Что чаще всего пользователи Google ищут «рядом»

Локальное SEO — одно из самых популярных направлений продвижения. Реализация правильной стратегии продвижения может дать владельцу бизнеса лидерство в своем городе за относительно короткий период времени.



Google утверждает, что локальные результаты основаны главным образом на релевантности, расстоянии и известности. Эти факторы объединены, чтобы помочь найти лучшее соответствие для вашего поиска. Например, алгоритмы Google могут решить, что компания, которая находится далеко от вашего местоположения, с большей вероятностью релевантна вашей потребности, чем компания, которая находится ближе. И будет ранжировать ее выше в локальных результатах.



На инфографике ниже мы собрали самые популярные локальные запросы по 4 категориям (еда, покупки, развлечения и услуги) в 4 странам — Украине, России, Казахстане и Беларуси. Вы можете использовать эти ключевые слова для своей стратегии продвижения, чтобы получить топовые места в локальной выдаче.

