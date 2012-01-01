Инсайды

Операция «Мой город» :)
Катерина Коламбет
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Знаете, есть традиция мыть весной окна. Но уже давно наступил июнь, город порядочно запылился и нам пришлось подойти к вопросу более масштабно. Итак, в назначенный день и час мы составили план действий, вооружились подручными средствами и приступили к операции под кодовым названием «Мой город».

Кстати, одесские журналисты нас опередили с репортажами об этом. Мы даже думали назвать видео «главную улицу Одессы пропылесосила блондинка в короткой юбке». До конференции «8Р: Интернет-маркетинг для бизнеса» осталось чуть более двух недель. Мы действительно серьезно готовимся :) Приглашаем! Credits: Mamai production.

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советы для бизнеса интернет-маркетинг кейс-конференция продукты Netpeak
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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