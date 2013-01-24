Новое исследование Socialbakers о продвижении брендов в Facebook

Чешская компания Socialbakers в 2012-м году провела ряд исследований и теперь представляет любопытные факты.
1. Постам с фотографиями удается лучше всего вовлечь аудиторию. И фото, опять же, имеют больше всего шансов стать вирусным контентом.
Соотношение разных типов страниц в Facebook
Какие типы контента мы шейрим
Какой контент становится вирусным
2. Среднестатистический пользователь Facebook подписан на ~36.7 страниц. Только представьте: 36 "добрых утр" и "пяяятница!" подряд :)
3. На среднестатистической фан-странице появляется 36.2 постов в месяц. Это в пять раз больше, чем в прошлом году. Наверное, именно поэтому появилась опция продвижения постов, позволяющая «поднимать" старые посты в ленты пользователей, чтобы увеличить охват и вовлечение. Две подсказки:
- Старайтесь делать промежуток между публикациями более двух часов.
- Идеальная частота постов постоянно меняется, поэтому угадать не получится, просто делайте ставку на крутой контент.
Как часто постить контент
4. Return on Engagement (ROE) - новый ROI (Return on Investment)! Важно, чтобы пользователи взаимодействовали с вашим контентом: комментировали, "лайкали" и "шейрили" - это увеличит и охват. 5. Раньше прирост фанов был самоцелью, так как казалось, что так вас услышат/увидят очень многие. Однако все наоборот: чем больше фанов, тем сложнее увеличить охват постов. Посты на страницах, где менее 1000 фанов, получают охват выше - 33,2%. На страницах, где количество фанов варьируется от 100000 до 999000 - охват лишь 8.2%.
Что такое ROE
6. Азия и Бразилия - самые быстрорастущие сегменты в Facebook. В Азии ежемесячно наиболее высокий показатель активных пользователей - речь идет про Индию, Японию, Индонезию, Вьетнам, Южную Корею и Таиланд. В Бразилии же ежемесячно наблюдается наиболее высокий прирост новых пользователей (с января по декабрь 2012 - почти 30 миллионов!).
Быстро развивающиеся сегменты
7. 60,4% аудитории заходят в Facebook, используя мобильные платформы. В мае количество пользователей моб. приложения равнялось 488 миллионам, в июне - 543 миллиона, в октябре уже был миллиард активных пользователей :)
8. Самый быстрорастущий сегмент с оглядкой на отрасль в Facebook - FMCG (товары повседневного спроса). В среднем на одной такой странице - 300 тысяч фанов. К концу сентября в Facebook добавилось 1345 новых страниц в этом сегменте (общее количество - 5107).
Популярные тематики в Facebook
9. Во второй половине 2012-го года, более 70% вопросов, опубликованных на страницах в Facebook остались без ответа. 25% страниц были с закрытыми "лентами", что делало невозможным вовлечение фанов в активности брендов. Сейчас ситуация потихоньку улучшается.
10. Процент вовлечения в Facebook - не самая важная метрика. Её же стоит применить и к активностям в других соцсетях, как минимум в Twitter. Не забывайте про прирост фанов, процент ответов, получивших ваши ответы и скорость ваших ответов на вопросы фанов.
Метрики эффективности продвижения в соцсетях
На закуску рекомендую конспект конференции Engage 2012 на эту же тему.
Комментарии (2)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти