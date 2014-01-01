Инсайды

Системные улучшения Netpeak: демо услуг PPC, чат любителей блога и сервис поиска ошибок рекламных кампаний в Cluster
Светлана Руденко
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Сложность: изи изи
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Очень коротко и сжато о важных новостях, доработках и услугах агентства за четвертый квартал 2019 года. Информация для читателей блога, потенциальных и существующих участников Netpeak Cluster, коллег-маркетологов, конкурентов и других неравнодушных пользователей. Читайте, чтобы потом не удивляться, например, куда делась возможность комментирования постов в блоге.

Отдел продаж: расширенная презентация услуги по контекстной рекламе для персонализированного коммерческого предложения

Отдел продаж совместно с отделом маркетинга запустил демо услуг по контекстной рекламе для стратегий Growth и Enterprise в Украине, России и Казахстане.

Демо — привычный формат для продуктовых компаний, чтобы показать, как все работает, продемонстрировать фичи и особые возможности, протестировать продукт. Конечно, в рамках услуги сделать это непросто, но мы решили поэкспериментировать. И разработали демо в формате видеоконференции, в ходе которой менеджер показывает внутреннюю кухню процесса оказания услуги PPC.

Дело в том, что контекстная реклама — достаточно общее понятие и каждый подрядчик включает в него разные действия по проекту, чек-листы. Наша услуга состоит из множества деталей и комплекса действий, которые нужно знать и понимать. Ведь, как показывает практика (13 лет на рынке), лучше договориться на берегу, чем грести посреди реки в разные стороны. Понять, что и зачем мы делаем поможет демо, в ходе которого:

  • заказчик задает вопросы по шагам, инструментам;
  • менеджер агентства делает подробную demo-презентацию* услуги;
  • заказчик или менеджер заказчика конкретизирует цели продвижения своего бизнеса в интернете;

  • заказчик/наш специалист понимает, нужна ли бизнесу на данном этапе именно эта услуга или следует рассмотреть альтернативу консалтинга;

  • заказчик знакомится с особенностями нашего подхода в продвижении бизнеса с помощью контекстной рекламы;
  • наш специалист получает больше информации по проекту.

*Demo-презентация — это план действий по проекту, перечень сервисов и инструментов которые мы используем для продвижения (внутренних и внешних), этапы и ключевые инструменты для оценки эффективности продвижения.

По итогу, мы либо решаем приступить к сотрудничеству, и наш менеджер составляет индивидуальное коммерческое предложение под бизнес и цели заказчика, либо заказчик/наш специалист понимает, что эта услуга не подходит для проекта.

Чат любителей блога Netpeak

Два месяца назад мы запустили в тестовом режиме чат, в котором можно задавать вопросы авторам статей блога, узнавать о материалах, которые находятся в работе редакции и скоро выйдут в паблик, участвовать в опросах для формирования контента и так далее.

Мы назвали его чатом любителей блога. Там пока мало участников, но в скором времени ситуация изменится — планируем закрыть возможность комментирования всех постов, зато с авторами и редакторами можно будет связаться в чате. Поэтому присоединяйтесь к чату сейчас, чтобы потом не было мучительно больно читать статью о том, почему ваш гостевой пост не опубликуют в блоге Netpeak без возможности поругаться с редактором.

Вопросы и ответы в чате любителей блога

Коммуникация читателей и шеф-редактора в чате любителей блога

Академия: четыре новых курса

Мы продолжаем дробить наши лонгриды и мануалы на курсы. Опыт показал, что читателям, начинающим специалистам (по контекстной рекламе, SEO, веб-аналитике) так проще и удобнее усваивать материал.

Рост числа студентов в Академии блога

В Академии блога уже 6000 студентов

В последнем квартале 2019 в Академии появилось четыре новых курса:

  1. Как найти все страницы без текстов — курс средней сложности с пометкой «Для бизнеса».
  2. Зачем нужен Net Promoter Score — полезные знания о лояльности клиентов и способах ее анализа. Тоже для бизнеса.
  3. Рекламный кабинет Google — что это такое, почему без него никак нельзя вести рекламные кампании и мануал по настройке. Снова для бизнеса.
  4. Что такое Google Optimize — курс для специалистов, которые хотят отследить, как и какие изменения на сайте влияют на конверсии, увидеть, какой лендинг работает лучше, сравнить эффект посадочных страниц с разным дизайном.

Ещё больше курсов в Академии вы найдете по ссылке. Помните, что сначала нужно зарегистрироваться.

Netpeak Stats: пять новых исследований

Напомню, NetpeakStats — сайт, на котором собраны исследования всех компаний Netpeak Group (видео, текстовый формат, инфографика): Netpeak Software, Netpeak Agency, Serpstat, Inweb, Ringostat. Это информация о ежеквартальной стоимости кликов в Украине, России, Казахстане по тематикам и регионам; кейсы по аналитике проектов; инструкции и мануалы по структуризации данных и рабочих процессов; данные опросов среди маркетологов, IT-специалистов и другое.

После регистрации вы получаете доступ ко всем статьям и гайдам.

Netpeak Cluster: кейс саппорта, автосценарии и кодекс Кластера 

В бесплатном бизнес-проекте для предпринимателей Украины и Казахстана теперь быстрее обрабатывают вопросы участников. Напомним, что основная часть коммуникаций ведется через Telegram. Предприниматели делятся своими инсайтами, опытом и узнают детали настройки и запуска рекламных кампаний в закрытом чате проекта.

Теперь вопросы от участников Кластера переходят в формат задач и специалисты не теряют их в переписке чата — это стало возможным благодаря интеграции Telegram-бота в CRM агентства Netpeak.

На данный момент в Кластере свыше 1500 участников

Подробнее о том, как нашли способ автоматизировать и ускорить работу саппорта читайте в кейсе Netpeak Cluster и ПланФикс.

Ещё одна фича, которая облегчила коммуникацию внутри проекта — создание автосценариев. Как это работает: собрали часто задаваемые вопросы и настроили отправку ответа на вопрос при упоминании определенных слов-триггеров.

В конце прошлого года появился также кодекс Кластера — свод правил и рекомендаций, которые помогут новым и существующим участникам комфортнее взаимодействовать в рамках проекта. Здесь информация о том, кто может присоединиться к сообществу предпринимателей, а кому не стоит даже регистрироваться, за что банят в чате и навсегда исключают из Кластера, заносят в Черный список.

Кодекс можно прочитать уже сейчас, а потом со спокойной душой подать заявку на участие в Кластере.

Netpeak Cluster и департамент контекстной рекламы запустили сервис для поиска ошибок в рекламных кампаниях

Закрытая бесплатная бета-версия продукта, который позволяет участникам кластера проводить автоматический аудит рекламного аккаунта Google Ads. Это своего рода надстройка над Google Ads, которая анализирует поисковые рекламные кампании участника и выдает список ошибок, которые обнаружила. Например, где минус слова конфликтуют с ключевыми или не настроены все расширения. После анализа формируется отчет с рекомендациями о том, как исправить ошибки. Они частично основаны на данных справки Google, а частично на знаниях и опыте наших специалистов.

Netpeak Cluster Automatic Tool (Netpeak CAT) — это сервис, который помогает экономить время на изучении справки Google, в которой не специалисту нужно потратить уйму часов, чтобы самостоятельно найти ответ на свой вопрос. Кроме того, многие рекомендации самого Google сводятся к тому, что для достижения желаемых результатов необходимо увеличивать бюджеты.

Netpeak CAT выводит рекомендации, которые реальны и воплотимы сейчас, при текущем бюджете. Идея и создание продукта принадлежит департаменту контекстной рекламы и отделу разработки Netpeak Agency.

CAT в действии

Аудит кампаний осуществляется в течение двух секунд, внизу под отчетом об ошибках находится перечень кампаний, в которых они обнаружены.

Использовать сервис могут только участники Кластера

Netpeak Talks: провели ивент с самым большим количеством гостей

Кто ещё не знаком с серией бесплатных образовательных мероприятий от агентства, которые проходят в формате TEDx, самое время узнать и проверить, когда пройдет очередной ивент. И если не в вашем городе, то ждать, пока запись выложат на YouTube-канале агентства.

Netpeak Talks — ежемесячные встречи для обсуждения актуальных вопросов интернет-маркетинга, дизайна, программирования, продаж и другого.

Все спикеры — практикующие специалисты Netpeak Groupи приглашенные эксперты крупных украинских компаний (например, Readdle).

В декабре 2019 в столице прошел Netpeak Talks, который собрал самое большое количество гостей за все время проведения мероприятий в Одессе, Харькове и Киеве. На этом ивенте выступил Юрий Грузинский — руководитель отдела по работе с крупными клиентами в Netpeak, который рассказал об инстайтах работы проектного менеджера (PM). Посмотрите запись доклада сейчас и узнайте, как выстроить эффективную коммуникацию с клиентами, где PM выступает в роли партнера и ищет точки роста бизнеса.

Вот здесь, в Телеграм можно следить за анонсами докладов, читать полезный контент по темам R&D, дизайна, менеджмента, интернет-маркетинга, QA, Customer Success, аналитике и другому.

Ещё анонсы и фото отчёты можно смотреть на Facebook.

Выводы

  1. Отдел продаж запустил демо услуг по контекстной рекламе. Это расширенная презентация, которую делает наш менеджер для заказчиков, заинтересованных в стратегиях Growth и Enterprise (в Украине, России и Казахстане). Демо проходит в формате видеоконференции, по результатам которой наш специалист составляет персонализированное коммерческое предложение. Заказать услугу и проверить формат демо лично можно, оставив заявку:

Отправить заявку сейчас

  1. Мы создали чат любителей блога. Здесь можно узнавать о материалах, которые находятся в работе, предлагать свои темы, задавать вопросы по вышедшим статьям и так далее. Возможно, скоро мы закроем комментарии в блоге — и чат останется единственной площадкой для обратной связи наших читателей.

Зайти в чат любителей блога

  1. В Академии блога появилось четыре новых курса: «Как найти все страницы без текстов», «Зачем нужен Net Promoter Score», «Рекламный кабинет Google — что это такое, почему без него никак нельзя вести рекламные кампании и мануал по настройке», «Что такое Google Optimize».

Пройти курсы в Академии

  1. В проекте Netpeak Stats опубликовано пять новых исследований. Чтобы получить их нужно зарегистрироваться на сайте. Напомню, на Netpeak Stats собраны исследования всех компаний Netpeak Group (видео, текстовый формат, инфографика).

Получить исследования

  1. В Netpeak Cluster автоматизировали работу саппорта (больше подробностей — в кейсе), настроили автосценарии (для ответов на самые распространенные вопросы участников) и создали собственный кодекс. Кодекс можно почитать при регистрации.

Стать участником Netpeak Cluster

  1. Netpeak Cluster и департамент контекстной рекламы запустили сервис для поиска ошибок в рекламных кампаниях — Netpeak Cluster Automatic Tool (Netpeak CAT). Это закрытая бесплатная бета-версия продукта, которая анализирует поисковые рекламные кампании участника и выдает список ошибок. Сервис показывает также, как исправить ошибки и оптимизировать свои рекламные кампании без дополнительного бюджета.
  1. Платформа Netpeak Talks провела ивент с самым большим количеством гостей за все время проведения мероприятий в Одессе, Харькове и Киеве. Спикер ивента — Юрий Грузинский, руководитель отдела по работе с крупными клиентами в Netpeak. Он рассказал об инстайтах работы проектного менеджера (PM).

Посмотреть запись выступления

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Светлана Руденко

7 лет работала журналистом.
Затем увлеклась копирайтингом.
А там, где продающие тексты, там и погружение в интернет-маркетинг.
С 2017 года — в команде редакторов блога Netpeak.

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