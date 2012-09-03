Анатолий Сергеев о контекстной рекламе и веб-аналитике

Сегодня побеседуем с Анатолием Сергеевым — сертифицированным консультантом Google Analytics и Google AdWords. В прошлом он работал веб-аналитиком в ADLABS (г. Москва, подразделение KeyVision), сегодня занимает должность руководителя направления развития клиентских сервисов в ЗАО «Бегун». Многим он знаком по специализированным конференциям (E-target 2011, Кибориф 2011, СПИК 2011, НЭТ 2011, UserExperience 2011, RIW 2011, Imetrics 2011, E-target 2012, Кибориф 2012).

— Толик, привет! Расскажи нам, как ты «пришел» в интернет-маркетинг?

В 2008 году я был принят в Московскую бизнес школу на должность менеджера по контекстной рекламе. Через некоторое время мне было доверено проведение рекламных кампаний в Google Ads. Вот с этого-то все и началось.

— Твое первое направление в интернет-маркетинге была контекстная реклама. Почему именно контекст?

На тот момент времени он очень бурно развивался, поэтому грех было бы не попробовать что-то очень увлекательное и быстро растущее.

— Назови по твоему мнение ключевые аспекты на которые нужно обращать внимание при работе с контекстной рекламой?

Если кратко, то: минус-слова, тексты объявлений и целевые страницы.

— Почему ты перешел из контекстной рекламы в аналитику?

Я считаю, что не может быть отдельно специалиста по контекстной рекламе, ведь мы не просто «льем трафик на сайт», а должны приводить только качественный трафик. А как же понять, что трафик качественный? Правильно! Необходимо построить систему KPI и на ее основе, проводя анализ рекламной кампании, делать выводы о её эффективности и выдавать рекомендации по их изменению. Вот так и получилось, что плавно из контекстной рекламы я перекочевал в веб-аналитику.

— Как ты оцениваешь рынок веб-аналитики в России и странах СНГ?

Это динамично развивающийся рынок, где на данный момент времени можно занимать ниши.

— Какие главные проблемы сферы веб-аналитики ты видишь на сегодняшний день?

Сложно сказать... Иногда мне кажется, что не все понимают для чего она (веб-аналитика) нужна. Это даже как-то грустно что ли.

И второй момент: даже если аналитик провел адскую работу и проанализировал тонны статистики, к его рекомендация никто не прислушивается, а это самое обидное.

— Я знаю, что компания, в которой ты работал, организовывала конференцию imetrics.ru. Насколько я знаю в прошлом году была первая конференция. Что послужило идеей в организации еще одной конференции? Ведь на рынке России итак много конференций.

Да, это так, но это не просто «одна из конференций». Imetrics — первая в России профильная конференция исключительно по веб-аналитике. Последние несколько лет веб-аналитика стала одним из сильных трендов интернет-маркетинга. Рекламодатели вкладывают свои деньги в интернет-продвижение и, естественно, хотят измерять отдачу, эффективно управлять рекламными кампаниями и улучшать конверсию сайта. В этом году состоится вторая конференция, с нетерпением ждем ее.

— На imetrics.ru специальным гостем был Авинаш Кошик и я знаю, что ты встретился с ним. Расскажи нам немного про него?

Очень интересная и незаурядная личность. Отлично повествует и держит внимание публики. Слушатели были от него в восторге (так мне показалось). А что про него еще говорить? Читаем его блог и смотрим подкасты на YouTube. Там и так все понятно станет :)

— Давай вернемся к Google Analytics. На твой взгляд какой самый важный отчет в Google Analytics?

Источники трафика с наложением на достижения целей (транзакций). Еще я бы выделил «Многоканальные последовательности». Очень интересный отчет, который позволяет взглянуть на веб-аналитику и ведение рекламы в Сети под новым углом.

Раньше было как? Есть Яндекс, Бегун и Google. Три разные системы, которые рассматривались как совершенно самостоятельные «сущности». Сейчас веб-аналитика уходит от таких взглядов и вся активность (читаем «реклама») в интернете рассматривается как единый комплект маркетинговых мероприятий.

— Ты, конечно же, знаешь, что Google Web Optimizer как отдельный продукт уже не существует. И его функционал перенесен в Google Analytics. Ты уже проводил эксперименты? Что можешь сказать по функционалу Google Analytics Content Experiments?

Эксперименты уже проводил. Сильно не хватает мультивариантных экспериментов. Стало удобнее работать, так как отпала необходимость «прыгать» между аккаунтами. Удобно, когда ты можешь использовать уже настроенные цели в Google Analytics и накладывать расширенные сегменты.

— Как ты думаешь, что лучше всего мотивирует к работе? Знаем, что в AdLabs есть что-то вроде «Оскара» — это, наверное, один из «секретов» успешности компании?

Мне сама по себе интересна эта область, поэтому особых мотивационных факторов мало. К работе хорошо мотивирует, когда ты можешь работать с проектом свободно, т.е. ты выдаешь рекомендации, их внедряют, а затем ты наблюдаешь и дальше опять по кругу (вносишь изменения, снимаешь статистику, вносишь рекомендации... опять статистика....). Нет никакого желания работать с проектом, если ты сделал все отчеты, выдал рекомендации... и на этом все закончилось. Оскар есть — это отличительный знак, который выдается по итогам года отделу, отличившемуся в трудовых и не только, достижениях.

— Как на счет тайм-менеджмента? Есть какие-то техники и подходы?

Работа аналитика включает в себя огромное количество разнородных задач. Я уже как-то на автомате проставляю дедлайн для некоторых задач (если они известны). Смотрю какую из задач действительно необходимо выполнить «здесь и сейчас», а какие из задач спокойно могут подождать до завтра.

Одно из самых сложных решений — это не начать выполнение какого-то задание, когда тебе в почту пришло письмо. Ты его прочитал и сразу же переключился на новое, не завершив начатое ранее.

— Какие ресурсы читаешь каждый день?

Различного рода RSS (небольшая подборка по контекстной рекламе). Просматриваю официальные блоги Google Ads и Analytics, и интересные публикации по Яндекс.Метрике. Стараюсь уделить время на чтение статей на сайте ClickZ.com

— Благодарю за интересный разговор. Желаю тебе творческих успехов и больших достижений!