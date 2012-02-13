Интервью с Михаилом Шакиным о схемах продвижения сайтов и эффективной работе дома

Три года подряд shakin.ru занимает №1 в десятке SEO-блогов рунета и это не удивительно. Михаил вкладывает много сил и энергии в развитие блога, пишет легко и увлекательно не только узкоспециализированные статьи, но и рассказы «за жизнь».

— Скажи, не надоело ли тебе вести блог?

Вести блог мне нравится, как и несколько лет назад. Когда знаешь, что твои творения будут читать сотни и тысячи посетителей и что несколько раз в неделю для них нужно писать новые полезные материалы, то это дополнительно стимулирует в плане ведения блога.

— Как начинается твой рабочий день? Вообще есть разница между календарными будними и выходными?

Утром я отвожу жену на работу, затем гуляю с собаками, и после этого приступаю к работе. Раньше у меня не было разницы между будними днями и выходными в работе в интернете. Постепенно я заметил, что мне это перестает нравиться. И тут я как раз читал книгу «Rework: Бизнес без предрассудков», в которой был совет о том, что нужно обязательно отдыхать по выходным, чтобы не было монотонности. На странице контактов на блоге я добавил фразу «По субботам и воскресеньям я не отвечаю на письма, поэтому прошу присылать их в будние дни», а со всеми клиентами я стал заранее согласовывать, что сотрудничать с ними буду только по будним дням. В результате я имею возможность полноценно отдыхать по выходным, что положительно сказалось не только на моем настроении и мотивации, но и на продуктивности работы.

— Есть ли у тебя какие-то «практики» для высокоэффективной работы дома? К примеру, как не отвлекаться от чего-то важного? Какой процент времени ты ежедневно уделяешь на саморазвитие?

Думаю, тут многое зависит от человека. Лично мне очень нравится работать дома. Как вспомню, как я ездил на работу и работал на дядю, так любые негативные моменты в работе дома сразу исчезают. Я выработал привычку работать и не отвлекаться на посторонние вещи. Например, пару лет назад я удалил Skype, ICQ и другие мессенджеры и вообще ими не пользуюсь. В результате отвлекающих факторов стало намного меньше. Еще пример — до недавнего времени в Gmail я ставил гаджет от Twittergadget, из-за которого я частенько отвлекался на сообщения в Твиттере. Потом снес его, и теперь несколько раз в день, когда есть время, просматриваю ленту Twitter. В результате ничего интересного из Twitter я не упускаю, а отвлекаюсь меньше.

— Не надоело ли тебе SEO?

SEO мне не надоело. В этой сфере столько разнообразных направлений деятельности, что при желании всегда можно разнообразить свою работу. Хотя, нужно признать, в продвижении сайтов много монотонной и однообразной работы, но мне она нравится.

— Если бы вдруг решил кардинально поменять сферу деятельности, что бы ты выбрал?

Я бы выбрал продвижение в социальных сетях либо компьютерную графику. Или ушел бы в игровую индустрию. В SEO я пришел из фотошоперов, до этого увлекался трехмерной графикой (создавал карты для игр).

— Сколько в среднем в месяц приходит клиентов с блога?

Так как я набрал достаточное количество заказов на продвижение, то более года новых клиентов не беру. Время от времени спрашивают о возможности продвижения, но приходится отказывать.

— Поведай о географии проектов в процентном соотношении?

60% — англоязычные сайты, 40 — рунет.

— Были ли у тебя ситуации, когда ты готовил материал на блог про какую-то фишку и не мог в ней разобраться?

Да, такое бывает. Например, я писал пост про то, как установить комментарии Facebook на свой сайт. Так перед этим мне пришлось несколько дней выяснять все нюансы, так как там далеко не все так просто, как описано в официальном мануале.

— Какую схему SEO-продвижения в Яндексе ты считаешь самой приемлемой?

Я сторонник того, чтобы свести к минимуму возможные риски при продвижении сайта, поэтому любые черные методы не использую. Схема следующая: в первые три месяца сайт должен постепенно наполняться новыми уникальными материалами без какого-либо продвижения. Затем понемногу можно подключать бесплатное и платное продвижение статьями, размещая их на качественных сайтах по тематике. Как вариант, можно использовать совместное продвижение статьями, когда два вебмастера объединяют усилия и вместе пишут статьи и добавляют их на ресурсы, размещая по 2 ссылки в каждой статье (по одной на сайт каждого вебмастера). Это экономит средства и дает хороший эффект. Кроме этого, можно постепенно использовать социальные сети и продвижение в блогах, а также регистрацию сайта в каталогах.

— А что можешь сказать про оптимальную схему продвижения в Google?

Принципиально схема продвижения под Google не отличается от таковой под Яндекс. Единственное — при продвижении в русскоязычном Google можно успешно использовать англоязычные ресурсы (линзы squidoo.com, страницы hubpages.com, социалки типа stumbleupon.com и т.д.). Также социальные сети при продвижении в Google имеют намного большее значение, чем в Яндексе.

— Сколько часов в день ты работаешь? Знаю, что на написание одной статьи уходит от 4 до 8 часов, но ведь есть же еще клиентские проекты.

Сейчас подсчитал — в среднем получается 12-14 часов работы за компьютером в сутки. Если хочется полежать — лежу, хочется поесть — ем. Правила простые. Впервые в жизни моя работа и увлечение совпали, поэтому я просто не замечаю, как летят часы. Наверное, так и должно быть, когда работа в удовольствие.

— Посещаешь ли профильные конференции и прочие ивенты? Хотел бы выступить с докладом?

Так как я живу в Сибири, и до Москвы 36 часов на поезде, то минусы поезда для меня перевешивают плюсы посещения конференций. Самолеты я в расчет не беру — на местных авиалиниях летают такие измученные самолеты, что я на них ни за что не полечу. Возможно, когда-нибудь в будущем какое-либо мероприятие и посещу.

— Поддерживаешь ли связь с кем-то из топ-10 SEO-блогеров?

Как таковой связи ни с кем не поддерживаю, иногда общаюсь в Twitter.

— Как предпочитаешь отдыхать?

Так как в Сибири большую часть года очень холодно, то предпочитаю отдыхать дома с любимой женой. Хороший фильм, корзина с вкусными фруктами, любимые собаки у ног — что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость. Летом — дача, шашлыки. Во время жизни в Америке я так много путешествовал, что пока никуда не хочу.