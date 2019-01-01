Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в третьем квартале 2019 года
Хотите понять, где выгоднее всего рекламировать товары в вашей нише? Как эффективно распределить рекламный бюджет и планировать траты? Вам необходимо знать стоимость клика и спрогнозировать, как будет меняться цена. В этом исследовании я изучил, сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в третьем квартале 2019 года. В выборку попали данные по 23,9 миллионам кликов в 23 тематиках и 391 городе страны.
Алексей Селезнёв
Как проводилось исследование
В исследовании я привел статистику исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, а он разный для всех аккаунтов. Поэтому цифры в исследовании могут отличаться от цифр ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Перед началом анализа я очистил данные: отдельно в рамках категории вычислил аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».
Доли анализируемых каналов распределились так:
Google — 16 089 405 кликов.
Facebook — 1 621 755 кликов.
Я распределил все проекты в исследовании между 23 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
Проекты, тематику которых однозначно нельзя определить, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».
Доли анализируемых каналов распределились так:
Google — 16 089 405 кликов.
Facebook — 1 621 755 кликов.
Я распределил все проекты в исследовании между 23 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- IT;
- авто;
- детские товары;
- дом и сад;
- доска объявлений;
- доставка еды;
- другое;
- игры;
- канцелярия и полиграфия;
- красота и здоровье;
- мебель и интерьер;
- недвижимость;
- обучение;
- одежда обувь и аксессуары;
- подарки;
- спортивные товары;
- страхование;
- стройматериалы;
- туризм;
- тяжелая промышленность и производство;
- финансы;
- электроника;
- ювелирные изделия.
Проекты, тематику которых однозначно нельзя определить, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы c приблизительно равным количеством наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75%, 100%. То есть это квантили таких уровней:
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы c приблизительно равным количеством наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75%, 100%. То есть это квантили таких уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, они показывают, как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или заменяющая их математическая формула.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, они показывают, как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или заменяющая их математическая формула.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений
Большая часть наблюдений по стоимости клика в поисковой сети Google находится в диапазоне $0,04 — $0,12.
В контекстно-медийной сети в 3 квартале 2019 года клик стоил $0,03 — $0,07.
В контекстно-медийной сети в 3 квартале 2019 года клик стоил $0,03 — $0,07.
Стоимость клика Google Ads в регионах Украины
В Украине наиболее дорогим для продвижения регионом вполне предсказуемо стал Киев, стоимость клика в столице находилась в диапазоне $0,07 — $0,17. Киевская область также стала одним из самых дорогих регионов.
На востоке, то есть в Донецке и Луганске, клик стоил дешевле всего:
$0,03 — $0,10.
На востоке, то есть в Донецке и Луганске, клик стоил дешевле всего:
$0,03 — $0,10.
Тематики: стоимость клика в поисковой сети Google Ads
Недвижимость возглавила рейтинг тематик в поиске Google по стоимости клика в третьем квартале 2019 года, за 1 клик в этой тематике рекламодатели платили
$0,22 — $0,63.
Далее идут тематики «Обучение» $0,15 — $0,41 и «Страхование» $0,12 — $0,23.
$0,22 — $0,63.
Далее идут тематики «Обучение» $0,15 — $0,41 и «Страхование» $0,12 — $0,23.
Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематиках «Туризм» и «Доставка еды», где стоимость клика редко превышала $0,06.
Тематики: стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads
В контекстно-медийной сети Google в Украине рейтинг тематик по стоимости клика возглавила «Канцелярия и полиграфия» с показателем $0,06 — $0,15. Далее идут «Обучение» и «Страхование»: $0,08 — $0,14.
Значительно дешевле стоил клик в тематиках «Одежда, обувь и аксессуары» и «Доска объявлений»: $0,02 — $0,05.
Значительно дешевле стоил клик в тематиках «Одежда, обувь и аксессуары» и «Доска объявлений»: $0,02 — $0,05.
Типы устройств: стоимость клика в поисковой сети Google Ads
Мобильный трафик стремительно вытесняет десктопные устройства, а разница в стоимости клика между настольными и мобильными устройствами сокращается, и во втором квартале 2019 года она составила всего $0,01.
Объём трафика в Google Ads по типам устройств
Регионы
Как я уже писал выше, мобильный трафик уверенно вытесняет настольные устройства, независимо от региона его доля составляет более 75%.
Самый большой процент мобильного трафика — в Николаевской и Закарпатской областях, более 85%.
Самый большой процент мобильного трафика — в Николаевской и Закарпатской областях, более 85%.
Тематики
По доле мобильного трафика среди тематик лидирует «Недвижимость» где его процент составляет 90%, далее идут «Одежда, обувь и аксессуары» и «Обучение», там мобильный трафик составил 80%.
Сколько стоил клик в Facebook
Стоимость клика в Facebook в третьем квартале находилась в диапазоне $0,04 — $0,13.
Среди доступных в Facebook рекламных платформ самой дорогой стала реклама в Instagram $0,04 — $0,13, далее идёт Messenger: $0,05 — $0,13.
Самой дешевой является audience network: $0,02 — $0,07.
Самой дешевой является audience network: $0,02 — $0,07.
Выводы
1
Стоимость клика в поисковой сети Google в Украине в третьем квартале 2019 года составляла $0,04 — $0,12.
2
Клик в контекстно-медийной сети Google стоил $0,03 — $0,07.
3
Киев стал самым дорогим регионом Украины для поискового продвижения, стоимость клика была в диапазоне $0,07 — $0,17.
4
Восточная часть Украины по-прежнему самая дешевая в поиске Google со стоимостью $0,03 — $0,10 за клик по поисковому объявлению.
5
Недвижимость стала самой дорогой тематикой в поиске Google в Украине со стоимостью $0,22 — $0,63.
6
В контекстно-медийной сети дороже всего обходился клик в тематике «Канцелярия и полиграфия» с показателем $0,06 — $0,15.
7
Независимо от региона мобильный трафик составляет более 75% от всего закупаемого трафика в Google Украина.
8
В тематике «Недвижимость» мобильный трафик составляет более 90%.
9
Стоимость клика в Facebook в Украине находилась в диапазоне $0,04 — $0,13.
10
Самой дорогой рекламной платформой в Facebook является Instagram, клик там стоил $0,04 — $0,13.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти