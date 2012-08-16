Список литературы для интернет-маркетолога 85 уровня

Иногда перед SEO-специалистами встает вопрос о том, что расти вроде уже и некуда: поднял в ТОП пару десятков проектов, увеличил конверсию для нескольких интернет-магазинов, на конференциях все доклады уже скучны и неинтересны, и возникает мысль - неужели это "потолок"? Хочу поделиться с вами своей подборкой информации, которая касается алгоритмов, статистики и теории информационного поиска. Внимание! Большинство информации, представленной в данной теме, требует определенных знаний математики и прикладной лингвистики. Для начала - бестселлер. Эту книгу, кстати, уже советовал Михаил Сливинский в интервью.

Семинары и лекции по дата майнингу, кластеризации, семантике и пр.

Латентно-семантический анализ

Про LSA на английском (с примерами) Сборник докладов с Интернет-математики 2007 Видео с конференции RuSSIR 2009 про информационный поиск Статистический анализ текста (на примере худ. литературы) SDK Статистическая обработка текстов и сборка N-грамм Видео курс "Анализ поисковых запросов". Читает Павел Браславский (руководитель филиала Яндекса в Екатеринбурге). Очень рекомендую - простым языком говорит про сложные вещи. Подробно о BrowseRank, алгоритме учета поведенческих факторов BrowseRank: Letting web users vote for page importance

В этой книге описано множество алгоритмов. Есть очень крутые, например - ранжирование «по Хиршу» (Оценка авторитетности с привязкой к автору. Учитывая последние изменения Google, связанные с авторством - мега-актуально!).

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◕ Бабаев А., Евдокимов Н., Иванов А. — Контекстная реклама

◕ Сет Годин — Доверительный маркетинг. Как из незнакомца сделать друга и превратить его в покупателя

◕ Яковлев А — Веб-аналитика: основы, секреты, трюки

◕ Серхио Займан — Конец маркетинга, каким мы его знаем

◕ Андрей Албитов — Facebook Как найти 100000 друзей для внешнего бизнеса бесплатно

◕ Джим Тейлор и Стив Хатч — Волшебство по расчету. Алгебра рекламы

Есть очень много книг, которые напрямую не касаются интернет-маркетинга, но важны для понимания психологии - например, книга Роберта Чалдини «Психология влияния».

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