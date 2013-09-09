Маркетинг

Дамир Халилов о маркетинге в социальных сетях
Катерина Коламбет
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Это хороший учебник для тех, кто только начинается разбираться в социальных сетях и хочет получить пошаговые инструкции. Впрочем, есть там хорошие советы и для бывалых. Право, мало кто подходит к делу столь же основательно, как «GreenPR» (но и ценники мало у кого такие высокие — как сказал Дамир в интервью, средний чек по Украине $7500 в месяц). В этом посте 5  полезных «фишек» из книги, а также стратегия продвижения интернет-магазина детской одежды. Маркетинг в социальных сетях

Мотивы для вступления в сообщество

Когда сообщество создано и наполнено контентом (минимум 20 постов), стоит подумать о мотивах для вступления в него. 3 основных мотива:

  • получение информации (развлекать — хорошо, делиться полезной информацией — отлично, для этого составьте карту интересов аудитории);
  • общение (инициируйте обсуждения; проводите акции и консультируйте);
  • получение бонусов (новые участники должны получать «плюшки» — так вы получите лидов, которых потом можно будет конвертировать в клиентов).

Таргетированная реклама

Практика показывает, что примерно через 3-4 дня после запуска CTR объявления начинает падать, поскольку многим пользователям оно уже примелькалось. Поэтому как минимум раз в неделю, а лучше раз в 2-3 дня, текст объявления нужно менять. Таким образом можно постоянно удерживать CTR на высоком уровне.

«Главный пост» в Facebook

Любой пост можно закрепить на 7 дней — так он станет первым в ленте. В этом посте стоит рассказать о своей компании, ключевых продуктах и услугах, опубликовать видео или фото. Удобно такие посты использовать для дайджестов новостей, подборки полезных материалов для клиентов и т.д.

Вкладки в Facebook

Есть опция ограничения доступу к вкладкам, сделав их видными только для подписчиков — это будет стимулировать к вступлению в сообщество.

Конвертация базы электронной почты

На администраторской панели страницы есть форма, в которую вы можете загрузить текстовый файл с адресами электронной почты (не более 5000 адресов; база клиентов, база подписчиков email рассылки, база адресов тех, кто подавал заявки на ваши услуги и т.д.). После загрузки специальный скрипт ищет, кто из этой базы зарегистрирован в Facebook, и предлагает им подписаться на обновления страницы. Затем вы можете загрузить следующий файл с адресами и т.д., то есть таким образом можно обработать фактически неограниченное количество контактов.

В качестве бонуса

Стратегия продвижения мультибрендового магазина одежды для детей 0-4 лет во ВКонтакте (лучше читать снизу вверх: начинаем с определения целевой аудитории и типа сообщества и заканчиваем определением системой метрик по проекту).

начинаем с определения целевой аудитории и типа сообщества и заканчиваем определением системой метрик по проекту

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соцмедиа таргетированная реклама продвижение интернет-магазина SMM для интернет-магазина продвижение в социальных сетях
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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