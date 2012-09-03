Анатолий Сергеев о контекстной рекламе и веб-аналитике

Сегодня побеседуем с Анатолием Сергеевым — сертифицированным консультантом Google Analytics и Google AdWords. В прошлом он работал веб-аналитиком в ADLABS (г. Москва, подразделение KeyVision), сегодня занимает должность руководителя направления развития клиентских сервисов в ЗАО «Бегун». Многим он знаком по специализированным конференциям (E-target 2011, Кибориф 2011, СПИК 2011, НЭТ 2011, UserExperience 2011, RIW 2011, Imetrics 2011, E-target 2012, Кибориф 2012).
В 2008 году я был принят в Московскую бизнес школу на должность менеджера по контекстной рекламе. Через некоторое время мне было доверено проведение рекламных кампаний в Google Ads. Вот с этого-то все и началось.
На тот момент времени он очень бурно развивался, поэтому грех было бы не попробовать что-то очень увлекательное и быстро растущее.
Если кратко, то: минус-слова, тексты объявлений и целевые страницы.
Я считаю, что не может быть отдельно специалиста по контекстной рекламе, ведь мы не просто «льем трафик на сайт», а должны приводить только качественный трафик. А как же понять, что трафик качественный? Правильно! Необходимо построить систему KPI и на ее основе, проводя анализ рекламной кампании, делать выводы о её эффективности и выдавать рекомендации по их изменению. Вот так и получилось, что плавно из контекстной рекламы я перекочевал в веб-аналитику.
Это динамично развивающийся рынок, где на данный момент времени можно занимать ниши.
Сложно сказать... Иногда мне кажется, что не все понимают для чего она (веб-аналитика) нужна. Это даже как-то грустно что ли.
И второй момент: даже если аналитик провел адскую работу и проанализировал тонны статистики, к его рекомендация никто не прислушивается, а это самое обидное.
Да, это так, но это не просто «одна из конференций». Imetrics — первая в России профильная конференция исключительно по веб-аналитике. Последние несколько лет веб-аналитика стала одним из сильных трендов интернет-маркетинга. Рекламодатели вкладывают свои деньги в интернет-продвижение и, естественно, хотят измерять отдачу, эффективно управлять рекламными кампаниями и улучшать конверсию сайта. В этом году состоится вторая конференция, с нетерпением ждем ее.
Очень интересная и незаурядная личность. Отлично повествует и держит внимание публики. Слушатели были от него в восторге (так мне показалось). А что про него еще говорить? Читаем его блог и смотрим подкасты на YouTube. Там и так все понятно станет :)
Источники трафика с наложением на достижения целей (транзакций). Еще я бы выделил «Многоканальные последовательности». Очень интересный отчет, который позволяет взглянуть на веб-аналитику и ведение рекламы в Сети под новым углом.
Раньше было как? Есть Яндекс, Бегун и Google. Три разные системы, которые рассматривались как совершенно самостоятельные «сущности». Сейчас веб-аналитика уходит от таких взглядов и вся активность (читаем «реклама») в интернете рассматривается как единый комплект маркетинговых мероприятий.
Эксперименты уже проводил. Сильно не хватает мультивариантных экспериментов. Стало удобнее работать, так как отпала необходимость «прыгать» между аккаунтами. Удобно, когда ты можешь использовать уже настроенные цели в Google Analytics и накладывать расширенные сегменты.
Мне сама по себе интересна эта область, поэтому особых мотивационных факторов мало. К работе хорошо мотивирует, когда ты можешь работать с проектом свободно, т.е. ты выдаешь рекомендации, их внедряют, а затем ты наблюдаешь и дальше опять по кругу (вносишь изменения, снимаешь статистику, вносишь рекомендации... опять статистика....). Нет никакого желания работать с проектом, если ты сделал все отчеты, выдал рекомендации... и на этом все закончилось. Оскар есть — это отличительный знак, который выдается по итогам года отделу, отличившемуся в трудовых и не только, достижениях.
Работа аналитика включает в себя огромное количество разнородных задач. Я уже как-то на автомате проставляю дедлайн для некоторых задач (если они известны). Смотрю какую из задач действительно необходимо выполнить «здесь и сейчас», а какие из задач спокойно могут подождать до завтра.
Одно из самых сложных решений — это не начать выполнение какого-то задание, когда тебе в почту пришло письмо. Ты его прочитал и сразу же переключился на новое, не завершив начатое ранее.
Различного рода RSS (небольшая подборка по контекстной рекламе). Просматриваю официальные блоги Google Ads и Analytics, и интересные публикации по Яндекс.Метрике. Стараюсь уделить время на чтение статей на сайте ClickZ.com
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