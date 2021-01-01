Misafir gönderi

Netpeak Blog’da Misafir Yazı Yayımlama

Somut örnekler ve tavsiyelerle anında uygulanabilen makalelerle ilgileniyoruz.

Örneğin, bunun gibi bir şey olabilir (örnekler listesi):

  • Yeni başlayanlar için Stockholm: Osman Arslan’dan ipuçları.
  • Makalelerle “Word Factory” promosyonu: nasıl başarısız olduk?
  • «WebOptimizer» ile 6 ay: Wizard.Sape istatistikleri.

Lütfen, bize daha önce başka kaynaklarda yayınlanmamış benzersiz metinler gönderin.
Netpeak blog editör ekibi, yazarla birlikte düzenlemeyi onayladıktan sonra yayımlar.

Malzeme yapısı gereklilikleri:

Metin boyutu ve biçimi için katı bir kısıtlamamız yok, İlk ölçütlerimiz, kullanıcı

yararına sunulan ve teyit edilmiş orijinal bilgiler  olmasıdır.
“Misafir Yazılar” olarak işaretlediğiniz yazıları bize gönderin:


g.ryaboy@netpeak.net


Kesinlikle size bir geri bildirim göndereceğim.
George Ryaboy
Baş Editör

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