SaaStr Europa: как провести день в Париже с максимальной пользой для бизнеса

Saas-рынок растет на 20% в год и по этой теме проводится множество конференций. Самая крупная из них — зимняя SaaStr Annual. Она проходит в Калифорнии и собирает 12-15 тысяч участников.

Стенд на SaaStr Annual — важный этап в развитии молодой компании. Но это дорогое удовольствие: стоимость билетов стартует с $1100 за человека (если покупать за полгода до конференции); партнерские и спонсорские пакеты достигают отметок в 10, 50, 100 и даже 250 тысяч долларов. Чем дороже, тем больше преимуществ вы получаете: возможность разместить масштабный стенд, добавить свой логотип, упоминание о компании в описании ивента. На минуточку, продолжительность конференции — три дня.

В этом году появилась альтернатива — второе мероприятие от SaaStr. Но базируется оно не в США, а в Париже. Называется SaaStr Europa и именно туда я отправился представлять AcademyOcean. Как всё прошло, особенности организации ивента и впечатления от посещения конференции в этом посте.

Сколько стоят билеты?

В апреле я впервые узнал о том, что SaaStr планируют свою первую конференцию в Европе. Я сразу же понял, что AcademyOcean нужно туда попасть. Во-первых, для нас SaaS-компании — основной тип клиентов. Во-вторых, SaaStr — самое крупное Saas-комьюнити в мире. И, в третьих, для посещения этой конференции не нужно было лететь за океан.

Билеты на конференцию стоили $250-350. Причем организаторы регулярно выдавали в социальных сетях и рассылке промокоды по $50 и даже $100. Поэтому, если соберетесь на следующую конференцию и не успеете купить билет по самой низкой цене, мониторьте ситуацию с промокодами.

Что нужно успеть сделать до конференции?

Билеты и место проживания в Париже я забронировал за месяц до конференции. Но у меня была идея не только посетить конференцию, но также познакомиться с местным SaaS-комьюнити. Я хотел пообщаться с основателями, увидеть, как и где работают стартапы, узнать о трудностях, с которыми они сталкиваются.

Поэтому за несколько недель до конференции я напрямую написал парижским SaaS-продуктам и спросил, куда они рекомендуют сходить и с кем познакомиться.

Они откликнулись, с некоторыми мы созвонились перед конференцией и договорились увидеться на ней. Интересно: один из тех, с кем я не был лично знаком и написал впервые, пригласил меня поработать в офисе своей компании. Поэтому рекомендую: пишите, смелее выходите на связь. Так, благодаря знакомствам, перед конференцией мне также удалось попасть в Station F.

Это самый большой стартап-кампус в мире (если верить его обитателям и Wired). В нем «проживает» более 1000 стартапов. Но попасть туда можно только по приглашению — вы должны получить QR-код от одного из местных стартапов.

Так кампус выглядит изнутри. На фото: master stage — подземный конференц-зал на 350 мест.

Рекомендую кампус и с точки зрения местной достопримечательности. В помещениях Station F расставлены арт-объекты. Например, так выглядит один из них:

Вторая стартап-мекка в Париже — это пространство The Family. Посетить его советовал каждый парижский саасер. Место выглядит как старомодный, но уютный дом.

Здесь и проходила первая часть конференции (за день до основного события). Как это было: две сотни людей, закуски и тонны нетворкинга. Рекомендую ходить на такие ивенты — это отличная возможность познакомиться сразу с большим количеством людей. За вечер получилось продуктивно пообщаться с 12-15 людьми.

Вот как это выглядело со второго этажа The Family:

Организаторы позаботились о том, чтобы участникам было комфортно: выдача бейджей началась еще за день до самой конференции. Поэтому утром, в день ивента не было очередей.

Ещё один плюс: регистрация на конференцию открылась в 7:30, а началась она в 8:00. Понимаю, это рано. Однако впечатление от раннего подъема скрасил вкусный завтрак, предоставленный компанией Salesforce.

Учимся делать раздатку

Конференция проходила в одном из самых старых отелей Парижа — InterContinental Grand Hotel. Почему это здорово? Просто посмотрите на фото:

Был еще один зал, который я разведал не сразу (90% времени конференции был в зоне нетворкинга).

Всего на конференции было полторы тысячи участников. Большинство из них напрямую связаны с созданием SaaS-продуктов. Из известных в рунете компаний — Youscan, Promorepublic, Competera и AcademyOcean.

Салфетки на конференции — не просто салфетки, а инструкции для поиска инвестиций.



Салфетки с планом по росту компании — стартаперская фишка. Многие важные вещи записываются на салфетке, потому что приходят в голову в неожиданный момент. Организаторы здорово обыграли эту тему.

Было около 20 стендов и полное раздолье как для любителей изучать новые продукты, так и для охотников на раздатку. Я до стендов добрался уже ближе к обеду, поэтому застал не всю раздатку.

Если вам знакомы муки: когда не знаешь, что можно дарить участникам и предлагать в раздатке, старайтесь обойти все стенды и собрать максимум идей. Так, например, я нашел вещь, которую раньше не встречал: металлическую шторку для камеры ноутбука.

Я посетил всего один доклад Аарона Росса (Aaron Ross). Он вместе с Джейсоном Лемкином (Jason Lemkin) написал мою любимую книгу о SaaS-продуктах — From Impossible to Inevitable. Рекомендую прочесть её всем, кто строит или планирует строить SaaS-компанию.

Очень рад был встретить Аарона и обсудить с ним обучение пользователей. Тем более, что у его компании Predictable Revenue тоже есть академия.

А еще на SaaStr был Braindating — это особый формат нетворкинга, он состоит из таких компонентов:

Приложение, в котором можно предложить тему для 1х1 или групповых встреч. Если вы готовы поделиться своим знанием, то просто добавляете туда, к примеру, тему «Как повысить конверсию из триалов в платных пользователей на 35% с помощью обучения». Механизм планирования встреч. Когда среди участников конференции находится кто-то, кому ваша тема интересна, он может выбрать удобный для него отрезок времени и состыковать его с вашим календарем (по аналогии с Calendly). Отдельная зона нетворкинга. В отличие от общей зоны, в Braindate-зоне были столики с креслами. И в нее можно было заходить только тем, кто собирается «брейндейтиться».

Плюс к этому был администратор, который координировал все встречи. Там же — meeting point.

В итоге получались очень продуктивные 15-30 минутные беседы. А те, кто организовал хотя бы одну такую встречу, получал специальный значок Braindated : )

Что делать после конференции?

Официальная часть закончилась около 19:00 и помещение очень быстро опустело. Естественно, многие объединились в группы и отправились в близлежащие заведения, чтобы продолжить общение. В сухом остатке от старта конференции до завершения прошло около 17 часов. Будьте готовы к такой нагрузке.

Кстати, очень хорошая идея — по возможности оставаться на несколько дней в городе проведения конференции. Во-первых, эти несколько дней удобно использовать для создания фоллоуапа встреч после конференции.

На фото я и Валентин Конрад (Valentin Konrad) из Flatchr. Они делают крутой продукт для французских рекрутеров.

Во-вторых, это возможность увидеть что-то новое. Если проснетесь рано, то можете застать полупустой Лувр:

Выводы

Суммирую свои впечатления о SaaStr Europa:

Плюсы конференции:

Замечательное SaaS-комьюнити. Отличная организация. Очень необычная локация (подозреваю, что в следующем году будет в другом месте). Не очень высокая цена. Очень удобно для стартапов из Европы, так как не нужно лететь за океан.

Минусы конференции:

Мало взаимодействия с участниками в онлайне после конференции. Если перед конференцией я постоянно получал уведомления, то после нее все оборвалось. Нет записей докладов. Не сразу стало понятно, как работает Braindating.

Но в целом конференция получилась отличной. Как и все, что делает SaaStr : )

Если захотите больше рекомендаций, добро пожаловать с вопросами в комментарии.