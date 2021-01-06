Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в России в четвертом квартале 2020 года — исследование Netpeak

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за четвертый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2020 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Яндекс.Директ по 1,3 миллионам кликов в 26 тематиках и 609 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

бизнес-помощь;

билеты авиа и автобусные;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

другое;

канцелярия и полиграфия;

компьютерное оборудование и сети;

красота и здоровье;

маркетинг;

мебель внутренняя и матрасы;

мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;

музыкальные товары;

обучение;

одежда, обувь и аксессуары;

освещение и люстры;

подарки;

посуда;

продажа ПО;

промышленное оборудование;

сантехника и мебель для ванной;

система управления фрилансерами и биржа фриланса;

стройматериалы;

электроника и гаджеты;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в поиске стала заметно дороже: сейчас он стоит $0,04 – $0,43, а в третьем квартале был в диапазоне $0,04 – $0,15.

За клик в РСЯ рекламодатели сейчас платят $0,03 – $0,12, и в сравнении с третьим кварталом клик также стал немного дороже — в Q3 он стоил $0,02 – $0,09.

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

Самыми дорогими регионами для продвижения были Республика Бурятия: $0,03 – $0,67 (в третьем квартале $0,04 – $0,14), а также Удмуртская: $0,04 – $0,67 (в третьем квартале $0,04 – $0,19), Башкортостан: $0,04 – $0,66 (в третьем квартале $0,03 – $0,13) и Хакасия: $0,05 – $0,64 (в третьем квартале $0,03 – $0,18).

Дешевле всего клик был в Чукотском округе $0,01 – $0,14 (в третьем квартале $0,04 – $0,12), Еврейской области: $0,02 – $0,13 (в третьем квартале $0,03 – $0,12) и Ненецком округе: $0,03 – $0,11 (в третьем квартале $0,03 – $0,08).

3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Больше всего рекламодатели платили за клик в тематике «Юриспруденция»: $0,7 – $1,42 (в третьем квартале $0,26 – $0,42), а также «Освещение и люстры»: $0,59 – $0,91 (в третьем — $0,73 – $0,75), «Обучение»: $0,56 – $1,69 и «Маркетинг»: $0,55 – $0,91 (в третьем — $0,54 – $0,86).

Дешевле всего клик был в тематике «Электроника и гаджеты»: $0,03 – $0,08 (в третьем квартале — $0,04 – $0,09), «Дом и сад»: $0,02 – $0,04 (в третьем квартале — $0,02 – $0,05) и «Подарки»: $0,01.

4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогим клик был в тематике «Маркетинг»: $0,08 – $0,38 (в третьем квартале $0,11 – $0,32), а также «Обучение»: $0,17 – $0,31, «Освещение и люстры»: $0,14 – $0,31 и «Билеты авиа и автобусные»: $0,13 – $0,25.

Дешевле клик был в тематике «Бизнес-помощь»: $0,04 – $0,05 (в третьем квартале $0,05 – $0,08), а также «Гипермаркет»: $0,03 – $0,06 и «Дом и сад»: $0,03 — аналогично Q3.

5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

В сравнении с Q3, десктопный трафик стал значительно дороже, так же как и мобильный.

Десктоп стоил в четвертом квартале $0,05 – $0,58 (в третьем квартале $0,05 – $0,21), а мобильный $0,03 – $0,37 (в третьем квартале $0,03 – $0,13).

6. Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе в четвертом квартале снизилась и сейчас составляет порядка 30% (в третьем квартале — 40%).

Наибольшая доля мобильного трафика была в Дальневосточном федеральном округе и составила 85%, аналогично третьему кварталу.

Наименьшая доля мобильного трафика была в Вологодской области — более 20% (на 5% меньше, чем в третьем квартале), а также Северо-Кавказском федеральном округе, где мобайл составил 0%.

7. Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Детские товары» — 100% (как и в Q3), далее идут «Обучение» и «Система управления фрилансерами и биржа фриланса» (аналогично третьему кварталу) — 95%.

В тематиках «Канцелярия и полиграфия», «Промышленное оборудование» и «Ювелирные изделия» мобильный трафик был равен нулю.

Выводы