сказать какую-нибудь «общую фразу» про рекламу — например, про то, что «как было всё плохо, так и осталось» — советую посмотреть работы, занявшие призовые места на фестивале рекламы десятилетней давности. Определенная часть посетителей ждут интересных докладов — хотят узнать о «кухне креатива» и о тенденциях, получить практические советы и завести полезные знакомства. На счет докладов в этом году — может быть, кто-то и остался доволен — я, к сожалению, не в их числе. Могу отметить добрым словом Digital секцию и выступление барышень из МАМИ (Международной Ассоциации Маркетинговых инициатив).

Из интереса к статистическим исследованиям я посетила семинар директора проекта Opinion (InMind, Киев) «Интернет-пользование в Украине: профиль, поведение, медиапредпочтения и возможности анализа». Докладчик сообщил, что за участие в фокус-группах респондентам платят деньги и сказал о том, что в селах сложнее собрать «целевую аудиторию», так как люди более закрыты и сторонятся лишних контактов.

Для того, чтобы провести исследование по пользованию интернета жителями Украины, используются не только опросы и тестирования, а — внимание! — разработано специальное программное обеспечение, которое фиксирует все переходы по сайтам. Компания InMind привлекает к исследованию 5 тысяч респондентов и, как заверил докладчик, эти люди максимально естественны и не заангажированы.

Как бы доказывая необходимость проведения подобных исследований докладчик сыпал аргументами вроде: «на сайтах Facebook, Вконтакте и Google ведь нет счетчиков! Как подсчитать аудиторию?» И еще понравился комментарий к одному из слайдов: «YouTube, кстати, очень популярный сайт». Еще Иван разрушал стереотип о том, что женщины поглощают больше контента в интернете — «не на всех сайтах». Выводы об исследованиях InMind, пожалуй, каждый сделает сам.

Очень хорошо была представлена компания «Oasis» — они представляют бизнес-решения в «обонятельной сфере». На примере стенда было показано, как при помощи аромата можно выделить продукцию на полке.

Фестиваль рекламы — это фан!

Все самое интересное происходит, как водится, в кулуарах — в обеденные перерывы, на афтепати и... вместо докладов. В эти дни гостей фестиваля можно было встретить где угодно, но едва ли в конференц-зале отеля «Одесса»!

Дмитрий Федоренко (creative & production партнер Digital-агентства Peppermint interactive; один из пионеров рынка рекламных Digital разработок в Украине) и Алексей Мась (совладелец Украинской Баннерной Сети, один из создателей Infostore.org, координатор iForum).

Janis Polis

Первая из обещанных история будет про кейс «метеорит», к которому Янис имеет непосредственное отношение.

Краткая предыстория: в Латвии есть оператор мобильной связи Tele2. А в Риге есть Media House, в котором Янис занимает должность Head of Digital Research and Development. Перед запуском акции под названием «метеорит» представители компании попросили устроить «чего-нибудь эдакого».

В последний раз метеорит в Латвии падал в 19 веке. Понятное дело, эта акция привлекла внимание общественности. И даже учитывая то, что было много негатива в адрес такой рекламы и даже ощутимые штрафы, это очень хороший кейс.

Как признался Янис, после «метеорита» большинство клиентов попросили реализовать для них что-нибудь подобное. Примечательно, что чуть более недели назад - 23 мая в латвийскую государственную пожарно-спасательную службу поступило несколько звонков из четырех разных мест с информацией о неизвестном движущемся и светящемся объекте. По описаниям это очень уж похоже на метеорит. Но в этот раз CNN, BBC и China Daily не сорвались с места — происходящее списали на происки Tele2, но как бы не так. По правде, у меня очень мало фотографий «дневной части КМФР», зато могу показать красивые - с церемонии награждения.

Еще две отличные истории поведал Mykolas Katkus — глава VPR на докладе вместо своей коллеги — их опубликую позже в комментариях к этой записи.

В этом году председателем жюри графического дизайна стал Андрей Логвин. Лучшей работой конкурса стал календарь Юрия Гуцуляка:

Лучшим агентством стало Leo Burnett Ukraine за проект «Sorry, We Are Not Your Mother».

Я сбилась со счета и не скажу сколько раз выходил за наградами на сцену арт-директор Leo Burnett Ukraine и передавал привет мамам копирайтера и арт-директора, которые работали над проектом.

Ребята забрали с десяток «тарелок», ключи от яхты и звание «Лучшего агентства года».

Еще один заметный проект — German Style компании Ogilvy Group Ltd. Kiev, Ukraine. Они получили гран-при.

Конечно, проекты «Sorry, We Are Not Your Mother» и «German Style» содержат не по одному принту — остальные вы легко найдете в сети. Спасибо организаторам фестиваля за локацию (в комфортабельном конференц-зале в отеле «Одесса» видно море!), за развеселые вечеринки и за отличное мероприятие! Да, кстати, как говорят счастливчики, побывавшие на Каннском фестивале рекламы, в Одессе была «та самая» атмосфера на афтепати КМФР! И я им охотно верю — было здорово!