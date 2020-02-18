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Яндекс.Аудитории: полное руководство по созданию и использованию сегментов
Ильхом Чакканбаев
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Яндекс.Аудитория — это простой и удобный сервис для создания аудиторий для ремаркетинга в Яндекс.Директ. В отличие от Яндекс.Метрики, он может работать с данными CRM, ID мобильных устройств, создавать Look-a-Like аудиторию и отслеживать пользователей, которые увидели баннер в медийной рекламе. В этом посте расскажу, как использовать сегменты.

Работа с данными CRM

Особенность работы данной системы — возможность создать аудиторию по телефонам и email-адресам клиентов из CRM.

Для создания аудитории нужно перейти на сайт https://audience.yandex.ru/ и войти в свой Яндекс.Аккаунт.

Заходим в свой Яндекс Аккаунт

Затем нажимаем на «Создать сегмент».

Переходим к созданию сегмента

В появившемся списке выбираем «Данные CRM».

Теперь выбираем Данные CRM

В диалоговом окне вводим:

  • название сегмента;
  • хэшируем данные (при необходимости). Обезличивает данные, кодируя их по технологии MD5;

Загружаем файл. Файл должен состоять минимум из 1000 записей, пример, файла можно скачать здесь;

  • принимаем «Правила использования сервиса» и «Условия обработки персональных данных».

Создаем новый сегмент

Нажимаем на кнопку «Создать сегмент», после чего система запустит процесс сбора данных, который может занять от нескольких минут до нескольких часов (в зависимости от количества данных).

Какие данные появятся в системе

После чего в системе появится новый сегмент с указанными:

  • названием;
  • охватом;
  • типом данных;
  • статусом;
  • ID;
  • датой создания.

Работа с ID мобильных устройств

Выбрав способ загрузки ID мобильных устройств, на экране появится аналогичное окно, где нужно указать название и хэширование.

Далее загружаем файл (минимальное количество записей — 1000 штук). Пример файла можно скачать здесь.

Соглашаемся с «Условиями обработки» и «Правилами сервиса».

После этого получаем нужный сегмент, который можно использовать для корректировки рекламных кампаний.

Работа с Метрикой в Яндекс.Аудитории

Чтобы создать сегмент нужно задать ему название и выбрать необходимый счетчик для работы, после чего выбрать один из трех способов создания аудитории:

  1. Все посетители. Будут собраны пользователи, посетившие сайт за последние 90 дней;

Чтобы создать сегмент нужно задать ему название и выбрать необходимый счетчик для работы

  1. Сегмент. Дает возможность выделить посетителей по созданным в Яндекс.Метрике сегменте (собирает данные за 90 дней);

Можно выделить посетителей по созданным в Метрике сегментам

  1. Достигшие цели. Собирает в одном списке всех посетителей, которые достигли цели за 90 дней.

Достигшие цели за 90 дней

В дальнейшем сегмент будет обновляться автоматически и его можно использовать в рекламе.

Истории бизнеса и полезные фишки

AppMetrica

При наличии мобильного приложения и установленного счетчика AppMetrica, можно также создать аудитории для рекламы:

  1. Все пользователи за последние 90 дней;
  2. Аудитория по сегменту счетчика.

На основе данных AppMetrica

Геолокация

Одна из полезнейших функций, позволяющая создавать сегменты по территориальному признаку. Для этого доступны два инструмента:

Два инструмента для сегментов по территориальному признаку

Окружности

Позволяют разместить точку на карте (или несколько), а также диаметр окружности. Дополнительно доступен выбор между:

  • «регулярно посещает»;
  • «живет»;
  • «работает»;
  • «сейчас находится»;
  • «был/была количество дней за неделю/месяц/3 месяца».

Создаем окружности

Полигоны

Помогают создать собственную фигуру на карте (указав по одному углу) и также указать:

  1. «Регулярно посещает»;
  2. «Живет»;
  3. «Работает»;
  4. «Был».

Создаем полигоны

Данная функция позволяет направить рекламу на:

  • аэропорты, вокзалы или крупные транспортные узлы;
  • небольшие коттеджные поселки;
  • ограничить территорию до обслуживаемой области.

Пиксель аудитории

Чтобы использовать пиксель, нужно первоначально создать его. Для этого переходим во вкладку «Пиксели» и  кликаем на «Создать пиксель».

Создать пиксель в Яндекс

Вводим название.

Вводим название для пикселя

Полученный код используйте в медийных рекламных кампаниях Яндкс.Дисплей или Яндекс.Директ.

Полученный код используем в медийных рекламных кампаниях

Пиксель Яндекс Аудиторий и турбо страницы

Похожая аудитория

Для этого выбираем созданный сегмент в Яндекс.Аудитории, даем ему название и выбираем степень схожести/охвата, после чего система создаст Look-a-Like аудиторию.

Сегмент похожих пользователей

Доступ к созданным аудиториям

Передать доступ к сегменту можно, кликнув на троеточие и выбрав строку «Настроить доступ».

Как передать доступ к сегменту

После вводим нужную электронную почту пользователя Яндекса и передаем права.

вводим электронную почту пользователя и передаем права

У пользователя данный сегмент будет указан с именем владельца сегмента.

Сегмент указывается с именем владельца

Анализ аудитории

Для того, чтобы увидеть, какую аудиторию создал сегмент, нажмите кнопку «Анализ», после чего отобразится:

Что отразится после нажатия кнопки Анализ

Основное. Охват, пол, возраст.

Охват пол и возраст сегмента Покупатели

Города и устройства. Город проживания и устройства (десктоп/мобильный/планшет).

Смотрим города проживания и типы устройств

Интересы и категории. Интересы и категории (аффинити-индекс).

Смотрим интересы и категории

Использование аудитории в Яндекс.Директ

После создания сегмента следует перейти в Яндекс.Директ (в примере новый интерфейс) «Библиотека» — «Ретаргетинг и аудитории».

Ретаргетинг и аудитории

После создаем «Новое условие».

Теперь создаем новое условие

Далее даем название и выбираем источник «Сегмент Яндекс.Аудитории» и выбираем нужный вариант.

Новое условие ретаргетинга и подбора аудитории

Переходим в редактирование рекламной кампании.

Приступаем к редактированию рекламной кампании

Добавляем новую «Целевую аудиторию».

Добавляем новую целевую аудиторию

Вводим корректировку.

Нужно ввести корректировку

Выбираем увеличить или снизить ставку для данных пользователей.

Добавляем новую целевую аудиторию

Все готово, корректировка использована.

Подробнее о тестировании различных инструментов Яндекса, в том числе и Яндекс.Аудиторий я пишу в своем блоге.

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Яндекс.Директ ремаркетинг работа в Яндекс.Метрике как настроить ремаркетинг
Ильхом Чакканбаев

В интернет-маркетинге с 2014 года. Пишу обучающие материалы по веб-аналитике, контекстной рекламе, SEO и таргете. Работал с более 50 проектами, начиная от корпоративных сайтов и заканчивая интернет-магазинами. Автор блога Seopulses

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