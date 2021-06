Интервью про digital с преподавателем Британки — Дмитрием Карповым

Сегодня мы поговорим про SMM и digital с Дмитрием Карповым, в портфолио которого есть работы для «МТС», «Джинс», «НК ЮКОС», «БИМ-БАНК» и других известных компаний.

— «Только digital — только hardcore» — почему вы выбрали именно эту тему для мастер-класса в Одессе?

Скажем так, название глупейшее. Просто подыграл аудитории, ухватившись за популярный мем. С другой стороны, материал для участников готовлю очень серьезный. Надо понимать, что область цифровых коммуникаций сегодня не может обойтись без осознанного, постоянного стремления к экспериментам с актуальными технологиями наравне с совершенно новыми методиками и приемами креативного мышления. Но этого не происходит. Пора сделать следующий шаг в своей карьере и стать хозяином своих проектов, своих идей, своей профессии.

Сегодня проблема не в клиентах и отсутствии у них смелости или знаний. Клиенту нужны успешные сценарии, приносящие деньги, а это все.

Так что дизайнер должен учиться не просто делать хорошие интерактивные проекты, точные по визуальным приемам, но и по особенному разрабатывать саму механику общения в цифровой среде - это должно быть талантливо, ярко и с четкой задачей привести человека к позитивному, познавательному контакту с брендом, не просто чтобы продать товар, услугу, но дать этому общению долгосрочную перспективу, взаимовыгодную. Это будет действительно hardcore: мы разберем на составные настоящий, правильный, творческий дизайн процесс решения маркетинговой задачи в digital канале коммуникаций, от брифа, встречи с клиентом, до всех стадий работы с прототипами, кооперации с коллегами, решению возникающих ситуаций в проекте, базовых технологий, особенностей работы с клиентом и креативной командой. Боюсь, это будет сложно для тех, кто еще не сталкивался с работой над реальными проектами. Еще сложнее будет тем, кто много читал книжек и статей и представлял себе идеальные условия работы. Никогда не бывает достаточно времени, все приходится делать в сжатые сроки, масса хороших идей остаются не развитыми, нет нужных специалистов, своя корпоративная специфика, десятки факторов в центре которой находится всегда дизайнер.

Дизайнер в digital - это лидер, это сподвижник, герой, он постоянно в обучении, он постоянно тестирует, придумывает, он понимает, что новинка сегодня уже завтра не будет нужна и потеряет свою эффективность.

— Есть ли на ваш взгляд какие-то интересные украинские digital-проекты, SMM решения?

Персонально не могу сказать, что украинские дизайнеры ушли далеко вперед от российских коллег. Пока решения достаточно стандартны, предсказуемые, все зарабатывают деньги, не сильно напрягаются, что здорово, хотя у украинских ребят более развита предприимчивость, что заметно на рынке. Все самое интересное обычно я вижу в офисах компаний, студий, как наработки и проекты в процессе разработки, но об этом не принято говорить публично. Можно сказать что самые интересные проекты пока это аппсы на iTunes.

— Есть ли на сегодняшний день разница между дизайнером, работающим в ATL и в digital?

Хороший вопрос. Зависит от того, как посмотреть и какие критерии использовать.

Ребята в рекламе богаче, у них одежда лучше, машины, часы, но ребята из digital все покупают в интернете с фантастическими скидками, выглядят уставшими, мало спят, но с очень красивыми девушками.

Если серьезно, то разницы быть не должно вообще, решается единая коммуникативная задача, продается продукт, но немного по разным правилам медиа.

Дизайнер в digital должен учитывать больше «нестабильных» факторов, внимательней прогнозировать взаимодействия, восприятие информации на разных уровнях, владеть технологиями, понимать как они могут помогать в продаже идеи, концепции, проекте.

— Какие навыки и умения на ваш взгляд особенно важны для дизайнера сегодня?

Начну с самых очевидных, но почему-то игнорируемых. Развитая, дикая фантазия и широкий кругозор. Дизайнеру должно быть дело до всего, что пусть косвенно связанно с его профессией, а это практически весь жирный, широченный пласт культуры от «поэзии серебряного века» до «мыльных опер» в primetime. Фантазия важна, она питает идеями креативный процесс. Уметь увидеть в общеизвестном, новое применение или ограниченными средствами добиваться сильного впечатления — это сила фантазии. Развитые навыки графического дизайна, композиция, типографика, модульные сетки и визуальный язык. Уметь мыслить сценариями человеческого взаимодействия, знать и прогнозировать, как поступит человек, как будет смотреть и выбирать действия, а потом уметь это реализовать в интерфейсе. Обязательно дизайнер должен понимать технологии, базовые возможности, лучше самому уметь управляться с HTML/JS это помогает грамотно решать задачи разработки, адаптации на разные устройства. Быть маниакальным-визуализатором, уметь и снимать и монтировать и комбинировать ради удивительно реалистичной фантастики. Анализировать все новые сервисы, до паранойи записывать в блокнот сильные решения и недостатки разных приложений и платформ социальных медиа, это полезное качество критического мышления и анализа не подведет и будет помогать в проектной разработке. Развивать вкус к хорошему и качественному.

— Где сегодня нужно/стоит учиться дизайну?

Учиться стоит везде. Где вы сможете развить себя, где доступные для вас условия и стимулы. Учеба — это стимул. Конечно, очевидно, что я назову Британскую высшую школу дизайна. Но объективно много специализированных знаний можно получить обучаясь самостоятельно, в интернете много можно найти и лекций и, главное, практических уроков по технологиям.

Вот попробуйте один макет сверстать тридцатью разными способами. Получилось? Поздравляю. Теперь вы лучше разбираетесь в верстке. Изучите теперь модульные построения, сетки, пространственные системы, геометризм и математические закономерности, историю композиционных построений в живописи и письменности, книгопечатание и снова сверстайте макет сайта или сделайте эскиз интерфейса, вы заметно лучше станете знать выбранную вами область.

Читайте, смотрите видео, слушайте профи, смотрите кучу красивого, но не забывайте что только последовательная практика и есть обучение.

— Есть ли будущее у веб сайтов?

Сайтам ничего не угрожает. Сайты развиваются стремительно, адаптируются на новые устройства, отращивают щупальца для интеграции с социальными сервисами и платформами.

— Над какими интересными проектами вы работаете в 2012 году?

Конечно, это наш экстремальный курс «Интерактопус» (экстремальные творческие тренинги) в Британке. Вот тут можно посмотреть репортаж с интригующим названием: «Creative students re-design russian winter».

«Один из ключевых методов при проведении Interactopus тренировок — "Take/Make". В основе метода — простое соображение и цель. Нужно научиться быстрой реакции на изменяющиеся условия решения творческой задачи. Вы не знаете, что вам выдадут в качестве "рабочего материала": набор jpg'ов или банку варенья или коробку карандашей. Могут выдать, билет на трамвай — вот и думай. Вы знаете только цель, например, придумать главную страницу сайта, посвященного юбилею песни группы Rolling Stones. Здесь не будет шаблонов и стереотипов. Будут шаги по пустыне с банкой варенья в руках. Временами к вам в творческую мастерскую будут заглядывать отличные идеи».

Есть дюжина проектов по задачам от крупных брендов, ждем решений, скоро опубликуем кейсы, команда отличная и всё получается. Круто, когда конкуренция высока, вот у нас по брифу в категории несколько самых известных вузов мира и ничего — мы на равных радуем клиентов идеями не только смелыми, но и снайперски точными по маркетинговым критериям. Проектов полно.

В начале года радовали горожан разными интерактивными развлечениями в городской среде: когда грань между digital и реальностью стирается, можно играть в снежки, но статистика матча будет в базе данных в реальном времени.

Вот, например, проект, сделанный в Британке на нашем курсе в том числе и студентом из Украины: http://couttstory.com/.

А здесь можно посмотреть подборку видео проектов прошлого учебного года.

— Какие на ваш взгляд главные, часто повторяющиеся ошибки в digital и SMM продвижении?

Основное - это попытка последовательно реализовывать одинаковые сценарии. Больше «лайков», больше «расшарить» — это хорошо для статистики и отчетности клиенту, но не дает участникам действительного вовлечения на территорию бренда, где его талантливо погружают в «маркетинговую воронку», а он и рад. Ошибок много — от непоследовательности самого послания потребителю на разных площадках, до явных проколов с визуальной реализацией продукта, глядя на который хочется забыть, как сюда попал. Мало кто умеет видеть проект в интерактивной среде как серию шагов к единой цели.

— Чьи дизайнерские работы вас восхищают?

Если только digital, то обычно проекты Google Creative Lab вызывают учащенное сердцебиение - такое талантливое использование технологий. Из наших соотечественников - это редкие успехи семи талантливых ребят из разных компаний, за ними я лично внимательно слежу, радуюсь их успехам, но называю только за закрытыми дверями, чтобы не зазнавались.

— Как вы считаете, какая должна быть реклама, чтобы она была максимально эффективна для социальных сетей и digital среды в целом?

Честной, открытой и с тайной, которую хочется открывать и считать собственной, очень душевной и человечной, должна использовать слова, которые говорят только друзья и влюбленные.

Главное - это не зависит от бюджета, но такие идеи стоят больших денег и мускулистых мозгов.

— Какие компании на ваш взгляд сегодня правильно и грамотно занимаются SMM-продвижением?

Знаете, если честно, именно специализированные компании создают фигню. Хорошие примеры есть у тех, для кого эти коммуникации - часть бизнеса, ключевая часть жизнеспособности в медиа среде. Телеканал «Дождь», например, отлично продвигает себя и действительно общается в social media — там нет ничего «креативненького», просто они грамотно пишут и создают поводы и ситуации для дискуссии и обмена мнениями, зрители сопричастны процессу, вовлечены. Look at me хорошо развили свое присутствие в социальных медиа, хотя сами достаточно уверенно построили свою уникальную платформу, при том что у них много слабых рекламных проектов в форме рекламы на сайте, но вот в Facebook они пришли очень грамотно и с хорошим, качественным контентом. А так, из «тяжеловесов», конечно, Coca-Cola со своими стишками в Facebook - изобретательно и просто.

Аргентинский Smart в Twitter - неожиданно и изобретательно.

Все находится в стадии бурного роста и заинтересованности клиентов и развития технологий интеграции. Хорошо получается у тех, кто в принципе умеет увлекать людей.

— Что обязательно должна знать и уметь команда для эффективной работы в digital?

Вот, смотрите, есть пять человек в команде: Один лидер — он принимает решения, такие люди нужны, которые берут на себя груз и провалов, и успехов, кто знает немного больше и видит дальше, умеет хорошо считать и делать «отверстия» в календаре, пламенный мотор творческого процесса. Один креативный технолог — изобретательный, бодрый, которому интересно вникать в новые скрипты, фреймворки, да и мигрировать в технологиях, как подружить разные API, как снизить нагрузки на процессор или сервер. Один дизайнер, который проект придумает и нарисует все кнопочки и экраны — он мыслит сценариями, задачами, мотивами людей и желаниями заказчика, может нарисовать то, что сам придумал, снять на камеру, смонтировать, построить 3D модель, силен и в базовой анимации, умеет подобрать иллюстрации шрифты и модульные сетки так, что другие его работы копируют и коллекционируют скриншоты. Один копирайтер — его сила в словах, в обращениях, формулировке мысли, описаниях чувств, он должен уметь писать тексты звонкие и грамотные, человек, которого приятно слушать часами, обязательно пишет стихи или короткие рассказы в свободное время. Один бездарь. Ничего не умеет, нет талантов. Только знает, как люди покупают себе обувь, о чем мечтают зрелые, утомленные бытом домохозяйки, как действительно разливают львовское пиво и о чем переписываются ВК школьники-подростки.

Любые трое из них могут оказаться девушками и это сделает команду непобедимой, до поры до времени.

