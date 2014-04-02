Бизнес-фреш: Егор Тетеря о маркетинге бренда модных аксессуаров AGE

Одесскому производителю модных аксессуаров «AGE» чуть больше года, а их успехи уже впечатляют. Ребята пока только запускают интернет-магазин, зато давно освоили продажи через паблик во ВКонтакте (27000+ участников в группе). На наши каверзные и не очень вопросы ответил Егор Тетеря.

— Расскажи, как и когда возникла компания AGE?

Мы втроем одногруппники, познакомились на первом курсе в морской академии. Уже успели побывать в рейсах, посмотреть мир, но со временем пришло четкое понимание того, что нужно вносить перемены в жизнь. Время от времени мы уделяли внимание различным бизнес-проектам, но именно «AGE» захватил нас с головой и дал пищу для творчества.

Название нашего бренда пришло само собой. Сложив первые буквы наших имен, мы получили даже больше, чем могли ожидать — «AGE». И это не «возраст», а скорее «эра», «эпоха»… Эпоха нового стиля! — практически одновременно сорвалось с губ каждого из нас. Эта фраза тотчас же стала нашим слоганом. Именно наше название дало нам нужный стимул на старте.

Наша главная идея и особенность в том, что со дня основания бренда и до настоящего момента, у нас остаются 2 четкие и важнейшие задачи: 1) обеспечение максимально высокого качества за минимальную цену; 2) удивлять людей уникальными элементами стиля, создавать нечто новое, но максимально доступное для понимания каждого человека. Поэтому все элементы, входящие в основу нашей продукции, мы создаем вручную исключительно из натуральных материалов, от плетения каната нужной цветовой гаммы, до выплавления латунных якорей с гравировкой бренда.

— Кто основная движущая сила?

С каждым днем перед нами становится все больше задач и заказов, которые необходимо решать незамедлительно и, соответственно, мы втроем равноправно несем ответственность за продвижение и популяризацию нашего бренда. Мы считаем, что поступили грамотно, когда за каждым из нас закрепили свою зону ответственности во избежание споров и дублирования задач. Макс Герасичев занимается вопросами сотрудничества и взаимодействиями с торговыми площадками. Артем Гавриленко и я ответственны за маркетинг бренда, развитие, дизайн и создание новых продуктов.

— Пока вы продвигаете бренд своими силами и этого достаточно или подумываете над какой-то масштабной рекламной кампанией?

Пока этого более чем достаточно, но уже скоро мы изменим концепцию бренда, все наши идеи не умещаются в рамках одного стиля, и мы разделяем бренд «AGE» на 3 направления, которые будут оформлены в разных стилистиках, таких как: classic, casual и luxury. С выходом этого обновления мы запустим мощную рекламную кампанию, отснимем несколько промо-роликов и сделаем тематические фотосессии.

— У вас принципиально «бойз-бенд»?

Здесь, конечно, не было заложено никаких принципов или разделений по половому признаку. На данный момент кроме нас троих, в нашей команде еще 7 талантливых ребят, среди которых, безусловно, есть девушки.

— И несколько слов про производство: где и как организовано?

Все наше производство сосредоточено исключительно в Одессе, где находится наша полностью оборудованная мастерская.

— У вас довольно широкий ассортимент различных аксессуаров, но есть ли среди них знаковые? Наверное, бабочки с принтами?

Нашим стартовым, и как мы считаем, очень удачным продуктом были браслеты с якорями и штурвалами. Именно по ним нас стали узнавать и интересоваться как брендом. Но спустя время, мы запустили еще более взрывной аксессуар — это деревянные бабочки и деревянные бабочки с принтами, которые стали нашим самым флагманским продуктом. Именно с ними сейчас ассоциируется бренд «AGE».

Вообще за первый год существования бренда «AGE», нами было сплетено вручную более 10.000 метров каната, выплавлено якорей и штурвалов более чем на 30 кг латуни, выпущено более 170 уникальных моделей аксессуаров, десяток интереснейших конкурсов, ярмарок и фестивалей, где количество друзей и поклонников «AGE» постоянно росло, более 3.5 тысяч человек за этот год стали обладателями наших аксессуаров, было раскуплено более 5 тысяч единиц товаров.

— Интересно, сколько вами было продано бабочек с момента основания компании?

Деревянные бабочки мы запустили в июле прошлого года, с тех пор уже порядка 1,5 тыс. единиц разошлись по миру.

— Сколько по времени занимает процесс создания бабочки из дерева?

Процесс производства каждой бабочки весьма деликатен и кропотлив. Первым этапом мы закупаем экзотические породы древесины. Затем вручную вырезаются нужные формы для бабочек и наносится гравировка. После этого приступаем к ручной обработке и устранению малейших дефектов. Далее каждая наша бабочка пропитывается специальным маслом, которое обеспечивает долговечность продукта и не восприимчивость к влаге. Тем временем наши специалисты по ткани уже готовят ремешки и переходники нужной расцветки. Ну и, конечно, завершающим этапом, наш секретный ингредиент — это фирменный стиль от «AGE». В целом процесс создания одной бабочки занимает 2-3 дня (около 24 часов уходит на полную пропитку древесины маслом).

— В прошлом году вы многого достигли: открыли 4 представительства в Украине, 1 в Беларуси, 1 в США (Нью-Йорке) и 9 на территории России. Речь идет про монобрендовые магазины или это реализаторы в розничных сетях?

Не совсем так. Открывая новое представительство в каком-либо городе, мы в первую очередь ставим условие следовать нашему фирменному стилю и идеологии, но подходы к реализации у наших представителей абсолютно разнообразны: они развиваются через соц. сети, участвуют в различных фестивалях представляя нашу продукцию, организовывают вечеринки «В стиле AGE», некоторые выставляют наши товары в местах, где собирается большое количество потенциальной аудитории, таких как барбершопы, Chillout заведения и соответствующие стилистике брендовые магазины. Также мы сотрудничаем с многими известными интернет-площадками Украины и России (Madebyhands, Mrjones, Beacon-of-change, Bags-bunny и пр.)

— Какой процент продаж вашей продукции в настоящий момент приходится на интернет? какие каналы демонстрируют самые высокие продажи: площадки-партнеры или соц. сети?

Порядка 80% продаж реализуется именно через интернет. Это включает в себя: сайт, соц. сети, представительства, интернет-площадки и т.д. На данный момент самый большой коэффициент продаж приходится на группу VK, так как через нее и идет общение и контроль всех наших представительств. Остальные 20% — это реализации через розничные брендовые магазины мужской одежды, участия в различных презентациях и шоу-румах.

— Вокруг много разговоров про продвижение в инстаграме, но нет кейсов. Что можете сказать про свой опыт?

По сути наш аккаунт в Instagram развился в большей степени благодаря нашим благодарным клиентам, мы разместили id на визитках и результат не заставил себя ждать. Сейчас у нас более 900 подписчиков и это число стремительно растет. На нашей странице освещена неформальная жизнь бренда: там фотографии с различных мероприятий, фотосессии, рабочий процесс и т.д.

— Есть ли у вас принципы ведения страниц AGE в социальных сетях?

Конечно, главные принципы заключаются в популяризации бренда, донесении нашего стиля и идеологии в красивой, иногда даже интерактивной форме. Мы часто создаем голосования для наших подписчиков, предоставляя на их выбор новые модели, либо топовые продукты, таким образом они лучше располагаются к бренду и становятся более лояльными.

Мы считаем, что с момента ведения нашего паблика, мы выгодно выделились среди всех «конкурентов» именно тем, что представляли не массу холодного товара на монотонном фоне, а поделили продукцию на коллекции и для каждой из них составляли свой фотосет, т.е. каждый наш браслет можно было рассмотреть, увидеть, как он сидит на руке и представить его в сочетании с другими аксессуарами.

— Какой у вас процент повторных заказов и как вы поддерживаете отношения с клиентами?

Мы ведем базу наших клиентов, регулярно уведомляя их через соц.сети или email про выход новой продукции и проводимые акции. Также мы периодически опрашиваем наших клиентов по вопросу — довольны ли они качеством нашей продукции, что позволяет убирать малейшие недочеты. По подсчетам за прошлый год, лояльность клиентов постоянно росла и мы получили повторных заказов примерно в 35% случаях.

— Не каждая свежеиспеченная компания достигает так быстро и таких высот, как вы. Вы уже стали известной компанией в Одессе и быстро осваиваете географию, хотя обычно на это нужно положить годы. Как вы думаете, чего вам все-таки еще не хватает?

На данный момент, у нас есть все, что нам нужно, чтобы двигаться быстро и уверенно в том же направлении, откинув в сторону страх и неуверенность. А то чего нет сейчас, придет позже. Наша цель на этот год — сделать «AGE» брендом аксессуаров №1 в Украине.

— Последний вопрос: что будете делать, если кто-то начнет подделывать ваши товары или выпускать очень схожие аксессуары? (ведь что в Одессе не смогут подделать?)

На самом деле нас это вовсе не пугает, точнее даже будет нам на руку, ведь никто не станет подделывать то, что не успешно или плохо продается.

Спасибо Егору за интересную беседу, а мы продолжим с интересом наблюдать за успехами молодых самобытных компаний. Вас также может заинтересовать наше интервью с Sammy Icon — модным носочным брендом. Ну, а в ближайшее время порадуем постом про маркетинг Getwear.