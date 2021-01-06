Аналитика

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в России в четвертом квартале 2020 года — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за четвертый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2020 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Яндекс.Директ по 1,3 миллионам кликов в 26 тематиках и 609 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • бизнес-помощь;
  • билеты авиа и автобусные;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • другое;
  • канцелярия и полиграфия;
  • компьютерное оборудование и сети;
  • красота и здоровье;
  • маркетинг;
  • мебель внутренняя и матрасы;
  • мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;
  • музыкальные товары;
  • обучение;
  • одежда, обувь и аксессуары;
  • освещение и люстры;
  • подарки;
  • посуда;
  • продажа ПО;
  • промышленное оборудование;
  • сантехника и мебель для ванной;
  • система управления фрилансерами и биржа фриланса;
  • стройматериалы;
  • электроника и гаджеты;
  • ювелирные изделия;
  • юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в поиске стала заметно дороже: сейчас он стоит $0,04 – $0,43, а в третьем квартале был в диапазоне $0,04 – $0,15. 

За клик в РСЯ рекламодатели сейчас платят $0,03 – $0,12, и в сравнении с третьим кварталом клик также стал немного дороже — в Q3 он стоил $0,02 – $0,09.

1. Стоимость клика в России в 4-м кв 2020г яндекс директ в разрезе сетей распространения объявлений

2. Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений в яндексдирект 4-й кв 2020

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

Самыми дорогими регионами для продвижения были Республика Бурятия: $0,03 – $0,67 (в третьем квартале $0,04 – $0,14), а также Удмуртская: $0,04 – $0,67 (в третьем квартале $0,04 – $0,19), Башкортостан: $0,04 – $0,66 (в третьем квартале $0,03 – $0,13) и Хакасия: $0,05 – $0,64 (в третьем квартале $0,03 – $0,18).

Дешевле всего клик был в Чукотском округе $0,01 – $0,14 (в третьем квартале $0,04 – $0,12), Еврейской области: $0,02 – $0,13 (в третьем квартале $0,03 – $0,12) и Ненецком округе: $0,03 – $0,11 (в третьем квартале $0,03 – $0,08).

3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов в яндексдирект 4-й кв 2020

3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Больше всего рекламодатели платили за клик в тематике «Юриспруденция»: $0,7 – $1,42 (в третьем квартале $0,26 – $0,42), а также «Освещение и люстры»: $0,59 – $0,91 (в третьем — $0,73 – $0,75), «Обучение»: $0,56 – $1,69 и «Маркетинг»: $0,55 – $0,91 (в третьем — $0,54 – $0,86).

Дешевле всего клик был в тематике «Электроника и гаджеты»: $0,03 – $0,08 (в третьем квартале — $0,04 – $0,09), «Дом и сад»: $0,02 – $0,04 (в третьем квартале — $0,02 – $0,05) и «Подарки»: $0,01.

4. стоимость клика в поисковой сети в россии в 4-м кв 2020г в разрезе тематик

5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик в яндекс директ в 4-м кв 2020г

4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогим клик был в тематике «Маркетинг»: $0,08 – $0,38 (в третьем квартале $0,11 – $0,32), а также «Обучение»: $0,17 – $0,31, «Освещение и люстры»: $0,14 – $0,31 и «Билеты авиа и автобусные»: $0,13 – $0,25.

Дешевле клик был в тематике «Бизнес-помощь»: $0,04 – $0,05 (в третьем квартале $0,05 – $0,08), а также «Гипермаркет»: $0,03 – $0,06 и «Дом и сад»: $0,03 — аналогично Q3.

6. стоимость клика в контекстно-медийной сети в россии в 4-м кв 2020г в разрезе тематик

7. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик в яндексдирект в 4-м кв 2020г

5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

В сравнении с Q3, десктопный трафик стал значительно дороже, так же как и мобильный.

Десктоп стоил в четвертом квартале $0,05 – $0,58 (в третьем квартале $0,05 – $0,21), а мобильный $0,03 – $0,37 (в третьем квартале $0,03 – $0,13). 

8. стоимость клика в поисковой сети в россии в 4-м кв 2020г в разрезе типов устройств

9. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств в яндексдирект в 4-м кв 2020г

6. Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе в четвертом квартале снизилась и сейчас составляет порядка 30% (в третьем квартале — 40%).

Наибольшая доля мобильного трафика была в Дальневосточном федеральном округе и составила 85%, аналогично третьему кварталу.

Наименьшая доля мобильного трафика была в Вологодской области — более 20% (на 5% меньше, чем в третьем квартале), а также Северо-Кавказском федеральном округе, где мобайл составил 0%.

10. Доля мобильного трафика по регионам в яндексдирект в 4-м кв 2020г

7. Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Детские товары» — 100% (как и в Q3), далее идут «Обучение» и «Система управления фрилансерами и биржа фриланса» (аналогично третьему кварталу) — 95%.

В тематиках «Канцелярия и полиграфия», «Промышленное оборудование» и «Ювелирные изделия» мобильный трафик был равен нулю.

11. Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик в яндексдирект в 4-м кв 2020г

Выводы

  1. В Q4 клик в поисковой сети Яндекса стоил $0,04 – $0,43, что значительно дороже в сравнении с третьим кварталом 2020 года ($0,04 – $0,15). Самым дорогим регионом для поискового продвижения была Республика Бурятия: $0,03 – $0,67, а дешевле всего клик оказался в Ненецком округе: $0,03 – $0,11. В разрезе тематик, больше всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Юриспруденция»: $0,7 – $1,42, а наиболее дешевым клик был в нише «Подарки»: $0,01. В поисковой сети клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,05 – $0,58, а с мобильного устройства — $0,03 – $0,37.
  2. Клик в контекстно-медийной сети также стал немного дороже — $0,03 – $0,12, а в третьем квартале он находился в диапазоне $0,02 – $0,09. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Маркетинг»: $0,08 – $0,38, а меньше всего за клик платили в нише «Дом и сад» — $0,03.
  3. Доля мобильного трафика в Яндексе в четвертом квартале 2020 года в сравнении с третьем стала меньше и составляет 30%.
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исследование Netpeak
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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