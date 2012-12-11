В прошлом году мы побывали в гостях у одного из самых успешных digital-агентств в Украине — ISD Group. Наверняка вы помните о смышленом пареньке Викторе Горде (это была кампания по продвижению витаминов «Берокка»), знаете о «Поющих в душе» (очередной клевый проект для Nivea) и даже слышали о прыгающих счастливых людях на сайте Супрадина (продвижение «батареек для людей»). 9 апреля ребята отпраздновали день рождения агентства — 8 лет. За это время было реализовано довольно много ярких проектов. Например, онлайн-конкурс на лучшее платье для Procter & Gamble Ukraine (за 2 месяца проведения акции было создано более 25 000 нарядов, а общий трафик составил 166 000 уникальных посетителей). Отдельной строкой — яркая агрессивная кампания «победить нельзя оправдаться» для Киевского международного фестиваля рекламы в 2011 году. Впрочем, награды красноречивее. Кстати, на днях они получили награду FWA — одну из престижнейших, если не самую престижную, в digital.

Сегодня поговорим с Иваном Сияком — старшим копирайтером.

— Что вдохновляет в текущих проектах?

Осознание того, что мало кто в Украине делает проекты на таком же уровне. Приятно работать с лучшими.

— А что тебе не нравится в твоей работе?

Количество людей, которые согласовывают и утверждают идею. Это неизбежно, но утомительно.

— Согласен ли ты с утверждением, что контент больше не король и отныне рулят картинки (инфографики, видео)? Как жить копирайтерам?

Собственно, сюжет картинки и видео тоже должен придумывать копирайтер. Кому сложно, может попробовать себя на радио.

— Как копирайтеру заработать на мазератти?

Никак, у меня вот машины нет.

— Какой проект из тех, к которым ты причастен в ISD Group, можешь назвать своим любимым и почему?

Даже нелюбимые могут быть приятны какой-то мелочью. Ввернешь цитату из речи Гитлера в рекламу стирального порошка, допустим, и сидишь довольный.

— А какой проект был самым сложным?

Самые сложные всегда самые скучные вещи, вроде механик «купи 2 флакона — получи кружку в подарок».

— Расскажи что-то малоизвестное про «Виктора Горда».

Главного героя сыграла девочка.

— Что ты думаешь о человеке, который пишет с ошибками?

«Зато у него, машина, наверное, есть».

— Наверное, как у многих копирайтеров, у тебя есть своя коллекция «омерзительных шаблонов» (словосочетаний, которые используются повсеместно и очень бесят). Словом, поделись «миром креатива».

Хочется убивать, когда вижу шаблон «Это больше, чем просто X».

— Наверняка ты не только пишешь тексты. В какую сторону больше клонит — в стратегию или креатив?

Так как креативом я занимаюсь все время, то можно сказать, что меня к нему склонило. Стратегия – отдельная специальность, я бы учился, но негде.

— Расскажи про проект What we eat in Ukraine. Фото подгружаются из инстаграмма по хештегам или обновляете вручную? Засвети какую-то интересную статистику.

Нет, на Тумблере стартовали, там и остаемся. Можно было бы портировать на Инстраграм и в Пинтерест, но нет времени и сил. Интересная статистика? Ну… ммм.. собираемся достичь отметки в 50 000 подписчиков через месяц-полтора. Наверное, стоит объявить себя самым популярным украинским блогом, но пафоса тоже не хватает.

— Применяешь ли в работе какие-либо креативные методики? Какие, если не секрет?

Хорошо бывает накатить соточку бехеровки на обед.

— Есть ли у тебя какие-то «побочки» от работы копирайтером/в диджитал агентстве?

У меня есть побочный бизнес — маленький интернет-магазин мужской одежды, и, конечно, опыт работы в диджитал-агентстве сильно помог в запуске и продвижении.

— Кто вел твиттер «желтой зины» и почему уже не ведет?

Вел я, а забросили, потому что в Twitter пишут, но его не читают.

— Предпринимались ли какие-то попытки в ISD Group сделать что-то интересное в Foursquare, Instagram, Google+?

Работаем с большими международными брендами, а их интересует охват, которого эти платформы пока в Украине обеспечить не в состоянии.

— На сайте UDAC сказано, что ISD Group «обладает рядом технологий, не имеющих аналогов в мире». Можешь намекнуть о каких технологиях идет речь?

Я совсем не по этим делам, знаю только то, что краем уха слышал в разговорах программистов. Кажется, эта штука называется хатэмээль.