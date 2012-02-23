Сегодня у нас в гостях Артем Комолов — один из тех немногих соотечественников, кто обладает статусом Superuser второго уровня в Foursquare. Учитывая, что услуга продвижения в геолокационных сетях сейчас скорее редкость, лучше обратиться за советами по созданию локаций, спец. предложений, подсказок, а также интегрированных рекламных кампаний к активным пользователям. Тем более, наш гость действительно специализируется на Foursquare.

Способствующих развитию и совершенствованию Foursquare пользователей награждают статусом Superuser (не путать с бейджем «Super User»). Существует следующая градация: Первый уровень — такие пользователи могут редактировать информацию о локациях, отмечать открытые и закрытые локации, отправлять запрос об объединении или удалении локаций, а также редактировать теги. Второй уровень — суперюзеры кроме всего вышеперечисленного могут объединять локации (чтобы избавиться от «дублей»), назначать широту и долготу локаций, добавлять веб-адреса и категории. Третий уровень — высший пилотаж для энтузиастов :) Они могут создавать и удалять «алиасы», а также имеют доступ к очереди запросов со всего мира, требующих рассмотрения суперюзеров. SU3 могут закрывать заведения от дальнейших правок «младшими» по званию SU.

«Алиасы» (alias) – дополнительные названия места, по которым также осуществляется поиск в Foursquare. Кстати, суперюзеров второго уровня в Украине всего 9 (из Киева, Одессы и Харькова; кое-кто даже из одесского офиса Яндекс.Украина). Суперюзеров третьего уровня в Украине пока нет. Foursquare можно воспринимать и как развлечение, и как сервис для развития бизнеса (зависит от того по какую сторону баррикад вы находитесь). Учитывая одно из последних нововведений — Explore, а также то, что отзывы попросту необходимы (кто более охотно пишет отзывы, как не пользователи Foursquare?) — предлагаем обратить внимание на то, как можно использовать этот сервис в своих целях. В своем докладе на Lviv Social Media Camp 2012 Артем приводит пять распространенных ошибок компаний:

неподготовленный персонал;

незначительный special;

игнорирование мэров заведений;

присутствие ради присутствия;

плохой сервис.

А сейчас мы узнаем как минимум про украинские кейсы и самые интересные specials.

— Когда ты узнал про Foursquare и когда начал использовать этот сервис?

Впервые услышал еще в 2010 году, но тогда «не просек фишку», и поэтому знакомство с сервисом отложилось до марта 2011 года.

— Как Superuser второго уровня, ты модерируешь украинские сегменты Foursquare. Это работа на добровольных началах, когда есть время или наоборот всё хорошо структурировано и четко по срокам? Есть ли какая-то дополнительная мотивация от компании?

Я модерирую не только украинский сегмент, но имею доступ ко всем локациям по всему миру. Географическая привязка SU — она очень условна, т.к. мы можем получать доступ практически ко всем локациям по всему миру и редактировать их. А работа — да, она на добровольных началах, начиналась чисто как фан, который теперь иногда приносит деньги.

Мотивация от самого Foursquare Labs, Inc. пока отсутствует (кроме личной цели стать первым SU3 в Восточной Европе или, хотя бы, Украине), но трудно как-то мотивировать SU, особенно если офисы компании есть только в США. Хотя, пожалуй, мой опыт сыграет мне на руку, когда я буду подавать им резюме (возможен же через пару лет и такой вариант; думаю, что офис в Европе должен рано или поздно открыться).

Nokia Trends Lab были одними из первых в Украине, а персональная страница была запущена еще тогда, когда она была доступна лишь избранным и стоила порядка 10 тыс. долларов.

— Что ты думаешь насчёт чекинов дома? Создал ли ты локацию по своему домашнему адресу?

В принципе это такие же локации, как и остальные, только с небольшим уклоном в сторону приватности, так что я ничего против них не имею, и недавно сам всё же создал свою локацию (правда, больше для того, чтобы стать первым «домом», в котором есть Special, т.к. официально нет возможности вводить их в локациях типа «Дом» или «Офис», но я использовал для этого некоторые особенности АРІ :) ). Намного больше раздражает куча локаций в университетах типа «Аудитория №N», но что поделаешь. Про всякие «мусорные» локации типа «In the middle of nowhere» речь не идёт — они выносятся на удаление, а в некоторых случаях еще и на немедленное закрытие.

— У нас, кстати, получилось сделать special в главном одесском офисе Netpeak.

— Как ты думаешь, будущее за узкоспециализированными агентствами, т.е. за сегментацией услуг или наоборот за агентствами полного цикла и за универсальными специалистами?

Всё зависит от того, чем занимается компания. К примеру, пока людей, которые действительно могут грамотно помочь продвижению компании или бренда в foursquare не так уж и много, и практически все они – пользователи со стажем. Однако у superuser'ов всё же есть преимущество – мы намного лучше разбираемся в механике и принципах использования геосоциальных сервисов, можем подсказать, как именно следует использовать тот или иной инструмент, как лучше и правильнее оформить заведение и прочее.

Если же вести речь об известных, крупных и массовых соц. сетях – то да, тут у одиночек будет поменьше опыта, и они, если до этого не имели опыта работы с крупными проектами, то финал может быть предсказуем. Однако не стоит забывать о том, что некоторые «одиночки» могут работать грамотнее и эффективнее неповоротливых мастодонтов рынка.

— Есть ли у тебя готовые стратегии по продвижению (кроме оформления страницы и создания special) новых локаций в Foursquare?

А как же! Проблема пока упирается лишь в то, что бизнес не всегда понимает, что ему даст выход в foursquare и использование его в будущем. Однако постепенно высшие чины начинают понимать, и различные идеи воплощаются в жизнь.

GastroRock — один из самых удачных украинских кейсов.

— Может ли какая-либо локация стать популярной (известной благодаря чекинам, подсказкам и отзывам) в foursquare без поддержки в других соц. сетях и оффлайновой рекламе? К примеру, если локация — небольшое кафе или магазинчик, где все же обещают угостить мэра чашечкой кофе и конфетами.

Всё возможно в этом мире :) Может, не совсем удачным будет пример сети «Бабай» в Киеве, у которого на Facebook всего 12 «Мне нравится», а в самом крупном заведении сети на Пушкинской на данный момент уже 1660 чекинов. Хотя, стоит отдать должное – это действительно хорошее заведение, так что тут популярности больше способствовал офлайн.

Отсутствие удачных примеров в Украине связано всё с тем же – мало кто из представителей бизнеса слышал про foursquare, хотя как инструмент сравнительно простой и недорогой рекламы он идеально подходит для стартапов. Пока в Киеве есть только один небольшой магазинчик «Солоденькі були», однако у нас мало кто будет ходить в отдельный магазин сладостей – зачем, когда в двух шагах супермаркет?

— Как мотивировать пользователей foursquare и поощрять за позитивные отзывы, если компания работает в сфере услуг или b2b?

Самым честным отзывом будет тот, который написан от сердца, от души. Мотивация – это очень чуткий инструмент, его нужно использовать крайне осторожно, иначе можно получить потоки пустых и однообразных отзывов. Да и потом, слишком много позитива – это не очень хорошо.

— А как насчет готовых решений по работе с негативом? Или тут всё просто: пишут, плохой wi fi — меняйте провайдера, несут остывшую еду — смените официантов, плохо готовят — смените повара и т.д. Стоит улучшать сервис и приглашать «критиков» на бесплатные обеды?

В мире нет ничего идеального, поэтому люди и склонны подозревать заведения, о которых они видят только положительные отзывы в чём-то негативном, в попытке «отмыть» свою репутацию. Негатив должен быть, он «очеловечивает» всё — как обычных людей, так и заведения, поэтому не стоит паниковать при обнаружении негативных отзывов. Да и критики существовали во все времена, невозможно же угодить абсолютно всем.

Хотя если критика действительно конструктивна, то стоит обратить внимание на замечания, а пользователя совершенно заслуженно поблагодарить, в т.ч. и материально. Лояльность будет обеспечена, особенно если владелец примет правильные меры по устранению недочётов.

— Встречались ли тебе какие-то нестандартные варианты привлечения внимания к Foursquare и мотивирующих к активности? Наклейки/флаера/таблички, отдельные страницы в меню, штендеры и т.п.?

Стоит разделять то, как используют foursquare на Западе и у нас. В Украине представители бизнеса в Киеве в большинстве своём вообще не имеют хотя бы малейшего представления о foursquare. А «дома», в США, Foursquare официально поддерживают на уровне городов (к примеру, 16 апреля в Нью-Йорке и некоторых других городах официально отмечают 4SQDay). Экраны, отображающие текущие данные о локациях (количество чекинов, советы, информацию о мэре и пр.) были установлены даже на Таймс-Сквер, не говоря уже о многих обычных заведениях.

То, что в наших широтах редко где можно встретить даже официальные foursquare-наклейки, которые администрация отправляет по всему миру владельцам заведений совершенно бесплатно – это факт. Хотя тенденция к изменениям есть — так, в Киеве, сеть ресторанов «Якитория» предлагает бесплатную порцию кофе за чекин каждому пользователю раз в день. Об этом «говорят» специальные информационные листы на столах, хотя официально такого Special в системе foursquare пока нет.

А в Западной Европе, не говоря, опять же, про родину сервиса, сплошь и рядом встречаются как отдельные информационные доски (классические и интерактивные), так и страницы в меню и прочие элементы, которые способны себе позволить бюджет и фантазия собственников мест.

— А какие самые интересные specials тебе попадались?

Если говорить про Украину, то самый необычный Special, конечно же, в кафе «Купидон». Остальные предлагают более-менее стандартные предложения: выпивка, бесплатная еда, скидка и пр. Однако foursquare-сегмент в Украине продолжает расширяться, надеюсь, что с ним увеличится и количество оригинальных предложений.

Если рассматривать весь мир, то оригинальные Special были у американского ресторана Golden Corral, который позволял мэру раз в день питаться совершенно бесплатно. Сами понимаете, какая была «драка» за мэрство в этом заведении.

Также можно вспомнить еще и кейс, который был приурочен к премьере фильма Super 8 и проводился совместно с сетью 7-11. Его суть заключалась в том, что каждый человек, совершивший каждый 88 чекин в сети супермаркетов, получал билет на фильм Super 8. За 88 888 чекин полагалось поощрение в виде часа на аттракционе «Zero G» – симуляторе невесомости, а после 888 888 чекина должны были разыграть полёт в космос.

— Говорят, в киевском арт-кафе «Купидон» за чекины целуют.

Есть такое дело. «Купидон» вообще был одним из первых, кто запустил специальные предложения в Украине, однако, из-за некоторых особенностей, скорее всего, из-за ротации персонала (те, кто знал про Special, иногда увольнялись, а новые не знали про такую особенность), скоро целовать перестали. Однако в феврале этого года «Купидон» восстановил эту традицию, но теперь целуют только мэра.

— Как сократить url в foursquare (избавиться от длинного id номера)?

По умолчанию система сама присваивает каждому заведению сокращенную ссылку вида http://4sq.com/xxxxxx, она доступна при отправке публикации в Twitter или Facebook. Также ссылка доступна для всех менеджеров заведений в свойствах каждого заведения и имеет такой вид:

— Что думаешь о других геолокационных сервисах?

Facebook Places был свернут ее же разработчиками, хотя недавно штат работников Facebook пополнился коллективом из GoWalla. Посмотрим, может что-то будет из этого интересное. А Google Latitude недавно тихо обновился в версии для Андроид, появилась возможность чекиниться, но все пока далеко от идеала. Про российский сервис Altergeo и говорить не стоит — несмотря на открытое рекламное представительство в Киеве, ее перспективы, на мой взгляд, гораздо скромнее, чем у foursquare. Меньше база как пользователей, так и локаций, хотя они и проводят различные конкурсы, завлекающие пользователей.

— Кстати, как вчера стало известно, представительство Altergeo в Киеве плавно прекращает свое существование. Однако, как заверил представитель Altergeo в Украине Юрий Липатов, сервис продолжает работать в Украине в нормальном режиме, но без локального представителя (!).

Спасибо Артему за интересную беседу. Искренне надеемся, что в ближайшем будущем появится ощутимо больше интересных украинских кейсов :) По крайней мере, будем этому способствовать!

Кстати, а вот презентация ко второму докладу Артема на Lviv Social Media Camp 2012 «Можливості foursquare API».