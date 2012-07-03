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Евгений Мусиенко: «Мне очень не хочется слышать про соус к картошке, но конверсию это повышает»
Катерина Коламбет
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У нас накопились каверзные и не очень вопросы на тему юзабилити и мы решили поговорить с Евгением Мусиенко — идейным вдохновителем и руководителем студии «Турум-бурум» (г. Харьков).

— Каким будет специалист по юзабилити через 5 лет?

Скорее всего, к этому времени будет очень много сервисов для тестирования продуктов. Поэтому количество ручной работы уменьшится, да и область станет доступнее. Надеюсь, это будет навык, которым будут владеть все дизайнеры, девелоперы, менеджеры.

— Как можно самостоятельно провести юзабилити-аудит?

Очень просто. Хватаете человека из коридора, сажаете за компьютер и показываете продукт. Внимательно слушаете и записываете. Этот метод дает потрясающие результаты!

— Какой этап в юзабилити интернет-магазина — самый важный?

Самое важное — не уменьшить продажи. Ведь не все, что хорошо пользователю, хорошо продавцу. Мне очень не хочется слышать про соус к картошке, но конверсию это повышает.

— Всегда ли нужны персонажи или можно обойтись без них?

Для простых и типизированных интерфейсов я предпочитаю обходиться без персон. Это магазины, сервисы по поиску товаров, каталоги. Для больших проектов, особенно в нетривиальной области — например, интернет-банкинг или букинг билетов, лучше разобраться, кто есть пользователь, и держать этот образ в голове.

Ваш магазин никогда не будет лучше Амазона

— Юзабилити — это обязательно «вывернуть сайт на изнанку», чтобы увеличить конверсии?

Я бы сказал: улучшить юзабилити — доработать напильником.

— Опиши самую серьезную ошибку в области пользовательского взаимодействия?

Самая серьезная ошибка — это забыть проверить результат на себе.

— В чем отличие мобильной версии сайта и приложения, если говорить о конверсии?

Пожалуй, серьезных отличий нет. Мобильная версия охватывает больше устройств, а приложение делает взаимодействие более интерактивным и приятным. С приходом нового HTML, мобильные версии уже не уступают по фичам приложениям.

— Какой процент сделок обеспечивают известные тебе мобильные версии сайтов и приложений?

В Украине эта статистика пока не радует. Но через год уже можно будет говорить о цифрах.

— iOS vs Android — кто больше покупает?

Андроидов тупо больше!

— Существует мнение, что интерес к приложениям и мобильным версиям — это «мыльный пузырь». Что ты думаешь об этом?

Я улыбаюсь. Сидя на диване с планшетом в руках, я готов расстаться с большой суммой денег в интернет-магазине.

Из конспекта докладов 8P'2011

Из доклада Евгения Мусиенко на 8P'2011

— Твой доклад на конференции 8Р'2012 называется «10 продающих идей для мобильного интернет-магазина. Сезон лето/осень 2012 года». Поделись одной идеей для затравки?

Итак, идея номер #1. Выкинуть из головы идею про Android и iPhone-приложения. Это долго, дорого и тяжело окупается. Если мы хотим зарабатывать деньги на людях, которые едут в поезде или лежат на диване, то давайте делать это аккуратно, начиная с хорошей мобильной версии.

— Есть ли в Турум-бурум корпоративная культура или просто традиции?

Ух-ты, вы правильно написали наше название. Это первый пункт нашей культуры — правильно писать и въедаться в мелочи. Где какая буковка лишняя, где пиксель не того цвета.

В офисе мы пропагандируем культуру БОПФИВО, дословно, это расшифровывается как большие окна, печеньки, фрукты и вкусные обеды. Это даёт нам возможность работать в удовольствие и компенсирует нервные расстройства от общения с клиентами :) Вдобавок к этому Тролл-чат позволяет нам обсудить насущные вопросы мировой политики и курса, которым идет общество.

— Почему на сайте компании не сделали страницу «о нас» (история компании, инфо о сотрудниках)? Есть ли у тебя какие-то убеждения на этот счет?

Убеждений нет. Мы медленно, но уверенно движемся к новой версии сайта. Маленькими шажочками выкладываем проекты и описания. Рано или поздно это произойдет и все узнают, что мы сделали за последние 2 года.

— Когда состоится Humanize it 4?

Скоро и в новом формате. Очень скоро и в очень новом формате. Что-то происходит в недрах Турума, так что не переключайтесь. Как и любая 4-я часть фильма, она должна называться «революция» или «перезагрузка» :)

— Планируете ли с коллегами создание какого-либо своего проекта в рамках Турум-бурум?

Да, конечно.

Из того, о чем я могу говорить — наш продукт легче всего описать следующими тезисами: легко, покупать, прибыльно, вау, и я сам это могу, это не похоже на то, что они делали раньше. Лично у меня уже давно зрело желание создать продукт и как только у меня появилась возможность заняться этим, я сразу же вовлекся в процесс.

— И напоследок самое банальное: расскажи про название. Почему «Турум-бурум»? Как реагируют клиенты?

Недавно общался со службой безопасности банка-заказчика. Они не верили что мы существуем и в графе победители тендера значатся реально существующие персонажи. Еще больше порадовал Интел, когда они искренне спрашивали: «Ребята, а вы серьезно?»

Как появилось само название я уже не помню, но есть легенда, что мы мы долго думали-думали над названием и в итоге Костя предложил: «а давайте Турум-бурум?!», а мы в ответ не смогли ничего противопоставить. По поводу логотипа легенд еще больше, но про него мне рассказывать нельзя. Будет еще больше вопросов.

логотип турум-бурум

Если говорить серьезно, то Турум-бурум — хорошее название, которое запоминается. А оттенок несерьезности всегда можно «снять» при личном общении.

Спасибо за интервью и до встречи на .
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мобильная коммерция электронная коммерция юзабилити
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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