На выходных мы дружно отпраздновали день рождения Netpeak. Нам уже 7 лет и нас уже 94!

По этому поводу мы не только отлично отдохнули, но и сделали виньетку, где есть все, кто прошел школу жизни в Netpeak :)

1 класс — новейшие подкрепления в стройных рядах нашей дружной «школы». Они торжественно открывают наш исторический марш, проходят обряды посвящения и приносят торжественные клятвы — всегда быть частью команды Netpeak.

Шагая глубже в историю, мы вспоминаем не только пришедших 2 года назад сотрудников, но и связанные с тем временем знаменательные события — 1 июня мы праздновали пятилетие представительства Netpeak в Самаре, а 1 августа исполнится 4 года нашему представительству в Киеве.

Продолжая наш экскурс в историю, видим все больше лиц на страницах виньетки. Этот год запомнился нам не только дебютной конференцией по интернет-маркетингу «8Р» в Одессе (а в этом году мы уже готовимся к ее третьей инкарнации), но и эпичным покорением Говерлы, беспрецедентной акцией по мойке Одессы своими руками, разрывающей шаблон покраской трансформаторной будки, множеством других активных мероприятий, среди которых были: лазертег, пейнтбол, страйкбол, футбол, волейбол на море, боулинг, водное поло (фирменное развлечение от Netpeak) — для перечисления всего не хватит одного поста!

Вместе с 4 классом наше повествование уходит еще глубже в складки истории Netpeak. Многие представители 4 класса уже не помнят себя до эры Netpeak и не представляют своей жизни без него. Но не стоит думать, что мы — старые и дряхлые ветераны, ведь средний возраст нетпиковцев — 25 лет и 9 месяцев.

5 класс затягивает нас в недра водоворота времени. Не только работа, но и жизнь в стиле Netpeak — это про ребят из этого класса. На данный момент в нашей компании числится 21 сотрудница и 73 сотрудника — 5 лет назад многие не поверили бы в такие темпы роста нашей дружной семьи.

Их так мало, что они свободно умещаются вместе на одном развороте виньетки. Те, кто присутствовал при закладке фундамента Netpeak и те, кто продолжает трудиться над созданием нового мировоззрения украинцев. Невероятной и захватывающей выглядит история Netpeak через призму 7 лет — и этими фотографиями мы постарались наиболее интересно описать ее настроение, дух и сущность.

Что день и год грядущий нам готовят? Новые странички виньетки, новые витки нашей общей истории, новые победы и уверенные шаги к достижению самой высокой цели — все впереди!