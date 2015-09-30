Сервис анализа конкурентов и подбора ключевых фраз Serpstat давно полюбился SEO-специалистам. Но подбор фраз важен как для семантики сайта, так и для таргетинга, а отслеживание активности конкурентов — бесценная информация для определения необходимого бюджета на рекламную кампанию. В этом посте мы на примерах кейсов покажем, как SEO-сервис приходит на помощь специалистам по контексту и как используют Serpstat для успешного продвижения проектов в отделе платного трафика Netpeak.

Анализ конкурентов в контекстной рекламе

кто основные конкуренты в тематике;

насколько масштабно они используют контекстную рекламу;

на что они делают акцент в своих объявлениях;

какие неочевидные для нас ключевые слова можно задействовать;

на какие посадочные страницы ведут объявления конкурентов. C помощью сервиса Serpstat мы узнаем:

Конкретный пример. На главной странице сервиса вводим самое общее ключевое слово тематики «автострахование» и выбираем регион (google.kz). Сервис покажет нам Суммарный отчет инструмента «Анализ ключевых слов». Мы переходим на вкладку «PPC-анализ» — «Рекламные объявления».

Поэтому мы переходим на вкладку «Конкуренты» и смотрим подробный список конкурентов.

Список можно изменять: добавлять или удалять конкретные домены.

Например, мы сразу вычеркнем sberbank.ru и tinkoff.ru — у этих доменов очень много фраз и, скорее всего, автострахование для них далеко не приоритетное направление. Чтобы убедиться, кликнем по ним и увидим, что это сайты банков — однозначно не наши конкуренты:

Кликнув по строчке с интересным нам конкурентом из списка выше, мы открываем его в новой вкладке. В этой вкладке следуем по пути «PPC-анализ» — «Рекламные объявления» и экспортируем данные в таблицу.

Данную процедуру необходимо провести с каждым сайтом в отдельности, так как, выгрузив данные для всех конкурентов одновременно, мы получим неполную информацию об участниках рынка.

Объединив выгрузки по каждому оператору в одну таблицу, можем проанализировать их уникальные торговые предложения, приоритетные направления и посадочные страницы:

Подбор семантики для таргетинга

подбирать семантику;

сравнить ключевые фразы конкурентов со своими;

оценить расходы конкурента на рекламу. C помощью Serpstat становится яснее, как:

Итак, подберем семантику на примере тематики «бижутерия» для таргетинга на Украину.

Для этого вводим ключевое слово в поисковую строку сервиса, выбираем регион и нажимаем «Поиск».

Если заранее был подготовлен список минус-слов, его можно добавить в фильтр до выгрузки списка. Добавив минус-слова и сохранив фильтр, применяем его для последующей выгрузки:

В выпадающем списке фильтра можно выбрать такие параметры как частотность, позицию, фильтрацию по топонимам, наличие спецэлементов и также можно убрать фразы с неправильным написанием.

Далее нажимаем "Экспорт" и окошке отмечаем какие данные нужно выгрузить и в каком формате. Нажимаем "Применить".

Чтобы получить более полный список, повторяем процедуру для выдачи в Яндекс.Директе:

Не забываем про разделы «Поисковые подсказки» и «Похожие фразы»:

Здесь можно получить дополнительные минус-слова, либо расширить семантику за счет нестандартных поисковых запросов:

После того, как будут выгружены все списки, их необходимо отфильтровать для исключения повторяющихся фраз и отбора минус-слов.

Для исключения повторяющихся фраз и отбора минус-слов используют Notepad++, Редактор AdWords или Excel.

Еще одна интересная возможность Serpstat — выгрузка списка используемых конкурентом ключевых фраз из контекста и возможность сравнения списков. Для этого в строке поиска необходимо указать свой сайт, затем перейти «SEO-анализ — Конкуренты». При анализе можно получить данные сайта в органической выдаче и платной.

В результате мы получим таблицу релевантности конкурентов. Кликните на столбец «Релевантность», чтобы отсортировать данные.

Следующий шаг — выгрузка списков ключевых фраз, используемых конкурентами. Вы видите количество общих ключевых запросов и рядом количесвто упущенных. Нажмите на любой из этих показателей и сервис вам выкинет в отчет с этими ключами, который можно потом экспортировать.

Следует внимательно изучить отсутствующие в вашей кампании фразы: там могут быть как не представленные на сайте товары/услуги, так и ключевые слова, которые вы забыли.

Кроме того, таким образом можно выяснить, использует ли конкурент ваши брендовые запросы.

Оцениваем расходы конкурентов на рекламу

С помощью Serpstat можно приблизительно оценить расходы конкурентов на рекламу. Для этого вводим ключевое слово, выбрав необходимую поисковую систему.

Вначале мы получаем «Суммарный отчет»:

В отчете видим топ-5 ключевых фраз в контекстной рекламе и органическом поиске. Затем, перейдя в раздел «PPC-анализ» — «Ключевые слова», смотрим развернутую таблицу. Здесь мы видим: список ключевых слов, количество объявлений и страницы, которые на них ведут.

Отфильтровав ненужные нам ключевые слова, выгружаем готовый список ключевых фраз для рекламной кампании и приступаем к формированию структуры кампании.

Находим «скрытую» активность конкурентов

Допустим, мы запустили рекламную кампанию в тематике «недвижимость». Через некоторое время после запуска начала необоснованно расти цена за клик. При этом в настройках нашей кампании не производились никакие глобальные изменения. Оцениваем последнюю статистику аукционов и по их данным понимаем, что в данной тематике активизировались конкуренты.

Смотрим в Serpstat, по каким запросам крутятся конкуренты, и обнаруживаем следующее:

Важно отметить, что целевая аудитория конкурентов — жители Алматы или заинтересованные жители Казахстана (что следует из анализа объявлений в Serpstat).

Можем предположить, что у конкурентов большие рекламные бюджеты, если они позволили себе показываться по нецелевым гео-запросам («пентхаус в астане», «квартиры в ленобласти») и совсем уж нецелевым запросам («права на жилье»).

В итоге мы можем сделать вывод о том, стоит ли в данном случае вступать в войну с поднятием ставок.

С одной стороны, наша цена клика уже и так выросла, а перебивать ставку конкурентам, которые расходуют средства таким образом, не имеет смысла, так как существует вероятность, что они поднимут ее еще выше.

С другой стороны, возможен вариант, что трата такого бюджета и отсутствие желаемой отдачи приведет к тому, что конкуренты либо свернут, либо умерят свою деятельность в Google Рекламе, и тогда все вернется на круги своя.

Лучшим решением в данном случае было некоторое время подождать, так как играть с конкурентами (у которых бюджет значительно превышает наш) в «поднятие ставок» рискованно.

Все просто.

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Конечно, Serpstat можно было назвать секретным оружием PPCшников Netpeak, если бы он не был в открытом доступе. Так что оптимизируйте рекламные кампании и высокого вам CTR!

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