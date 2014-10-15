3D-креатив: время печатать идеи

Сегодня 80% продукции 3D-принтеров в мире — модели или прототипы для тестирования функционала готовой продукции. Но этот процент уменьшается с каждым месяцем, по мере того как крупные корпорации раскрывают потенциал 3D-печати для своего маркетинга. Детали нам рассказали маркетологи 3D Print Expo.

Летом этого года произошли два интересных события в мире онлайн-ритейла:

Релиз приложения EBay Exact для iOS (позволяет покупать продукцию 3D-принтеров из крупнейших магазинов, стоимость некоторых изделий — сотни долларов). Открытие 3D Printing Store от Amazon.

Петра Шнайдлер-Картер из Amazon открыто объявила начало эпохи 3D-печати в онлайне: «Появление нашего магазина 3D-печати — новый виток эволюции торговли товарами. Производство становится более гибким, компании смогут предоставлять уникальные товары, это старт подлинной персонализации покупок онлайн». Впрочем, в рунете эти идеи пока только витают в воздухе, а онлайн-продажи 3D-продукции ограничиваются коллекционными фигурками персонажей из StarWars, Warhammer и т. п. Более практичный опыт — использование 3D-печати для укрепления лояльности к бренду.

Персонализация

В 2012-м гости Диснейленда при посещении парка развлечений получали возможность провести пару минут перед 3D-сканнером — и получить бесплатные фигурки Диснеевских принцесс со своим лицом. В этом году Nokia предложила пользователям распечатывать индивидуальные 3D-чехлы для Lumia 820, а SoundCloud и Shapeways начали продажу мобильных чехлов с фонограммами любимых мелодий клиентов.

Каналы креативных кампаний

В Израиле Сосa-Cola провела интересную акцию. Покупатели должны были сделать трехмерные виртуальные «мини ми» с помощью специального приложения. Победители акции получили билеты на фабрику Coca-Cola и свои мини-копии, распечатанные на 3D-принтере. А благотворительный фонд Barnardo провел акцию «Дом на Рождество»: в качестве благодарности за пожертвования инвесторы получали сноуглобы с их собственными распечатанными домами внутри — как напоминание о том, что далеко не все могут укрыться в тепле в канун Рождества.

Вовлечение во взаимодействие с брендом

Итальянская дизайн-студия Cunicode провела эксперимент «Одна чашка в день» (One Cup a Day): на протяжении месяца пользователи сети могли предложить дизайнерам агентства свои идеи по оформлению чашек, а те реализовывали их с помощью 3D-принтера. В рамках кампании «Принцип Polo» от Volkswagen пользователи могли предложить свой 3D-дизайн автомобиля. Все участники получили распечатанные на 3D-принтере машины, оформленные по их эскизам, а победитель — настоящий Polo.

Дополнительные ценности

В качестве дополнительной ценности к страховому полису бельгийская страховая компания DVV предлагает сервис Key Save: клиенты могут отсканировать свои ключи с помощью 3D-сканнера. DVV сохраняет все сканы в своей базе данных и при потере ключей клиент может запросто обратиться в компанию, где их распечатают совершенно бесплатно. Уже сегодня маркетологи могут с успехом «печатать» свои идеи. Главное — поменять свой стиль мышления с 2D на 3D. Помочь этому, в частности, должна конференция 3D Print Expo, которая будет проходить с 23 по 25 октября в Москве. Посетители смогут протестировать свежие 3D-разработки, познакомиться с практически всеми видами 3D-принтеров – от промышленных до устройств, печатающих ювелирные украшения и кондитерские изделия – и, конечно, пообщаться с мировыми экспертами, которые могут подсказать множество интересных фишек для бизнеса.

Кстати, всевозможные проекты, посвященные 3D-принтерам, продолжают наполнять Kickstarter. О перспективах, которые открывает 3D-печать для бизнеса, читайте в этом посте.

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