Что дешевле в Украине: Google Ads или Директ — исследование Netpeak

Для многих специалистов этого вопроса вроде как и не существует. Google в Украине популярнее, значит конкуренция выше и клик дороже — о чем еще говорить? Но насколько популярнее Google в 2016 и во всех ли тематиках актуальна аксиома о дешевом Директе? Это я и решил выяснить.

Что я исследовал?

Я проанализировал стоимость клика в Google Ads и Яндекс.Директ для Украины за первые шесть месяцев 2016 года.

Для объективного сравнения данных по разным поисковым системам я включил в выборку только те проекты агентства Netpeak, которые рекламируются параллельно в Google Ads и Яндекс.Директ.

Все проекты были разделены на такие категории:

Что я сделал дальше:

Собрал данные с помощью языка R (в этой статье я рассказываю, как начать с ним работать). Отправил их в базу данных MySQL. Визуализировал данные с помощью Microsoft Excel 2016.

Так я проанализировал информацию по 9,7 миллионам кликов. В том числе:

Google Ads — 3 129 789 кликов;

Яндекс.Директ — 6 631 053 кликов.

Перед объявлением результатов посмотрим на рейтинг поисковых систем по охвату аудитории.

Google vs. Яндекс: кто популярнее в Украине?

По данным LiveInternet, доля Google в Украине составляет 66,7%, а Яндекс — 32,9% (к доле Яндекса отнесены Mail.ru и Rambler — эти поисковые системы показывают объявления из Директа). Статистика SimilarWeb подтверждает: для украинцев основные поисковые системы — Google и Яндекс. Более того, в десятке самых посещаемых поисковых систем Украины семь позиций занимают различные домены Google и Яндекс.

Пока что все предсказуемо. Теперь перейдем непосредственно к результатам исследования и сравним стоимость клика по платной рекламе в Google и Яндекс.

Сколько стоил клик по объявлениям в поисковой сети?

Сначала рассмотрим цену за клик в поисковых кампаниях в разрезе тематик. Разница в стоимости клика лучше видна на следующем графике. В большинстве тематик клик в Яндекс.Директ на 50-60% дешевле, чем в Google Ads. Сказывается более «разогретый» аукцион среди рекламодателей.

«Авто» и «мебель и интерьер» стали исключениями из правила — по этим тематикам не стоит ждать дешевых кликов из Директа.

Сколько стоил клик по рекламе в контекстно-медийной сети?

Сравним системы в ключе стоимости клика по баннерной рекламе. В большинстве тематик стоимость клика приблизительно одинаковая. В рекламной сети Яндекса были немного дороже клики в тематиках «авто», «доставка товаров из США», «мебель и интерьер», «туризм» и «электроника». А в тематиках «дом и сад», «красота и здоровье, «одежда и аксессуары» и «тяжелая промышленность» выше цена в контекстно-медийной сети Google.

Важно: выбирая между медийными сетями популярных поисковиков, ориентируйтесь не на стоимость клика, а на качество трафика и эффективность рекламы.

Выводы

Google — безусловный лидер среди поисковых систем в Украине. Google Ads предсказуемо популярнее среди рекламодателей, здесь придется больше платить за клик. Не игнорируйте Яндекс: клик здесь может быть дешевле на 60%. Но обязательно обращайте внимание на специфику тематики и не забывайте, что объем трафика в этом поисковике ограничен. Стоимость клика по медийным кампаниям практически одинаковая в Яндекс и Google — на уровне $0,03-0,04. В связи с чем рекомендую тестировать конверсионность трафика перед принятием решения о выделении бюджета для медийных сетей.

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