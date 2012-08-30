Продолжение интервью со стартаперами про сообщества в Twitter (RoundTeam) и эффективный SERM

В августе 2012 года мы пообщались с Анной и Олегом про жизнь в сердце Кремниевой долины, о сумасшедших идеях, их реализации и продвижении, ну, а теперь представляем вам ту часть интервью, которая касается проекта RoundTeam. Напомним, что это сервис автоматических ретвитов для создания полноценных сообществ в Twitter.

— Как возникла идея создать специальный сервис RoundTeam, если можно просто отслеживать интересующие темы по хештегам или читать определенные списки людей, а не всю френдленту?

Олег: То, что позволяет делать RoundTeam, в Twitter сделать нельзя. Идея создания сервиса появилась, когда я захотел обмениваться твитами о своей основной работе с другими членами команды. Как это сделать? Первое, что приходит в голову — давайте все друг друга «фолловить». Прекрасно, но после того, как мы это сделали, моя твит-лента превратилась в кучу спама, учитывая некоторых товарищей, которые генерировали по 50 твитов в день из Foursquare.

Вторая попытка — давайте использовать свой уникальный хештег и читать только его. Это работает до определенного времени, но имеет свои недостатки: я хочу, чтобы мне приходило уведомление (sms), когда один из моих коллег твитит что-то о проекте (но только о проекте, а не «Я стал мэром Пельменной на Греческой площади»). Второе: я хочу иметь возможность сообщить что-то членам своей команды, не имея доступа в интернет, просто послав sms в Twitter. Третье, с нашим хештегом начали писать другие люди, замусоривая ленту, а нужно было получать апдейты только от «своих». Таким образом, используя RoundTeam, мы стали получать только те твиты, которые интересны и только от тех людей, от которых нужно.

— Как бороться с проблемой «замусоревания» хештегов? Некоторые новостные издания настраивают автоматический постинг в Twitter по определенным хештегам.

— К примеру, за наш главный одесский давно «воюем», но пока безуспешно.

Анна: С «замусореванием» сталкиваемся везде и всюду. Я понимаю вашу позицию. Согласна, что хотелось бы читать больше твитов от жителей города. Было верно замечено, что происходит замкнутый круг — люди не хотят читать тег, потому что много спама и, как результат, люди не твитят с этим тегом, потому что никто не читает ;) С такой картиной столкнулись не только одесситы. Вот несколько сообществ «по городам», которые нашли решение своей проблемы с помощью RoundTeam: @ekb_RT, @spb_RT — очень яркий пример живого общения жителей города.

Олег: Проблемы спама в Twitter действительно существуют и мне известно несколько его форм. В целом их можно разделить на две категории, по цели применения:

1. Заманить человека на, как правило, вредоносный сайт. Я часто сталкивался с твитами что-то вроде «@oboiko Это о тебе пишут? <ссылка на вирусный сайт>» или что-то в том же духе. Я знаю, что ребята из @RT_Mashina_Org — сообщество, на базе RoundTeam, часто с таким сталкивались. Вирусные спам-твиты помечались тэгом #дмп, и, соответственно, первое время ретвитились машиной. Хорошо, что в RoundTeam это предусмотрено и вредоносные аккаунты быстро блокировались и больше не ретвитились.

2. Попасть в тренд. Существует явление «продвижения хештега», зачастую за счет фейковых ретвитов, то есть, ретвитов, осуществляемых ботами. В результате чего некоторый хештег попадает в тренд, много людей его видят, заходят почитать, а там, естественно, пустая реклама. В какой-то момент в RoundTeam начали регистрироваться толпы (сотни) подобных ботов, но мы их быстро обнаружили и обезвредили.

Мы против спама. Фейк-аккаунты надо репортить как спаммеров. В RoundTeam эта проблема легко решается: все аккаунты, которые заблокированы Командой, не ретвитятся. Cейчас мы добавили фильтры по каждому хештегу, которые позволяют дополнительно фильтровать твиты по ключевым словам или даже структуре твита. Так мы представили специальный фильтр, который отсекает conversations, то есть дает возможность не ретвитить сообщения, адресованные конкретному человеку.

— Если RoundTeam ретвитит твиты только определенного круга лиц, то сначала нужно создать бот-аккаунт, а потом добавить аудиторию. Вы за массфолловинг или за добавление фолловеров вручную?

Олег: Создавать новый аккаунт совсем необязательно, можно взять уже существующий. В Twitter есть уже очень много аккаунтов, которые представляют не конкретных людей, но бизнес, интерес, организацию и так далее.

Большинство существующих Команд не были специально созданы для RoundTeam. Самая большая Команда в RoundTeam сейчас насчитывает 160 000 фолловеров.

Мы категорически против масс-фолловинга, мы в принципе против фейка, ботов и всего такого прочего. RoundTeam — это в первую очередь инструмент создания сообществ. Сообществ настоящих, живых, активных.

Анна: Если ретвитить интересную информацию, то аудитория фолловеров формируется сама собой. Люди, читают, отвечают (добавляя к сообщению хештег ретвитящийся данной Командой), обсуждают. Таким образом, Команда сама собой выходит в тренд и очередной твипл видит ссылку на нее, вбивая в поиск свой запрос. Тут уже задача автора этой Команды состоит в том, чтобы сделать ленту твитов свежей и интересной. Если следовать этим простым правилам, по моему опыту, в сутки добавляется до 50 фолловеров. У нас есть опыт развития аккаунтов с нуля до 1000 фолловеров за месяц, при том это настоящие читатели, которые приходят, чтобы стать частью интересного им сообщества. Я не вижу смысла в том, чтобы с помощью массфолловинга создавать Команду с несколькими тысячами «читателей», которые толком сами не знают, что они там делают.

— Одно из применений RoundTeam, как я вижу, — отслеживать упоминания бренда (по хештегу — названию компании), но в таком случае сложно реагировать на твиты требующие внимания (вопросы или, например, что-то негативное). Получается, мы ретвитим по мере поступления, но отвечаем спустя какое-то время. Стоит ли так делать, поделитесь соображениями на этот счет.

Олег: Мы сами находимся в этой ситуации, постоянно отслеживая, что о @RoundTeam пишут в Twitter. Какое мы нашли решение: у нас есть специальный аккаунт @RoundTeam_Pulse, который играет роль «почтового ящика». Он ретвитит все упоминания о RoundTeam. Мне приходит sms каждый раз, когда этот аккаунт делает ретвит. Таким образом, мы можем среагировать практически мгновенно на любую относящуюся к нам Twitter-активность. Также мы регулярно просматриваем этот аккаунт, делаем ручной ретвит в основную ленту @RoundTeam, отвечаем клиентам и так далее.

— Какие сообщества самые популярные?

Анна: Один из самых популярных трендов — новостные агрегаторы. Из топа сообществ этой категории: CNN News, BBC News. Среди русскоязычной аудитории все более популярными становятся «ретвиттеры» по городам, о которых мы уже упоминали. Еще в топ входят так называемые «сообщества несогласных/протестующих» — например, движение Occupy, протесты принятию законов, сообщества митингующих и так далее.

Весьма популярная тематика — ретвит экспедиций. У нас есть примеры сообществ: «Кросс-Америка» — экспедиция ребят, путешествующих автостопом; экспедиция в Томской области, экспедиция орнитологов. Набирают обороты сообщества об актуальных событиях, например, у нас есть многотысячная Команда, следящая за марсоходом Curiosity.

— Расскажите о самых необычных вариантах использования RoundTeam?

Анна: Из необычных вариантов использования у нас есть пример разделения ленты твитов по категориям. Объясню подробнее: есть большая сеть магазинов спортивных товаров. У них много направлений по разным видам спорта. В день они постят 20-30 твитов с новостями. В зависимости от своей тематики, каждая новость «маркирована» хештегом определенного вида спорта (#футбол, #бейсбол и так далее). Все эти новости твитятся их основным Твиттер-аккаунтом. И параллельно с ним есть 15-20 аккаунтов для каждого вида спорта в отдельности, которые ретвитят из главного аккаунта только то, что маркировано нужным хэштэгом. Таким образом, если фолловеру интересен только, скажем, бейсбол и теннис, он будет фоловить соответствующие два аккаунта и получать только интересующие его обновления.

Еще один уникальный, на наш взгляд, вариант использования RoundTeam придумали орнитологи из Канады. Они организовали Команду, в которую постят информацию о направлениях миграции птиц! То есть когда кто-то из комьюнити замечает редкую птицу у себя в городе — он твитит с нужным хештегом и у других есть возможность проследить маршрут миграции этой стаи. Эти орнитологи, кстати, стали первыми пользователями нашего сервиса.

— Очень круто! Так же нужно и эпидемии отслеживать. Уже есть планы монетизировать проект? Что все-таки мотивирует больше: деньги или слава?

Олег: Планы по монетизации есть и, вопреки всеобщему мнению, это не реклама (или не только реклама). Но это пока что коммерческая тайна. В целом сервис останется бесплатным для большинства пользователей. За деньгами не гонимся. Конечно, на проект сейчас уходит достаточно много ресурсов, в том числе и денежных. Но мы верим в светлое будущее и в то, что RoundTeam в целом изменит отношение людей к Twitter. Это мотивирует гораздо больше. Кроме планов по монетизации есть грандиозные планы развития проекта. Новые фичи, новые возможности, новые горизонты. С проектами всегда так — задумываешь что-то, начинаешь делать, и по мере развития открываются новые возможности, новые способы применения, новые идеи фич, постоянный фидбек от клиентов, которые корректируют курс, говоря что им нужно и так далее. Это очень увлекательно. И это путешествие тоже очень сильно мотивирует.

— И последнее: приватная беседа в сообществе Twitter может быть только при условии, что у всех участников закрытые аккаунты?

Олег: Первым делом можно сделать закрытым аккаунт Команды в Twitter. Это, однако, не сделает закрытыми твиты каждого из участников Команды. Мы работаем над выпуском фичи, которая позволит создавать полностью закрытые Команды.

— Ребята, спасибо за интервью. Будем пользоваться вашим сервисом. Успехов вам!