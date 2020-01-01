Что чаще всего пользователи Google ищут «рядом»
Локальное SEO — это тренд в мире оптимизации с 2016 года. По данным Google, на сегодня 46% поисковых запросов имеют локальные намерения. Впечатляет, да? Это означает, что любой малый или международный бизнес может использовать локальные SEO-стратегии для привлечения новых клиентов.
Мы собрали для вас самые популярные запросы локального поиска по Украине, России, Казахстану и Беларуси, которые вы можете использовать для развития своего бизнеса.
Мы собрали для вас самые популярные запросы локального поиска по Украине, России, Казахстану и Беларуси, которые вы можете использовать для развития своего бизнеса.
Анастасия Сотула, редактор блога Serpstat
Локальный поисковый запрос обычно содержит местоположение или слова «рядом со мной», «рядом ключевых», «недалеко», «ближайший». Однако если Google знает ваше местоположение, такие слова включать необязательно. Поисковик сам понимает, что вы ищете, и предлагает результаты, исходя из вашей геолокации.
Локальное SEO — одно из самых популярных направлений продвижения. Реализация правильной стратегии продвижения может дать владельцу бизнеса лидерство в своем городе за относительно короткий период времени.
Google утверждает, что локальные результаты основаны главным образом на релевантности, расстоянии и известности. Эти факторы объединены, чтобы помочь найти лучшее соответствие для вашего поиска. Например, алгоритмы Google могут решить, что компания, которая находится далеко от вашего местоположения, с большей вероятностью релевантна вашей потребности, чем компания, которая находится ближе. И будет ранжировать ее выше в локальных результатах.
На инфографике ниже мы собрали самые популярные локальные запросы по 4 категориям (еда, покупки, развлечения и услуги) в 4 странам — Украине, России, Казахстане и Беларуси. Вы можете использовать эти ключевые слова для своей стратегии продвижения, чтобы получить топовые места в локальной выдаче.
Google утверждает, что локальные результаты основаны главным образом на релевантности, расстоянии и известности. Эти факторы объединены, чтобы помочь найти лучшее соответствие для вашего поиска. Например, алгоритмы Google могут решить, что компания, которая находится далеко от вашего местоположения, с большей вероятностью релевантна вашей потребности, чем компания, которая находится ближе. И будет ранжировать ее выше в локальных результатах.
На инфографике ниже мы собрали самые популярные локальные запросы по 4 категориям (еда, покупки, развлечения и услуги) в 4 странам — Украине, России, Казахстане и Беларуси. Вы можете использовать эти ключевые слова для своей стратегии продвижения, чтобы получить топовые места в локальной выдаче.
Украина: топ локальных запросов
Россия: топ локальных запросов
Казахстан: топ локальных запросов
Беларусь: топ локальных запросов
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