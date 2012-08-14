О Facebook метрике «talking about this»

Поговорим про метрику «talking about this» («обсуждают это»). Что, собственно, она значит? Количество людей, вовлеченных в рекламные активности, но по факту это не совсем так. Этот показатель высчитывается по следующей формуле:

Эта формула не учитывает просмотры видео и фотографий, а также переходы по опубликованным ссылкам (These stories include liking your Page, posting to your Page's wall, liking, commenting on or sharing one of your Page's Posts, answering a Question you posted, RVSPing to on of your events, mentioning your Page, phototagging your Page, checking in at your Place or recommending your Place). Для многих брендов (мода, индустрия красоты, интернет-магазины) эти виды взаимодействия куда важнее, чем «лайки» и комментарии. Не удивительно, что среднестатистический показатель вовлечения — где-то в районе плинтуса.

Для примера — две страницы, давайте сравним их показатели.

Кажется, вторая успешнее первой, ведь там выше процент вовлечения. А теперь добавим еще одну метрику: количество человек, которые видели опубликованный на странице контент.

На самом деле, нет смысла отталкиваться от общего количество фанов — важно принять во внимание количество людей, которые по факту видели ваши записи (users reached). Также важно учесть тех, кто не является фаном страницы, но видели ваш пост и как-либо взаимодействовали с ним.

Страница со сравнительно меньшим количеством фанов может продемонстрировать большее количество людей, которые могли увидеть какую-то конкретную запись (за счет вирусного эффекта и продвижения постов).

Напомню, в дефолтной формуле учитываются все фаны, даже если 80% не имели возможности никак взаимодействовать с вашим контентом. Более того, чтобы откалибровать эту метрику, было бы хорошо отделить лайки, комментарии и shares тех, кто не является фаном страницы.

Как увеличить показатель вовлечения (engagement rate)?

Публикуйте больше постов — это работает :) Больше просмотров — больше взаимодействия с контентом.

По крайней мере, это объясняет то, почему на страницах, где часто публикуется контент (пусть и не собирающий десятки и сотни «лайков» и комментариев) процент вовлечения всегда выше, чем там, где публикуется контент редко, но более качественный.

Еще одна большая проблема: формула не отражает количество людей, которые взаимодействовали с контентом. Один фан мог «лайкнуть» 28 постов, написать 13 комментариев и «пошейрить» 6 фотографий — и это будет расценено Facebook'ом как 47 «пользователей» (!) Хотя это не пользователи, а интеракции.

Что в итоге?

У нас есть метрика, которая не позволяет судить о том, нравится ли аудитории тот контент, который мы публикуем — она демонстрирует лишь уровень активности (что тоже не плохо, если все понимают это). В отчетах зачастую фигурирует низкий процент вовлечения аудитории, что заставляет задуматься: так ли эффективна наша работа. Ребята из Wisemetrics предлагают следующую формулу для подсчета engagement rate:

Нужно зайти в Facebook insights, скачать статистику в виде таблицы Excel и работать с колонками «охват» и «вовлеченные пользователи». Чтобы показатели были релевантными, не нужно учитывать платные просмотры ваших постов — только «органические» и «вирусные». Эта формула призвана ответить на вопрос, вовлекает ли аудиторию читателей тот контент, который мы публикуем. Хороша формула или нет — давайте думать вместе, но показывать в отчетах цифру «обсуждают это» не вижу смысла.

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