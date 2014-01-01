Очень коротко и сжато о важных новостях, доработках и услугах агентства за четвертый квартал 2019 года. Информация для читателей блога, потенциальных и существующих участников Netpeak Cluster, коллег-маркетологов, конкурентов и других неравнодушных пользователей. Читайте, чтобы потом не удивляться, например, куда делась возможность комментирования постов в блоге.

Отдел продаж: расширенная презентация услуги по контекстной рекламе для персонализированного коммерческого предложения

Отдел продаж совместно с отделом маркетинга запустил демо услуг по контекстной рекламе для стратегий Growth и Enterprise в Украине, России и Казахстане.

Демо — привычный формат для продуктовых компаний, чтобы показать, как все работает, продемонстрировать фичи и особые возможности, протестировать продукт. Конечно, в рамках услуги сделать это непросто, но мы решили поэкспериментировать. И разработали демо в формате видеоконференции, в ходе которой менеджер показывает внутреннюю кухню процесса оказания услуги PPC.

Дело в том, что контекстная реклама — достаточно общее понятие и каждый подрядчик включает в него разные действия по проекту, чек-листы. Наша услуга состоит из множества деталей и комплекса действий, которые нужно знать и понимать. Ведь, как показывает практика (13 лет на рынке), лучше договориться на берегу, чем грести посреди реки в разные стороны. Понять, что и зачем мы делаем поможет демо, в ходе которого:

заказчик задает вопросы по шагам, инструментам;

менеджер агентства делает подробную demo-презентацию* услуги;

заказчик или менеджер заказчика конкретизирует цели продвижения своего бизнеса в интернете;

заказчик/наш специалист понимает, нужна ли бизнесу на данном этапе именно эта услуга или следует рассмотреть альтернативу консалтинга ;

заказчик знакомится с особенностями нашего подхода в продвижении бизнеса с помощью контекстной рекламы;

наш специалист получает больше информации по проекту.

*Demo-презентация — это план действий по проекту, перечень сервисов и инструментов которые мы используем для продвижения (внутренних и внешних), этапы и ключевые инструменты для оценки эффективности продвижения.

По итогу, мы либо решаем приступить к сотрудничеству, и наш менеджер составляет индивидуальное коммерческое предложение под бизнес и цели заказчика, либо заказчик/наш специалист понимает, что эта услуга не подходит для проекта.

Чат любителей блога Netpeak

Два месяца назад мы запустили в тестовом режиме чат, в котором можно задавать вопросы авторам статей блога, узнавать о материалах, которые находятся в работе редакции и скоро выйдут в паблик, участвовать в опросах для формирования контента и так далее.

Мы назвали его чатом любителей блога . Там пока мало участников, но в скором времени ситуация изменится — планируем закрыть возможность комментирования всех постов, зато с авторами и редакторами можно будет связаться в чате. Поэтому присоединяйтесь к чату сейчас, чтобы потом не было мучительно больно читать статью о том, почему ваш гостевой пост не опубликуют в блоге Netpeak без возможности поругаться с редактором.

Коммуникация читателей и шеф-редактора в чате любителей блога

Академия: четыре новых курса

Мы продолжаем дробить наши лонгриды и мануалы на курсы . Опыт показал, что читателям, начинающим специалистам (по контекстной рекламе, SEO, веб-аналитике) так проще и удобнее усваивать материал.

В Академии блога уже 6000 студентов

В последнем квартале 2019 в Академии появилось четыре новых курса:

Как найти все страницы без текстов — курс средней сложности с пометкой «Для бизнеса». Зачем нужен Net Promoter Score — полезные знания о лояльности клиентов и способах ее анализа. Тоже для бизнеса. Рекламный кабинет Google — что это такое, почему без него никак нельзя вести рекламные кампании и мануал по настройке. Снова для бизнеса. Что такое Google Optimize — курс для специалистов, которые хотят отследить, как и какие изменения на сайте влияют на конверсии, увидеть, какой лендинг работает лучше, сравнить эффект посадочных страниц с разным дизайном.

Ещё больше курсов в Академии вы найдете по ссылке. Помните, что сначала нужно зарегистрироваться.

Netpeak Stats: пять новых исследований

Напомню, NetpeakStats — сайт, на котором собраны исследования всех компаний Netpeak Group (видео, текстовый формат, инфографика): Netpeak Software, Netpeak Agency, Serpstat, Inweb, Ringostat. Это информация о ежеквартальной стоимости кликов в Украине, России, Казахстане по тематикам и регионам; кейсы по аналитике проектов; инструкции и мануалы по структуризации данных и рабочих процессов; данные опросов среди маркетологов, IT-специалистов и другое.

После регистрации вы получаете доступ ко всем статьям и гайдам.

Netpeak Cluster: кейс саппорта, автосценарии и кодекс Кластера

В бесплатном бизнес-проекте для предпринимателей Украины и Казахстана теперь быстрее обрабатывают вопросы участников. Напомним, что основная часть коммуникаций ведется через Telegram. Предприниматели делятся своими инсайтами, опытом и узнают детали настройки и запуска рекламных кампаний в закрытом чате проекта.

Теперь вопросы от участников Кластера переходят в формат задач и специалисты не теряют их в переписке чата — это стало возможным благодаря интеграции Telegram-бота в CRM агентства Netpeak.

На данный момент в Кластере свыше 1500 участников

Подробнее о том, как нашли способ автоматизировать и ускорить работу саппорта читайте в кейсе Netpeak Cluster и ПланФикс .

Ещё одна фича, которая облегчила коммуникацию внутри проекта — создание автосценариев. Как это работает: собрали часто задаваемые вопросы и настроили отправку ответа на вопрос при упоминании определенных слов-триггеров.

В конце прошлого года появился также кодекс Кластера — свод правил и рекомендаций, которые помогут новым и существующим участникам комфортнее взаимодействовать в рамках проекта. Здесь информация о том, кто может присоединиться к сообществу предпринимателей, а кому не стоит даже регистрироваться, за что банят в чате и навсегда исключают из Кластера, заносят в Черный список.

Кодекс можно прочитать уже сейчас, а потом со спокойной душой подать заявку на участие в Кластере.

Netpeak Cluster и департамент контекстной рекламы запустили сервис для поиска ошибок в рекламных кампаниях

Закрытая бесплатная бета-версия продукта, который позволяет участникам кластера проводить автоматический аудит рекламного аккаунта Google Ads. Это своего рода надстройка над Google Ads, которая анализирует поисковые рекламные кампании участника и выдает список ошибок, которые обнаружила. Например, где минус слова конфликтуют с ключевыми или не настроены все расширения . После анализа формируется отчет с рекомендациями о том, как исправить ошибки. Они частично основаны на данных справки Google, а частично на знаниях и опыте наших специалистов.

Netpeak Cluster Automatic Tool (Netpeak CAT) — это сервис, который помогает экономить время на изучении справки Google, в которой не специалисту нужно потратить уйму часов, чтобы самостоятельно найти ответ на свой вопрос. Кроме того, многие рекомендации самого Google сводятся к тому, что для достижения желаемых результатов необходимо увеличивать бюджеты.

Netpeak CAT выводит рекомендации, которые реальны и воплотимы сейчас, при текущем бюджете. Идея и создание продукта принадлежит департаменту контекстной рекламы и отделу разработки Netpeak Agency.

Аудит кампаний осуществляется в течение двух секунд, внизу под отчетом об ошибках находится перечень кампаний, в которых они обнаружены.

Использовать сервис могут только участники Кластера

Netpeak Talks: провели ивент с самым большим количеством гостей

Кто ещё не знаком с серией бесплатных образовательных мероприятий от агентства, которые проходят в формате TEDx, самое время узнать и проверить, когда пройдет очередной ивент. И если не в вашем городе, то ждать, пока запись выложат на YouTube-канале агентства.

Netpeak Talks — ежемесячные встречи для обсуждения актуальных вопросов интернет-маркетинга, дизайна, программирования, продаж и другого.

Все спикеры — практикующие специалисты Netpeak Groupи приглашенные эксперты крупных украинских компаний (например, Readdle).

В декабре 2019 в столице прошел Netpeak Talks, который собрал самое большое количество гостей за все время проведения мероприятий в Одессе, Харькове и Киеве. На этом ивенте выступил Юрий Грузинский — руководитель отдела по работе с крупными клиентами в Netpeak, который рассказал об инстайтах работы проектного менеджера (PM). Посмотрите запись доклада сейчас и узнайте, как выстроить эффективную коммуникацию с клиентами, где PM выступает в роли партнера и ищет точки роста бизнеса.

Вот здесь, в Телеграм можно следить за анонсами докладов, читать полезный контент по темам R&D, дизайна, менеджмента, интернет-маркетинга, QA, Customer Success, аналитике и другому.

Ещё анонсы и фото отчёты можно смотреть на Facebook.

Выводы

Отдел продаж запустил демо услуг по контекстной рекламе. Это расширенная презентация, которую делает наш менеджер для заказчиков, заинтересованных в стратегиях Growth и Enterprise (в Украине, России и Казахстане). Демо проходит в формате видеоконференции, по результатам которой наш специалист составляет персонализированное коммерческое предложение. Заказать услугу и проверить формат демо лично можно, оставив заявку:

Отправить заявку сейчас

Мы создали чат любителей блога. Здесь можно узнавать о материалах, которые находятся в работе, предлагать свои темы, задавать вопросы по вышедшим статьям и так далее. Возможно, скоро мы закроем комментарии в блоге — и чат останется единственной площадкой для обратной связи наших читателей.

Зайти в чат любителей блога

В Академии блога появилось четыре новых курса: «Как найти все страницы без текстов», «Зачем нужен Net Promoter Score», «Рекламный кабинет Google — что это такое, почему без него никак нельзя вести рекламные кампании и мануал по настройке», «Что такое Google Optimize».

Пройти курсы в Академии

В проекте Netpeak Stats опубликовано пять новых исследований. Чтобы получить их нужно зарегистрироваться на сайте. Напомню, на Netpeak Stats собраны исследования всех компаний Netpeak Group (видео, текстовый формат, инфографика).

Получить исследования

В Netpeak Cluster автоматизировали работу саппорта (больше подробностей — в кейсе), настроили автосценарии (для ответов на самые распространенные вопросы участников) и создали собственный кодекс. Кодекс можно почитать при регистрации.

Стать участником Netpeak Cluster

Netpeak Cluster и департамент контекстной рекламы запустили сервис для поиска ошибок в рекламных кампаниях — Netpeak Cluster Automatic Tool (Netpeak CAT). Это закрытая бесплатная бета-версия продукта, которая анализирует поисковые рекламные кампании участника и выдает список ошибок. Сервис показывает также, как исправить ошибки и оптимизировать свои рекламные кампании без дополнительного бюджета.

Платформа Netpeak Talks провела ивент с самым большим количеством гостей за все время проведения мероприятий в Одессе, Харькове и Киеве. Спикер ивента — Юрий Грузинский, руководитель отдела по работе с крупными клиентами в Netpeak. Он рассказал об инстайтах работы проектного менеджера (PM).

Посмотреть запись выступления