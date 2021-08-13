Як змінилось ставлення українських компаній до дистанційної роботи за час пандемії

Працювати без прив’язки до офісу, розширювати географію пошуку нових працівників, створювати коворкінги, відкривати хаби, проводити тімбілдінги онлайн, давати працівникам можливість обирати, як і де працювати, — такі зміни в роботі українських компаній з’явились завдяки пандемії COVID-19. Керівництво деяких з них побачило у дистанційній роботі більше плюсів, ніж мінусів і наприкінці минулого року вирішило перейти на неї остаточно. Інші чекають, коли нарешті все закінчиться, щоб повернутись до звичного режиму роботи.

Минуло півтори року на карантині. Що змінилось у роботі «home office» зараз? Про це Netpeak Journal розпитав представників українських компаній.

Карантинні обмеження пом’якшуються. Чи ви повернули працівників до офісу або плануєте це зробити найближчим часом?

Євгенія Шепель, Team Lead адміністративного відділу сайту з пошуку роботи Jooble:

Jooble не повертав працівників до офісу і з початку 2021 року працює в режимі remote-first. Цей режим дозволив зробити робоче місце співробітника мобільним, і кожен самостійно обирає, де він буде працювати: в офісі, вдома, в горах або на пляжі. При цьому робочий графік залишився звичним: 8-годинний робочий день з понеділка до п’ятниці плюс одна година на обід у будь-який зручний час.

Ірина Кричун, Head of Talent Management в N-iX:

Влітку 2020 року ми тестували декілька варіантів трансформації офісної моделі компанії. Адже було зрозуміло, що в офіси ми повернемося не скоро, та й внутрішні опитування фахівців N-iX демонстрували, що всім подобається можливість обирати, де та як працювати. Тому зараз ми пропонуємо фахівцям обрати одну з трьох моделей роботи: повністю віддалено, з офісу, або ж поєднувати обидва варіанти. Кожен фахівець може обрати зручний для себе формат та змінити його тоді, коли вважатиме за потрібне. 60% наших спеціалістів віддають перевагу дистанційній роботі, 10% працюють з офісу, а 30% — поєднують роботу в офісі та з дому. Джуніори найчастіше обирають працювати з офісу, а сеньйори — віддалено. Серед non-delivery спеціалістів компанії 64% працюють постійно або частково з офісу, це такі відділи, як HR, маркетинговий, фінансовий. Антон Скоков, CEO сервісу цифрових рішень для бізнесу «Вчасно»: Ми перейшли на дистанційну роботу з початком першого карантину. Швидко адаптувалися до нових реалій і почали допомагати іншим компаніям: проводили вебінари, розповідали, як віддалено підписувати документи та які цифрові інструменти використовувати, щоб не втратити ефективності під час карантину. Зараз у компанії залишається переважно віддалений формат: робота без прив’язки до офісу, але з можливістю його використовувати. Співробітники зустрічаються вдвох чи групами, для брейнштормів, командних синхронізацій, запуску нових проєктів. Інеса Кучковська, HR менеджер компанії «БСХ Побутова техніка»: Наша команда продовжує працювати у форматі home office. Керівництво рекомендує віддалену роботу, тому що рівень вакцинації ще досить низький. Однак і не забороняє працювати в офісі, якщо немає жорстких обмежень, «червоної зони». Кожен співробітник може обирати, де йому зручно і безпечно працювати. Є низка посад, де періодично виникає потреба відвідати офіс. Тому все частіше можна зустріти колег face-to-face. Наразі ми розробляємо правила роботи компанії у посткарантинний період. Керуємось досвідом останнього року роботи та стратегією головного офісу. Вона пропонує всім підрозділам та країнам дотримуватись балансу 50/50, що відповідає потребам і бізнесу, і співробітників. Анна Кивлюк, Head of Operation People Team & Projects EVO: За півтора року наші працівники вже звикли постійно працювати з дому. Але теперішній динамічний світ вимагає швидких рішень, креативних обговорень, які притаманні саме офлайну. Тому ми залучаємо колег більше працювати в офісі. Наразі намагаємось зберегти обидва режими роботи і називаємо його мікс-форматом. Зараз в київському офісі одночасно перебуває десь 20% співробітників. Багато хто відвідує офіс один або два рази на тиждень. Роман Гапачило, Vice President, Talent Management в Intellias: З березня 2020 року понад 90% команди Intellias перейшли на роботу з дому. Сьогодні переважна більшість наших спеціалістів продовжує працювати віддалено. Для роботи в офісі ми розробили IntelliSmartWorkplaces. Відповідно до неї всі робочі місця в офісах​ розділені на три групи — на вибір:​ фіксовані робочі місця​ — для колег, які працюють 100% робочого часу в офісі;

робочі місця спільного користування, які можна забронювати заздалегідь у спеціальному застосунку, — для тих, хто працює в офісі половину робочого часу;

незакріплені столи за принципом коворкінгу, коли можна сісти за будь-яке з вільних робочих місць, — для тих, хто буває в офісі рідко. Кожен спеціаліст може обрати зручний для себе варіант. Катерина Андрущенко, Head of Employee Relations в ELEKS: Під час карантину спеціалісти ELEKS працювали віддалено. Зараз компанія перейшла на гібридний режим роботи. Є можливість працювати віддалено, а також при потребі приїхати в офіс. Щоправда, за попередньою реєстрацією. Чи брала компанія участь в обладнанні робочого місця працівників вдома? Анна Кивлюк, Head of Operation People Team & Projects EVO: Так, ми одразу запропонували співробітникам допомогу в обладнанні робочих місць вдома — доставляли столи, крісла, монітори, тумби, лампи, техніку та підставки під монітори. Співробітникам з інших міст відправляли техніку поштою. Антон Скоков, CEO сервісу цифрових рішень для бізнесу «Вчасно» За необхідності, компанія допомагала співробітникам облаштувати робоче місце вдома: привозили з офісу столи, стільці тощо. Ірина Кричун, Head of Talent Management в N-iX: Ми не брали участь в обладнанні робочих місць вдома. Але пропонували колегам взяти з офісу свої стільці, до яких вони звикли. Натомість компанія компенсовувала тести на COVID-19 для N-iX-івців та їхніх близьких. Катерина Андрущенко, Head of Employee Relations в ELEKS: При потребі працівники брали офісні стільці та додаткову техніку додому. Цього року для комфортного онлайн-зв’язку ми всім співробітником замінюємо навушники на кращі. Інеса Кучковська, HR менеджер компанії «БСХ Побутова техніка»: Ми використовуємо корпоративний телефонний зв’язок, смартфони, сучасні ноутбуки та планшети. Додаткового обладнання та домашнього інтернету не пропонуємо. Багато працівників мають корпоративні автомобілі, а ті, хто не має, — в періоди жорстоких локдаунів, в разі необхідності, могли дістатися до офісу і додому на таксі коштом компанії. Євгенія Шепель, Team lead адміністративного відділу сайту з пошуку роботи Jooble: Співробітникам, які проживають на території України, відправляємо корпоративну техніку послугами Нової Пошти. Співробітникам, які живуть за межами України, пропонуємо працювати на своєму особистому ноутбуку. Якщо техніки немає, то Jooble надає можливість взяти безпроцентне розтермінування у компанії на придбання необхідного обладнання. Роман Гапачило, Vice President, Talent Management в Intellia: З початку карантину команда офісної підтримки допомагала з підготовкою до віддаленої роботи, у тому числі з перевезенням за потреби техніки та меблів. Коли внутрішнє опитування показало, що близько 70% співробітників потребує засобів захисту, ми закупили медичні маски, санітайзери і рукавички, сформували з них набори та доставили нашим спеціалістам. Додатково компанія придбала 200 експрес-тестів для співробітників та компенсувала витрати на ПЛР-тести. А корпоративні лікарі працювали у посиленому режимі. Intellias виділив додаткові ресурси на страхування усіх співробітників компанії від COVID-19. І ми організували вакцинацію спеціалістів у наших офісах у Львові, Києві, Харкові та Одесі. Нові колеги отримують необхідну для роботи техніку та набір для новачків «Welcome Kit» через кур’єра або забирають самостійно в офісі. З технічними питаннями новачкам телефоном допомагають розібратись наші support-спеціалісти. Необхідні посилання, логіни та паролі надсилаємо у SMS. А зустрічі-знайомства з HR-спеціалістами, командою та менеджером відбуваються онлайн. Що зараз відбувається з офісами? Антон Скоков, CEO сервісу цифрових рішень для бізнесу «Вчасно»: Офіс трансформували в коворкінг, куди можна прийти попрацювати наодинці або зібратися командою. У нас є «тихі» кімнати, де можна зосередитися, і є простори для колективних зустрічей з обладнанням для підключення онлайн тих колег, що працюють вдома. Створили дитячу кімнату, куди співробітники можуть приводити дітей , якщо не мають з ким їх залишити, а хочуть попрацювати в офісі. Анна Кивлюк, Head of Operation People Team & Projects EVO: Офіс адаптуємо під нові виклики та зміни: робимо більше маленьких переговорних кімнат, перегородок в open space зонах для зручних онлайн-зустрічей, перебудовуємо великі переговорки для командних дзвінків мікс-формату. Також повернули каво-бар, який під час карантину був «на відпочинку». А ще монтуємо відкриту терасу на даху для проведення внутрішніх заходів та роботи на свіжому повітрі. Євгенія Шепель, Team Lead адміністративного відділу сайту з пошуку роботи Jooble: Офіси компанії перетворились на коворкінг, доступний співробітникам у будь-який час. Ми користуємося системою організації офісу «Hot desk»: якщо співробітник працює в офісі понад 60% робочого часу, то він позначає місце синьою табличкою «It’s taken», таким чином привласнюючи собі це місце. Вільні місця у нас позначені зеленою табличкою «It’s free», будь-який співробітник може зайняти це місце і працювати. Також додали осередки для зберігання особистих речей співробітників, щоб не захаращувати робочі місця. Як і раніше, забезпечуємо офіси всім необхідним для комфортної роботи. Ірина Кричун, Head of Talent Management в N-iX: Ми протестували та відкинули варіант перетворення офісів у коворкінги. Адже тоді б зникла можливість працювати в офісі на постійній основі. Нам було важливо зберегти кожній команді спільний простір для колаборації, особистих зустрічей, спілкування та співпраці. Тому офіси у Києві та Львові ми трансформували в Shared Team Spaces — простори для команд. Тепер у кожної команди є власний затишний та мотивуючий робочий простір, який змінюється від того, хто скільки часу проводить в офісі. Катерина Андрущенко, Head of Employee Relations в ELEKS: Head of Employee Relations в ELEKS:

Всі офіси компанії працюють як і раніше, але потрапити до них можна за попередньою реєстрацією. Обмеження ввели, щоб виконувати рекомендації МОЗ та зберігати соціальну дистанцію.