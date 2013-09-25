Инфографика: как меняется email-маркетинг
Катерина Коламбет
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Свежайшая инфографика от Kissmetrics всем на заметку.

Ваши клиенты «заснули»? Заказывайте email-маркетинг от Netpeak — мы легко их разбудим:

Создаём рассылки, которые приносят деньги

Кратко самое важное:

  • у триггерных рассылок на 50% выше показатель открытых писем, чем у рекламных;
  • за последние несколько лет количество открытых писем на смартфонах увеличилось на 40%;
  • в то же время на 18% сократилось количество открытых рассылок на ПК;
  • только 2% компаний имеют стратегию email-маркетинга, адаптированную под смартфоны;
  • 89% адресатов удалят рассылку, если она некорректно будет отображаться на смартфоне. 27% сразу же отпишутся.

Данные по США, но и в Украине уже уважительное количество мобильных пользователей — не стоит ими пренебрегать.

в Украине уже уважительное количество мобильных пользователей

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инфографика email-маркетинг
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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