Стратегии показа в Яндекс.Директе: о назначении ставок вручную

Сегодня я расскажу о стратегиях показа объявлений, при выборе которых пользователю необходимо будет самостоятельно вносить изменения в значения ставок. Ну, а пока настроимся:

Наивысшая доступная позиция в яндекс поиск

Все просто: вы задаете максимальную ставку за клик для каждой ключевой фразы, а система показывает ваше объявление на наивысшей доступной позиции в пределах указанной вами стоимости.

Таким образом вы получаете наиболее высокую позицию размещения вашего объявления, не выходя за рамки того бюджета, который вы готовы потратить на рекламную кампанию. Эта стратегия актуальна в том случае, если вам необходимо привлечь наибольшее количество пользователей, ведь чем выше позиция — тем больше внимания привлечет ваше объявление, а чем больше внимания — тем выше трафик.

Показ в блоке по минимальной цене

Вам необходимо указать максимальную цену за клик, которую вы готовы платить и выбрать необходимую стратегию для интересующих блоков — «спецразмещения» и/или «блока гарантированных показов».

При выборе данной стратегии объявление будет показываться по минимальной цене в указанной вами области на наименьшей позиции, то есть с вас берется сумма, достаточная лишь для того, чтобы объявление попало в блок.

В других блоках объявление будет показываться по наивысшей доступной позиции.

Эта стратегия актуальна в том случае, если необходимо сократить расходы и добиться наименьшей себестоимости одного посетителя.

Показ справа от результатов поиска

В результате выбора данной стратегии ваше объявление будет показываться справа от результатов поиска, то есть в блоке гарантированных показов. Цены за клик вы назначаете самостоятельно. Внутри данной стратегии можно указать, на каких позициях вы хотите видеть свое объявление — на наивысшей доступной позиции или показывать объявление по минимальной цене. Особенности данной стратегии:

ваше объявление будет показываться справа от результатов поиска только в том случае, если установленной стоимости достаточно для попадания в этот блок. В противном случае, ваше объявление войдет в динамические показы; если вы указали цену, достаточную для входа в спецразмещение и выбрали данную стратегию, то в любом случае ваше объявление не поднимется выше первого места блока гарантированных показов; при выборе показа на наивысшей доступной позиции для одного и того же ключевого слова приоритет будет отдаваться тому объявлению, за которое рекламодатель готов заплатить наибольшую цену. При выборе показа в блоке по минимальной цене позицию с наименьшей стоимостью займет объявление с наиболее высоким CTR.

Эта стратегия актуальна в том случае, если бюджет ограничен и размещение объявления в «спецразмещении» влечет за собой приход множества новых клиентов, которые не в состоянии обслужить рекламируемая компания.

Напомню, что в прошлой серии вы могли узнать о выборе автоматической стратегии в Яндекс.Директе. :)