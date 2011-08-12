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Интервью c Николаем Корецким (СЕО дизайн-студии Март)
Катерина Коламбет
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Это, собственно, вторая часть интервью с Николаем Корецким — про студию «Март». Нам было интересно узнать о больших проектах студии, о «среднем чеке» и ценообразовании, но для начала — короткий блиц, чтобы познакомиться с нашим гостем.

— Кем ты мечтал стать в детстве?

 Я мечтал быть путешественником и облететь весь мир на воздушном шаре. А еще пожить на необитаемом острове. — Кто ты по призванию: управленец или художник? 

По призванию я организатор.

— Что самое необычное тебе приходилось делать на спор или «на слабо»? 

Дело в том, что мне слабо сказать, что я делал «на слабо».

Где ты провел свой самый крутой отпуск? 

В Гималаях.

— Что вдохновляет? 

Возможность улучшить мир вокруг себя.

— Что можешь назвать своим самым большим достижением?

Самое большое достижение у меня еще впереди.

— Самый простой и, наверное, надоевший вопрос: почему «Март»? 

Ха, спасибо, что не спрашиваешь, почему «Спасибо, Кэп!» )) «Март» — потому, что весна, пробуждение, приятные эмоции, легкость и жизненность… В 2004 году, когда мы стартовали, на фоне всеобщей тотальной «техно-робото-компьютерности» в веб-дизайне, все это было очень актуально. Думаю, что и сейчас тоже.

— Сколько примерно проектов в месяц реализовывают сотрудники твоей студии? 

Сразу поправлю: студия «Март» не только моя, у меня есть компаньон. А что касается проектов, сейчас в среднем делаем от 3 до 5 в месяц. Раньше было больше, но зато сейчас сложнее и масштабнее.

— Расскажи про «средний чек», если это не секретная информация?

Сложно говорить о цене, не привязываясь к задаче. Мы ведь делаем совершенно разные по сложности проекты: от простых (с технической точки зрения) одностраничников до сложных функциональных сайтов. Естественно, стоимость таких решений будет сильно отличаться. Поэтому, усреднение в данном случае, мало о чем скажет. Что же касается нашей ценовой политики в принципе, то мы все больше ориентируемся на работу с крупными известными компаниями и брендами. Естественно, такие компании могут позволить себе инвестировать в сайт или фирменный стиль ощутимо большие средства, чем предприятия местного регионального уровня. Поэтому, если считать по Одессе, наверное, мы «дорогие». Ну, а если сравнить с нашими коллегами — топовыми студиями Украины и России, стоимость наших проектов не так уж и высока (пока что ;).

 Можешь перечислить пятерку «крупных» клиентов? 

Ну, например:

  • ФК «Черноморец»
  • Торговая марка «Polly»
  • Национальная газовая компания (Россия)
  • Украинский Православный портал pravoslavie.ua
  • «PrioCom» — ведущий системный интегратор Украины

— Большинство клиентов всё-таки — из Одессы? Как много клиентов в процентном соотношении приходят из других регионов Украины и из России? 

Сейчас примерно 50/50. Но это во многом за счет старых, уже постоянных клиентов, с которыми мы давно работаем. Ну а если посмотреть на тенденцию, то большинство новых клиентов сегодня — это действительно компании либо из Киева и других областей Украины, либо из России.

— Расскажи подробнее про систему оценки стоимости работы в студии «Март»? 

Ну, если подробнее, то этому как раз был посвящен мой доклад. Кому интересно, вот здесь есть презентация, там все подробно расписано. Ну, а если в двух словах, то принцип расчета себестоимости основан на разбиении проекта на типовые подзадачи, сложность которых, а, соответственно, и время, необходимое на реализацию, являются у нас «табличными данными». Получается такой рецепт: время, необходимое на решение задачи, умножаем на стоимость часа специалиста. Также учитываем общестудийные затраты за это время. Все это складываем, добавляем немного «непредвиденных расходов» и прибыли «по вкусу». Оставляем на ночь, чтобы настоялось, а утром угощаем будущего клиента ))

угощаем будущего клиента

— В июле 2011-го всей компанией ездили покорять Говерлу — вижу твою фотографию с Эльбруса и не могу не спросить: как это было?

Это было незабываемо и очень не просто. Долгое время после этого сложности, которые передо мной вставали по жизни, я сравнивал с этим восхождением и думал: «Но ведь это не сложнее, чем зайти на Эльбрус! И раз я смог дойти до вершины, не смотря на все сложности, то и с этим справлюсь!» И знаешь, помогало.

Кстати, Говерлу я тоже покорил. Но вы большие молодцы, что сделали это все вместе. У меня тоже есть такая мечта — всем вместе сделать что-нибудь необычное и интересное, не связанное с работой. И потом всем рассказывать об этом ;)

— Спасибо за интервью! До новых встреч и очень ждем следующий ивент «Спасибо, Кэп!».

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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