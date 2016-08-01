PPC

Что дешевле в Украине: Google Ads или Директ — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
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Для многих специалистов этого вопроса вроде как и не существует. Google в Украине популярнее, значит конкуренция выше и клик дороже — о чем еще говорить? Но насколько популярнее Google в 2016 и во всех ли тематиках актуальна аксиома о дешевом Директе? Это я и решил выяснить. 

Что я исследовал?

Я проанализировал стоимость клика в Google Ads и Яндекс.Директ для Украины за первые шесть месяцев 2016 года.

Для объективного сравнения данных по разным поисковым системам я включил в выборку только те проекты агентства Netpeak, которые рекламируются параллельно в Google Ads и Яндекс.Директ.

Все проекты были разделены на такие категории: Все проекты были разделены на такие категории

Что я сделал дальше:

  1. Собрал данные с помощью языка R (в этой статье я рассказываю, как начать с ним работать).
  2. Отправил их в базу данных MySQL.
  3. Визуализировал данные с помощью Microsoft Excel 2016.

Так я проанализировал информацию по 9,7 миллионам кликов. В том числе:

  • Google Ads — 3 129 789 кликов;
  • Яндекс.Директ — 6 631 053 кликов.

Перед объявлением результатов посмотрим на рейтинг поисковых систем по охвату аудитории.

Google vs. Яндекс: кто популярнее в Украине?

По данным LiveInternet, доля Google в Украине составляет 66,7%, а Яндекс — 32,9% (к доле Яндекса отнесены Mail.ru и Rambler — эти поисковые системы показывают объявления из Директа). Статистика по уровню посещаемости Статистика SimilarWeb подтверждает: для украинцев основные поисковые системы — Google и Яндекс. Статистика SimilarWeb Более того, в десятке самых посещаемых поисковых систем Украины семь позиций занимают различные домены Google и Яндекс.

Пока что все предсказуемо. Теперь перейдем непосредственно к результатам исследования и сравним стоимость клика по платной рекламе в Google и Яндекс.

Сколько стоил клик по объявлениям в поисковой сети?

Сначала рассмотрим цену за клик в поисковых кампаниях в разрезе тематик. Сравниваем стоимость в поисковой сети Разница в стоимости клика лучше видна на следующем графике. Разница в стоимости клика в поисковой сети В большинстве тематик клик в Яндекс.Директ на 50-60% дешевле, чем в Google Ads. Сказывается более «разогретый» аукцион среди рекламодателей.

«Авто» и «мебель и интерьер» стали исключениями из правила — по этим тематикам не стоит ждать дешевых кликов из Директа.

Сколько стоил клик по рекламе в контекстно-медийной сети?

Сравним системы в ключе стоимости клика по баннерной рекламе. Разница стоимости клика в медийной сети В большинстве тематик стоимость клика приблизительно одинаковая. График сравнения стоимости клика В рекламной сети Яндекса были немного дороже клики в тематиках «авто», «доставка товаров из США», «мебель и интерьер», «туризм» и «электроника». А в тематиках «дом и сад», «красота и здоровье, «одежда и аксессуары» и «тяжелая промышленность» выше цена в контекстно-медийной сети Google.

Важно: выбирая между медийными сетями популярных поисковиков, ориентируйтесь не на стоимость клика, а на качество трафика и эффективность рекламы.

Выводы

  1. Google — безусловный лидер среди поисковых систем в Украине. Google Ads предсказуемо популярнее среди рекламодателей, здесь придется больше платить за клик.
  2. Не игнорируйте Яндекс: клик здесь может быть дешевле на 60%. Но обязательно обращайте внимание на специфику тематики и не забывайте, что объем трафика в этом поисковике ограничен.
  3. Стоимость клика по медийным кампаниям практически одинаковая в Яндекс и Google — на уровне $0,03-0,04. В связи с чем рекомендую тестировать конверсионность трафика перед принятием решения о выделении бюджета для медийных сетей.

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Google AdWords Яндекс.Директ реклама в контекстно-медийной сети Google PPC для бизнеса аналитика данных исследование Netpeak клик в Google Ads CPC
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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