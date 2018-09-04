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Как скрыть ссылку на сайте от Яндекса
Егор Самусенко
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Яндекс понижает в результатах поиска за наличие партнерских ссылок. В справке Яндекса в разделе «Некачественные сайты» написано, что размещение партнерской ссылки является нарушением, за которое можно схлопотать «исключение из поиска страниц сайта и понижение в результатах поиска».

В течение лет SEO-специалисты пытались обойти запреты с помощью скриптов, но в 2019 году скрытие ссылок для Яндекса с помощью javascript уже не работает. Роботы поисковых систем научились отлично распознавать и индексировать скрытые ссылки. Еще один популярный метод — запрет индексации в Яндексе с помощью прокладки и редиректа — работает, но использовать его не советуем, так как этот метод ставит под удар безопасность сайта. То есть так вебмастер дает возможность злоумышленникам использовать редиректы своего сайта.

То, что работает до сих пор — замена обычных ссылок на кнопки и использование скрипта, который превращает <span> в ссылку с задержкой в 20-30 секунд.

Как заменить ссылку на кнопку

На первом шаге вместо ссылки создается форма, которая передает на сервер данные с помощью метода POST. В качестве данных будет передаваться нужный URL-адрес.

После того как форма передаст ссылку на сервер, ее можно прочитать и переадресовать на новый URL-адрес. Благодаря редиректу мы оповещаем браузер о необходимости получить новые данные страницы с помощью GET и отобразить ее.

Благодаря редиректу мы оповещаем браузер о необходимости получить новые данные страницы с помощью GET и отобразить ее

Дальше все очень просто: надо стилизовать кнопку с помощью css, чтобы кнопка была похожа на обычную ссылку.

В WordPress это легко сделать с помощью модифицированного кода Тобби Келлера:

$use_prg = new prg_pattern();class prg_pattern {   
 public function __construct() {       
 add_action( 'template_redirect', array( $this,
 'prg_get_and_redirect' ) );        add_shortcode( 
'prgpattern', array( $this, 'prg_pattern_form' ) );    }    
public function prg_pattern_form( $atts ){        
$atts = shortcode_atts(            array(                
'slug' => 'noFoo',                'title' => 'noBob',                
'extern' => 'false'            ), $atts, 'prgpattern' );       
 if ( $atts['extern'] == 'true' ) {            
$redirect_slug = esc_url( $atts['slug'] );        } else {            
$redirect_slug = esc_url( home_url() . '/' . strtolower( $atts['slug'] ) );        
}        ob_start();        ?>            <form method="POST">               
 <button class="noLink" type="submit" name="prgpattern" 
value="<?php echo $redirect_slug; ?>"><?php echo $atts['title']; ?></button>            
</form>        <?php        return ob_get_clean();    }   
 public function prg_get_and_redirect(){        
if ( isset( $_POST['prgpattern'] ) ) {           
 $slug = esc_url( $_POST['prgpattern'] );          
  wp_redirect( $slug );          
  exit();        }    }}

В тексте самой страницы сайта надо использовать сокращенные коды. Верхний — для внешних ссылок (надо прописать полный URL, внешнего ресурса и указать extern="true"), а нижний — для внутренних (надо прописать слаг и указать extern="false"):

[prgpattern slug="https://www.facebook.com/drmax.su" 
title="Мой Facebook" extern="true"][prgpattern 
slug="15-steps-improve-quality.html" title=
"Как нарастить качество сайта" extern="false"]

Для получившихся кнопок надо прописать CSS код для класса .noLink — и готово, получаем две рабочие ссылки, стилизированные под текст. А в исходном коде увидим только формы, без ссылок.

Как скрыть ссылки от индексации с помощью скрипта с функцией таймаута

Нам понадобится скрипт, который превращает определенный span в ссылку, и добавляем к нему задержку по времени на 20-30 секунд. В результате скрипт будет таким:

<script>+function($){  $(document).ready(setTimeout(function(){   
 $('.span-link').replaceWith (function (){return'<a 
href="'+$(this).data('link')+'" rel="nofollow" target="_blank" 
class="link_a">'+$(this).html()+'</a>';});  }, 20000));}(jQuery);</script>

Этот скрипт надо вставить перед закрывающим тегом </body>. После этого все нужные ссылки на сайте надо заменить на конструкцию:

<span class='span-link' data-link='адрес-ссылки'>Анкор ссылки</span>

А как вы закрываете партнерские ссылки от Яндекса? Делитесь в комментариях.

Истории бизнеса и полезные фишки

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Яндекс.Вебмастер безопасность сайта как создать тег UX сайта
Егор Самусенко

Закончил факультет кибернетики. Работал интернет-маркетологом. Не по наслышке знаком с SEO, PPC, таргетингом, ремаркетингом и продвижением сайтов — в течение нескольких лет практиковал на фрилансе. В портфолио есть успешные кейсы. Пробовал создать собственное агентство, но прогорел и решил поменял сферу деятельности. Далеко из профессии не ушел — использовал свои знания и опыт в копирайтинге. С 2016 года работаю редактором и автором текстов в Netpeak Journal.

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