Инфографика: как меняется email-маркетинг

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Кратко самое важное:
- у триггерных рассылок на 50% выше показатель открытых писем, чем у рекламных;
- за последние несколько лет количество открытых писем на смартфонах увеличилось на 40%;
- в то же время на 18% сократилось количество открытых рассылок на ПК;
- только 2% компаний имеют стратегию email-маркетинга, адаптированную под смартфоны;
- 89% адресатов удалят рассылку, если она некорректно будет отображаться на смартфоне. 27% сразу же отпишутся.
Данные по США, но и в Украине уже уважительное количество мобильных пользователей — не стоит ими пренебрегать.
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