Что сулит Graph Search, который выкатил Facebook

Вчера Facebook представил поиск по пользователям и контенту (об этом не написал только ленивый). Вкратце, поиск дает не ссылки, а, собственно, контент - пользовательские данные по интересам, посещенным местам и фотографиям, которые не защищены настройками приватности. Конечно, у каждого пользователя будет индивидуальная выдача, так как поиск фактически производится по списку друзей. В данный момент Search Graph не индексирует посты, и работает пока только на английском языке. Также известно, что в ближайшем будущем новый поиск не будет работать на мобильных устройствах, но как только будет — составит конкуренцию Foursquare.

Есть версия, что этот поиск - по сути план реабилитации «лайков». Ведь для рекламодателей самое интересное про Graph Search — то, что он находится в прямой зависимости от «лайков». Напомним, что кнопка «Мне нравится» появилась в 2009-м, но после того, как все научились их покупать и бессмысленно накручивать, они перестали быть важной метрикой. Теперь же внимание к ним возвращается. Так, когда пользователь будет искать ресторан, который нравится друзьям и знакомым - Facebook будет анализировать «лайки» и «чекины». Как если бы сами друзья порекомендовали то или иное заведение. Понятно, что страницы с наибольшим количеством «лайков» (по сути фанов) находятся в более выигрышном положении. Новый сервис возвращает былое расположение к «лайкам» — они снова важны.

При этом, как говорят в Facebook: «Мы пока не предлагаем рекламу на основе результатов социального поиска. Как и раньше, реклама может показываться как «проспонсированные результаты поиска», но в порядке предложения, когда вы набираете поисковый запрос».

Конечно, вовлечение фанов в рекламные активности по-прежнему будет играть важную роль. В целом план таков, что рекламодатели увязнут в социальной сети на долгие-долгие годы. Много денег уже вложено, еще больше вложить еще предстоит. Это умная схема монетизации, ничего не скажешь. Дальше поговорим о ранжировании результатов поиска.

О ранжировании результатов поиска

Как только Facebook находит результаты, релевантные поисковому запросу, социальная сеть ранжирует их определенным образом. Как? Три столпа Edgerank (алгоритма ранжирования постов): «родственность» (affinity), «значимость» (weight) и «время распада» (time decay). О первых двух поговорим подробнее, а вот про третий одной фразой: ценность имеют самые свежие посты и посты, вызвавшие живой отклик. «Родственность» — метрика, основанная на определении того, насколько вы дружны с тем или иным человеком. Вы это могли наблюдать - от людей, с которыми вы хотя бы периодически переписываетесь в социальной сети, вы видите новости в первую очередь. И даже если вы не в друзьях у определенного человека, но время от времени заходите на его страницу, его имя все чаще начинает мелькать в вашей ленте. Если вы никак не взаимодействовали с определенной страницей («лайкнули» и забыли), вы не увидите их обновления. Вторая метрика — «значимость» (weight). Она основана на идее о том, что пользовательского внимания достоин тот контент, который уже пришелся по нраву его знакомым и друзьям. Также это о том, что видео привлекает больше внимания, чем текст и т.п. Что касается нового социального поиска, то речь идет не о соперничестве форматов - если пользователь ищет фотографии, он увидит фотографии, если рестораны - то рестораны и т.д. Но, скажем, если я ищу фотографии моего друга Сережи, которые были сделаны в Брайтоне в 2012-м году, я увижу ряд фотографий, но в какой последовательности? На первых местах будут релевантные фотографии, но с наибольшим количеством «лайков», «шерингов» и комментариев.

«А новый поиск показывает всякие интересные штуки: например, можно вытащить все фотографии, сделанные в Москве в 1980 году и посмотреть, как все выглядело во время Московской олимпиады», — пишет Екатерина Скоробогатова.

Стоит подумать о новом сервисе как о супермощном фильтре новостной ленты, который увеличит взаимодействие между пользователями. Теперь вы можете найти не просто ресторан в Киеве, но тот ресторан в Киеве, который нравится друзьям, живущим там или сотрудникам определенной компании. Есть вероятность, что новый поиск во многом будет определять наш выбор в дальнейшем, если речь идет об отелях, ресторанах, магазинах, туристических агентствах и агентствах интернет-маркетинга в том числе.

Что можно посоветовать в данный момент?

нужно зарегистрировать геолокацию в Facebook, если это еще не сделано и если, конечно, у вас есть офлайн-точка;

убедиться, что профиль правильно и хорошо заполнен;

дальше работать над вовлечением фанов в рекламные активности;

обратить пристальное внимание на тех пользователей, у кого большая сеть контактов и которые постоянно активны в Facebook - важно работать над их лояльностью, сделать их адвокатами бренда;

перестать хоронить посты по сбору «лайков» и акции по привлечению новых фанов.

Для вдохновения 3 лучших поста декабря по вовлечению (из отчета Socialbakers):

Ну, а пока коллегам из ВКонтакте предстоит много работы :)