Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в третьем квартале 2019 года

IT;



авто;



детские товары;



дом и сад;



доска объявлений;



доставка еды;



другое;



игры;



канцелярия и полиграфия;



красота и здоровье;



мебель и интерьер;



недвижимость;



обучение;



одежда обувь и аксессуары;



подарки;



спортивные товары;



страхование;



стройматериалы;



туризм;



тяжелая промышленность и производство;



финансы;



электроника;



ювелирные изделия.



Перед началом анализа я очистил данные: отдельно в рамках категории вычислил аномально высокие и низкие значения стоимости клика.Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».Доли анализируемых каналов распределились так:Google — 16 089 405 кликов.Facebook — 1 621 755 кликов.Я распределил все проекты в исследовании между 23 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.Проекты, тематику которых однозначно нельзя определить, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».