Что такое QR-код

Пожалуй, главной темой мастер-класса "Интерактивная революция" можно назвать QR-коды, к счастью, набирающие популярность и в нашей стране. QR-коды были на афише мероприятия, на слайдах в презентации, в творческих заданиях, на сертификатах и на магнитах, которые получили участники мероприятия.

QR-код — двухмерный штрихкод, в который может быть зашифрована различная информация: адрес сайта, номер телефона, смс, любая фраза или изображение. В один код поместятся 7089 цифр или 4296 цифр и букв (включая кириллицу).

Эти "квадратики" всё чаще появляются на всевозможных документах (авиабилетах и т. д.), на туристических объектах (к примеру, во Львове), в рекламе (принтах, афишах, листовках, в меню заведений), в книгах (вместо сносок) и на сайтах. Их используют и для развлечения, и для удобства пользователя.

Вот, к примеру, принт созданный The Martin Agency для The Virginia Museum of Fine Arts - это афиша экспозиции полотен, привезенных из парижского музея Пикассо. QR-коды ведут на виртуальные экспозиции в Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне (D.C.) и даже в Старбаксе в Ричмонде. После лекции и кейсов, был воркшоп - два творческих задания. 1. Бриф: придумать, презентовать концепцию и сделать макет плаката для службы такси с использованием QR-кода. 2. Бриф: придумать, презентовать концепцию и сделать интерактивный лайтбокс для крема для загара. Лампу, встроенную в лайтбокс, можно активировать при помощи твита; также можно предусмотреть встроенный в лайтбокс сенсор (который можно задействовать для того, чтобы включить или выключить лампу в зависимости от авторской задумки). Первый этап - презентация идей и дальнейшее коллективное обсуждение достоинств и недостатков представленных макетов. Второй этап - презентация макетов после внесенных правок. Участники мероприятия разделились на три группы. Сотрудники Netpeak'a были в двух разных командах. Но сейчас мы покажем макеты, которые сделала одна из "наших" команд. Мы решили сразу делать макет на ПК, поэтому представляем вашему вниманию сразу финальный результат. 1. QR-Taxi - такси для гиков.

В QR-код зашифрована готовая к отправке SMS, в тексте которой указан адрес (в данном случае адрес конференц-зала, в котором проводилось мероприятие) и фраза "QR-me away!". Это довольно просто - сканируешь через приложение на смартфоне картинку, одним действием отправляешь SMS и тебе тут же перезванивают из службы такси, чтобы уточнить заказ. 2. Крем для загара "SunMasha" - "Намашь меня!"

Мы придумали использовать для продвижения крема для загара нестандартные ситилайты с легко узнаваемым силуэтом. Встроенная в ситилайт лампа должна гореть круглосуточно, привлекая внимания и днем, и ночью. Сразу стоит отметить, что "SunMasha" позиционируется как крем для загара для мужчин. В названии крема для загара фигурирует реально существующий человек - Маша. Слоган бренда: "НамаШь меня!". Предполагается, что в летний сезон на пляжах гипотетически будет проводиться акция, в которой Маша может подойти и намазать заинтересованных кремом для загара :) Для того, чтобы получить пробник крема для загара, необходимо отправить твит с таким содержанием: @sunmasha, намаШь меня. Предполагается, что с этого аккаунта отзовется менеджер проекта и в личном сообщении узнает адрес для доставки крема. Обе идеи получили достаточно отзывов - в этом посте мы просто рассказываем о новом опыте: ни службу такси, ни крем для загара нам еще не приходилось продвигать с использованием QR-кодов и Twitter в оффлайне. Это интересно и это вдохновляет. Как сказал наш дизайнер: "захотелось сделать что-то интерактивное сразу". Небольшой фотоотчет со случайным налётом желтизны можно посмотреть тут - фотографии с комментариями, так что все остальные подробности можно узнать там.