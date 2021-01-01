Misafir gönderi
Netpeak Blog’da Misafir Yazı Yayımlama
Somut örnekler ve tavsiyelerle anında uygulanabilen makalelerle ilgileniyoruz.
Örneğin, bunun gibi bir şey olabilir (örnekler listesi):
- Yeni başlayanlar için Stockholm: Osman Arslan’dan ipuçları.
- Makalelerle “Word Factory” promosyonu: nasıl başarısız olduk?
- «WebOptimizer» ile 6 ay: Wizard.Sape istatistikleri.
Lütfen, bize daha önce başka kaynaklarda yayınlanmamış benzersiz metinler gönderin.
Netpeak blog editör ekibi, yazarla birlikte düzenlemeyi onayladıktan sonra yayımlar.
Malzeme yapısı gereklilikleri:
Metin boyutu ve biçimi için katı bir kısıtlamamız yok, İlk ölçütlerimiz, kullanıcı
yararına sunulan ve teyit edilmiş orijinal bilgiler olmasıdır.
“Misafir Yazılar” olarak işaretlediğiniz yazıları bize gönderin:
g.ryaboy@netpeak.net
Kesinlikle size bir geri bildirim göndereceğim.
George Ryaboy
Baş Editör