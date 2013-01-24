Новое исследование Socialbakers о продвижении брендов в Facebook

Чешская компания Socialbakers в 2012-м году провела ряд исследований и теперь представляет любопытные факты.

1. Постам с фотографиями удается лучше всего вовлечь аудиторию. И фото, опять же, имеют больше всего шансов стать вирусным контентом.

Соотношение разных типов страниц в Facebook

Какие типы контента мы шейрим

Какой контент становится вирусным

2. Среднестатистический пользователь Facebook подписан на ~36.7 страниц. Только представьте: 36 "добрых утр" и "пяяятница!" подряд :)

3. На среднестатистической фан-странице появляется 36.2 постов в месяц. Это в пять раз больше, чем в прошлом году. Наверное, именно поэтому появилась опция продвижения постов, позволяющая «поднимать" старые посты в ленты пользователей, чтобы увеличить охват и вовлечение. Две подсказки:

Старайтесь делать промежуток между публикациями более двух часов.

Идеальная частота постов постоянно меняется, поэтому угадать не получится, просто делайте ставку на крутой контент.

Как часто постить контент

4. Return on Engagement (ROE) - новый ROI (Return on Investment)! Важно, чтобы пользователи взаимодействовали с вашим контентом: комментировали, "лайкали" и "шейрили" - это увеличит и охват. 5. Раньше прирост фанов был самоцелью, так как казалось, что так вас услышат/увидят очень многие. Однако все наоборот: чем больше фанов, тем сложнее увеличить охват постов. Посты на страницах, где менее 1000 фанов, получают охват выше - 33,2%. На страницах, где количество фанов варьируется от 100000 до 999000 - охват лишь 8.2%.

Что такое ROE

6. Азия и Бразилия - самые быстрорастущие сегменты в Facebook. В Азии ежемесячно наиболее высокий показатель активных пользователей - речь идет про Индию, Японию, Индонезию, Вьетнам, Южную Корею и Таиланд. В Бразилии же ежемесячно наблюдается наиболее высокий прирост новых пользователей (с января по декабрь 2012 - почти 30 миллионов!).

Быстро развивающиеся сегменты

7. 60,4% аудитории заходят в Facebook, используя мобильные платформы. В мае количество пользователей моб. приложения равнялось 488 миллионам, в июне - 543 миллиона, в октябре уже был миллиард активных пользователей :)

8. Самый быстрорастущий сегмент с оглядкой на отрасль в Facebook - FMCG (товары повседневного спроса). В среднем на одной такой странице - 300 тысяч фанов. К концу сентября в Facebook добавилось 1345 новых страниц в этом сегменте (общее количество - 5107).

Популярные тематики в Facebook

9. Во второй половине 2012-го года, более 70% вопросов, опубликованных на страницах в Facebook остались без ответа. 25% страниц были с закрытыми "лентами", что делало невозможным вовлечение фанов в активности брендов. Сейчас ситуация потихоньку улучшается.

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10. Процент вовлечения в Facebook - не самая важная метрика. Её же стоит применить и к активностям в других соцсетях, как минимум в Twitter. Не забывайте про прирост фанов, процент ответов, получивших ваши ответы и скорость ваших ответов на вопросы фанов.

Метрики эффективности продвижения в соцсетях

На закуску рекомендую конспект конференции Engage 2012 на эту же тему.