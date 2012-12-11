В прошлом году мы побывали в гостях у одного из самых успешных digital-агентств в Украине — ISD Group. Наверняка вы помните о смышленом пареньке Викторе Горде (это была кампания по продвижению витаминов «Берокка»), знаете о «Поющих в душе» (очередной клевый проект для Nivea) и даже слышали о прыгающих счастливых людях на сайте Супрадина (продвижение «батареек для людей»). 9 апреля ребята отпраздновали день рождения агентства — 8 лет. За это время было реализовано довольно много ярких проектов. Например, онлайн-конкурс на лучшее платье для Procter & Gamble Ukraine (за 2 месяца проведения акции было создано более 25 000 нарядов, а общий трафик составил 166 000 уникальных посетителей). Отдельной строкой — яркая агрессивная кампания «победить нельзя оправдаться» для Киевского международного фестиваля рекламы в 2011 году. Впрочем, награды красноречивее. Кстати, на днях они получили награду FWA — одну из престижнейших, если не самую престижную, в digital.
Сегодня поговорим с Иваном Сияком — старшим копирайтером.
Осознание того, что мало кто в Украине делает проекты на таком же уровне. Приятно работать с лучшими.
Количество людей, которые согласовывают и утверждают идею. Это неизбежно, но утомительно.
Собственно, сюжет картинки и видео тоже должен придумывать копирайтер. Кому сложно, может попробовать себя на радио.
Никак, у меня вот машины нет.
Даже нелюбимые могут быть приятны какой-то мелочью. Ввернешь цитату из речи Гитлера в рекламу стирального порошка, допустим, и сидишь довольный.
Самые сложные всегда самые скучные вещи, вроде механик «купи 2 флакона — получи кружку в подарок».
Главного героя сыграла девочка.
«Зато у него, машина, наверное, есть».
Хочется убивать, когда вижу шаблон «Это больше, чем просто X».
Так как креативом я занимаюсь все время, то можно сказать, что меня к нему склонило. Стратегия – отдельная специальность, я бы учился, но негде.
Нет, на Тумблере стартовали, там и остаемся. Можно было бы портировать на Инстраграм и в Пинтерест, но нет времени и сил. Интересная статистика? Ну… ммм.. собираемся достичь отметки в 50 000 подписчиков через месяц-полтора. Наверное, стоит объявить себя самым популярным украинским блогом, но пафоса тоже не хватает.
Хорошо бывает накатить соточку бехеровки на обед.
У меня есть побочный бизнес — маленький интернет-магазин мужской одежды, и, конечно, опыт работы в диджитал-агентстве сильно помог в запуске и продвижении.
Вел я, а забросили, потому что в Twitter пишут, но его не читают.
Работаем с большими международными брендами, а их интересует охват, которого эти платформы пока в Украине обеспечить не в состоянии.
Я совсем не по этим делам, знаю только то, что краем уха слышал в разговорах программистов. Кажется, эта штука называется хатэмээль.
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