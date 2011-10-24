PPC

Стратегии показа в Яндекс.Директе: о назначении ставок вручную
Оксана Верлан
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Сегодня я расскажу о стратегиях показа объявлений, при выборе которых пользователю необходимо будет самостоятельно вносить изменения в значения ставок. Ну, а пока настроимся:

Наивысшая доступная позиция в яндекс поиск

Все просто: вы задаете максимальную ставку за клик для каждой ключевой фразы, а система показывает ваше объявление на наивысшей доступной позиции в пределах указанной вами стоимости.

система показывает ваше объявление на наивысшей доступной позиции

Таким образом вы получаете наиболее высокую позицию размещения вашего объявления, не выходя за рамки того бюджета, который вы готовы потратить на рекламную кампанию. Эта стратегия актуальна в том случае, если вам необходимо привлечь наибольшее количество пользователей, ведь чем выше позиция — тем больше внимания привлечет ваше объявление, а чем больше внимания — тем выше трафик.

Показ в блоке по минимальной цене

Вам необходимо указать максимальную цену за клик, которую вы готовы платить и выбрать необходимую стратегию для интересующих блоков — «спецразмещения» и/или «блока гарантированных показов».

указать максимальную цену за клик

При выборе данной стратегии объявление будет показываться по минимальной цене в указанной вами области на наименьшей позиции, то есть с вас берется сумма, достаточная лишь для того, чтобы объявление попало в блок.

В других блоках объявление будет показываться по наивысшей доступной позиции.

Эта стратегия актуальна в том случае, если необходимо сократить расходы и добиться наименьшей себестоимости одного посетителя.

Показ справа от результатов поиска

В результате выбора данной стратегии ваше объявление будет показываться справа от результатов поиска, то есть в блоке гарантированных показов. Цены за клик вы назначаете самостоятельно. Внутри данной стратегии можно указать, на каких позициях вы хотите видеть свое объявление — на наивысшей доступной позиции или показывать объявление по минимальной цене. Особенности данной стратегии:

      1. ваше объявление будет показываться справа от результатов поиска только в том случае, если установленной стоимости достаточно для попадания в этот блок. В противном случае, ваше объявление войдет в динамические показы;
      2.  если вы указали цену, достаточную для входа в спецразмещение и выбрали данную стратегию, то в любом случае ваше объявление не поднимется выше первого места блока гарантированных показов;
      3.  при выборе показа на наивысшей доступной позиции для одного и того же ключевого слова приоритет будет отдаваться тому объявлению, за которое рекламодатель готов заплатить наибольшую цену. При выборе показа в блоке по минимальной цене позицию с наименьшей стоимостью займет объявление с наиболее высоким CTR.

Эта стратегия актуальна в том случае, если бюджет ограничен и размещение объявления в «спецразмещении» влечет за собой приход множества новых клиентов, которые не в состоянии обслужить рекламируемая компания.

Напомню, что в прошлой серии вы могли узнать о выборе автоматической стратегии в Яндекс.Директе. :)

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Яндекс.Директ
Оксана Верлан

В студенческие времена работала копирайтером. В Netpeak пришла в 2011 году. Прошла путь от Middle PPC Specialist до Team Lead of Project Manager.
Работает со многими известными брендами, такими как Сitrus.ua, Yves-Rocher.ua, Avtozvuk.ua, Tavriav.ua и прочими. Сертифицирована в Google Analytics и Google Adwords. В 2016 году дебютировала с выступлением на конференции «8Р: Бизнес в сети» вместе с CEO citrus.ua Вячеславом Волохой.

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