В продолжение поднятой на этой неделе темы о продвижении музыки в интернете, хочется поделиться вольным переводом свежей статьи, опубликованной на уважаемом ресурсе Mashable.

Назревает новая тенденция: музыканты обратили внимание на digital и в том числе на геолокационные сервисы. Теперь они создают кое-что очень крутое - об этом и будет этот пост. Сразу перейдем к примерам.

Прошлым летом группа «Arcade Fire» в партнерстве с режиссером клипов Chris Milk, Google и @radical.media создали «The Wilderness Downtown» — интерактивный HTML5 мультибраузерный экспириенс. Это сложно назвать словом «видео» — это намного больше.

В адресной строке вы можете написать адрес, где вы живете или выросли. Внимание! Можно написать на кириллице. :) Однако важно, чтобы улицы города были представлены на картах Google или Street View. Даже если город не очень представлен там, можно все равно посмотреть (но впечатление будет не полным) или же «прогуляться» по другим городам.

Для просмотра видео лучше использовать браузер Google Chrome. Пока видео загружается, расскажу о песне: на фоне звучит «We Used to Wait» с «грэмминосного» альбома группы («The Suburbs»).

Целью создания этого шедевра (и интеграции с картами Google) было заставить каждого слушателя пережить песню, т.е. получить ценный экспириенс (опыт, переживание). Подкупает то, что это предельно индивидуально - можно выбрать любую страну, любой город и почти любой конкретный адрес.

Пока вы «бежите во времени», на хорошо знакомой улице вдруг вырастают новые деревья... и у вас появляется возможность написать письмо самому себе - тому, кто останется в прошлом.

Те, кто посещали концерты «Arcade Fire», могли пережить еще один экспириенс — дело в том, что во время каждого шоу на сцене стояла специально изобретенная «штуковина», которая «выдувала» письма-листовки в зал.

Группа «OK Go» славится крайне оригинальными клипами. К примеру, вот этот: на старте вам предлагают написать сообщение, затем видео загружается.

Что мы видим? Гибких ребят в бирюзового цвета костюмах, которые изображают «калейдоскоп». Это сделано при помощи HTML5. Зрелище на самом деле завораживающее, особенно под конец, когда они «вырисовывают» ступнями мое сообщение.

Но то, что они сделали для трека «Back From Kathmandu» с альбома «Of the Blue Colour of the Sky» — это даже больше, учитывая использование GPS технологии. Каждый из энтузиастов прошелся по определенной траектории по улицам разных городов, фиксируя маршрут в iPhone приложении «Range Rover Pulse of the City». Впоследствии на Google картах появилась траектория пути, длиною 6396 метров, которая вырисовывает слово «PEACE». Кроме того, появились изображения цветка, луны и звездочки. Эти ребята утверждают, что сотворили нечто подобное во всех уголках мира. Это так называемый Geo Art («геолокационный арт»). Кстати, первым, что они написали — было «Ok go» на улицах в Лос-Анджелесе. Позже к эксперименту подключились фаны и они создали еще больше изображений на картах, которые тоже мелькали в клипах группы.

Moby для своего нового альбома «Destroyed» создал сайт, где для создания синестезийного опыта используется сплав Soundcloud и Instagram. У него получился муз. альбом - фото-книга.

Moby писал песни по ночам в период очередного турне — digital-книга содержит фотографии пережитых тогда мгновений.

Музыкант признается:

«Я плохо сплю в путешествиях, поэтому в разных городах я бодрствую тогда, когда все остальные спят. Вот как появился этот альбом вместе с фотографиями, которые его сопровождают. Большей частью он был написан в поздние часы ночи, когда мне казалось, что я единственный, кто бодрствует (или вообще жив). Это саундтрек к пустым городам в 2 часа ночи. По крайней мере, это то, как я его сам воспринимаю».

Посетив этот сайт, вы сразу услышите музыку и увидите фотографии — те, которые сделал Moby в поездках, и те, которые добавили фаны со всего мира, опубликовав их через приложение Instagram, добавив тег #destroyed. Таким образом, этот альбом объединяет мысли и воспоминания единомышленников — Moby и его слушателей.

Братья (Hays и Ryan Holladay) из группы «Bluebrain» задумали выпустить целую серию геолокационных муз. альбомов.

При создании первого альбома они вдохновлялись весенними днями в парке Mall, что находится в штате Вашингтон. Они фиксировали траекторию своего пути по аллеям парка и сочиняли песни. Позже они записали альбом в студии и как бы посвятили его определенным аллеям и местам в парке. Кстати, альбом так и назвали: «The National Mall». Для создания экспириенса, они создали приложение для смартфонов и предлагали слушателям пройтись теми же тропами - прогуляться в парке и послушать те самые песни. Приложение по GPS прокладывало путь слушателя, сравнивало с «заданным» и запускало нужные треки. По их задумке нет другого способа послушать альбом — придется ехать и гулять. Трехчасовая прогулка в парке под определенный саундтрек — это запомнится!

Сейчас они сочиняют песни в Центральном парке в Нью-Йорке. Второй альбом «Listen to the Light» выйдет 4 октября. Еще в марте на семинаре Антона Ярусова мы смотрели примеры «Интерактивной революции» и думали что-то вроде: ну, куда уж еще круче?! А вот куда! :) Будущее уже наступило. Наслаждайтесь!