Netpeak Blog’da Misafir Yazı Yayımlama

Somut örnekler ve tavsiyelerle anında uygulanabilen makalelerle ilgileniyoruz.

Örneğin, bunun gibi bir şey olabilir (örnekler listesi):

Yeni başlayanlar için Stockholm: Osman Arslan’dan ipuçları.

Makalelerle “Word Factory” promosyonu: nasıl başarısız olduk?

«WebOptimizer» ile 6 ay: Wizard.Sape istatistikleri.

Lütfen, bize daha önce başka kaynaklarda yayınlanmamış benzersiz metinler gönderin.

Netpeak blog editör ekibi, yazarla birlikte düzenlemeyi onayladıktan sonra yayımlar.

Malzeme yapısı gereklilikleri:

Metin boyutu ve biçimi için katı bir kısıtlamamız yok, İlk ölçütlerimiz, kullanıcı

yararına sunulan ve teyit edilmiş orijinal bilgiler olmasıdır.

“Misafir Yazılar” olarak işaretlediğiniz yazıları bize gönderin:



g.ryaboy@netpeak.net



Kesinlikle size bir geri bildirim göndereceğim.

George Ryaboy

Baş Editör