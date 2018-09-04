Как скрыть ссылку на сайте от Яндекса

Яндекс понижает в результатах поиска за наличие партнерских ссылок. В справке Яндекса в разделе «Некачественные сайты» написано, что размещение партнерской ссылки является нарушением, за которое можно схлопотать «исключение из поиска страниц сайта и понижение в результатах поиска».
В течение лет SEO-специалисты пытались обойти запреты с помощью скриптов, но в 2019 году скрытие ссылок для Яндекса с помощью javascript уже не работает. Роботы поисковых систем научились отлично распознавать и индексировать скрытые ссылки. Еще один популярный метод — запрет индексации в Яндексе с помощью прокладки и редиректа — работает, но использовать его не советуем, так как этот метод ставит под удар безопасность сайта. То есть так вебмастер дает возможность злоумышленникам использовать редиректы своего сайта.
То, что работает до сих пор — замена обычных ссылок на кнопки и использование скрипта, который превращает <span> в ссылку с задержкой в 20-30 секунд.
Как заменить ссылку на кнопку
На первом шаге вместо ссылки создается форма, которая передает на сервер данные с помощью метода POST. В качестве данных будет передаваться нужный URL-адрес.
После того как форма передаст ссылку на сервер, ее можно прочитать и переадресовать на новый URL-адрес. Благодаря редиректу мы оповещаем браузер о необходимости получить новые данные страницы с помощью GET и отобразить ее.
Дальше все очень просто: надо стилизовать кнопку с помощью css, чтобы кнопка была похожа на обычную ссылку.
В WordPress это легко сделать с помощью модифицированного кода Тобби Келлера:
$use_prg = new prg_pattern();class prg_pattern {
public function __construct() {
add_action( 'template_redirect', array( $this,
'prg_get_and_redirect' ) ); add_shortcode(
'prgpattern', array( $this, 'prg_pattern_form' ) ); }
public function prg_pattern_form( $atts ){
$atts = shortcode_atts( array(
'slug' => 'noFoo', 'title' => 'noBob',
'extern' => 'false' ), $atts, 'prgpattern' );
if ( $atts['extern'] == 'true' ) {
$redirect_slug = esc_url( $atts['slug'] ); } else {
$redirect_slug = esc_url( home_url() . '/' . strtolower( $atts['slug'] ) );
} ob_start(); ?> <form method="POST">
<button class="noLink" type="submit" name="prgpattern"
value="<?php echo $redirect_slug; ?>"><?php echo $atts['title']; ?></button>
</form> <?php return ob_get_clean(); }
public function prg_get_and_redirect(){
if ( isset( $_POST['prgpattern'] ) ) {
$slug = esc_url( $_POST['prgpattern'] );
wp_redirect( $slug );
exit(); } }}
В тексте самой страницы сайта надо использовать сокращенные коды. Верхний — для внешних ссылок (надо прописать полный URL, внешнего ресурса и указать extern="true"), а нижний — для внутренних (надо прописать слаг и указать extern="false"):
[prgpattern slug="https://www.facebook.com/drmax.su"
title="Мой Facebook" extern="true"][prgpattern
slug="15-steps-improve-quality.html" title=
"Как нарастить качество сайта" extern="false"]
Для получившихся кнопок надо прописать CSS код для класса .noLink — и готово, получаем две рабочие ссылки, стилизированные под текст. А в исходном коде увидим только формы, без ссылок.
Как скрыть ссылки от индексации с помощью скрипта с функцией таймаута
Нам понадобится скрипт, который превращает определенный span в ссылку, и добавляем к нему задержку по времени на 20-30 секунд. В результате скрипт будет таким:
<script>+function($){ $(document).ready(setTimeout(function(){
$('.span-link').replaceWith (function (){return'<a
href="'+$(this).data('link')+'" rel="nofollow" target="_blank"
class="link_a">'+$(this).html()+'</a>';}); }, 20000));}(jQuery);</script>
Этот скрипт надо вставить перед закрывающим тегом </body>. После этого все нужные ссылки на сайте надо заменить на конструкцию:
<span class='span-link' data-link='адрес-ссылки'>Анкор ссылки</span>
А как вы закрываете партнерские ссылки от Яндекса? Делитесь в комментариях.
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