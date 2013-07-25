Маркетинг

Интервью с Яном Резабом, CEO Socialbakers
Катерина Коламбет
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Мы уделяем большое внимание аналитике и часто об этом пишем. Был пост про KPI в SMM, и про метрику «обсуждают это»(которая, к слову, позавчера пропала, но будет считаться по новой формуле) и про многое другое. Нередко мы переводим инфографики Socialbakers и упоминаем в постах их исследования, что совсем не удивительно, ведь эта компания предоставляет лучшие сервисы для мониторинга и аналитики активностей в сообществах.

За последние несколько лет Socialbakers привлекли 2-х венчурных инвесторов в лице Index Ventures ($6 миллионов) и Earlybird ($2 миллиона), увеличили базу клиентов до 1000 (среди них Nokia, Nestle, McDonald's, Pernod Ricard и многие другие компании), а Socialbakers.com — стал сайтом №1, где Digital-специалисты смотрят статистику (больше 640 000 посетителей в январе 2013-го, например).

Также мы активно следили за трансляцией конференции Engage-2012. И я даже попала в шорт-лист участников их мартовского ивента в Стамбуле, на который в итоге не поехала, так что интервью с Яном получилось сделать только в июле. Но скажу прямо: не удалось выведать интересное про его недавнюю встречу с Павлом Дуровым, но есть информация, что они начнут собирать метрики по ВКонтакте уже вот-вот на днях :)

Ян Резаб (CEO Socialbakers)

— Ян, первый вопрос будет ужасно банальным. Почему в названии компании bakers/пекари, а не bikers/байкеры? 

Наша главная цель — предоставить своим клиентам рецепт успеха в маркетинге с помощью наших инструментов и сервисов, так что слово «пекари» нам больше подходит. Мы начинали с основания Candytech — компании, специализирующейся на управлении сообществами и разработке приложений под Facebook, но мы снова выбрали «съедобную» тему совершенно непреднамеренно.

— В 2013 году ты был в мировом турне (Нью-Йорк, Гамбург, Париж, Лондон, Сан-Паулу, Мехико, Сидней, Сингапур, Стамбул, Дубаи). Почему в списке не было ни России, ни Украины? Считаешь ли ты русскоговорящие страны перспективным сегментом рынка для таких сервисов, как Socialbakers?

Мы решили провести наше первое турне в тех городах, где у нас есть офисы. Конечно, русскоговорящие рынки сулят огромные возможности и мы, конечно же, будем рассматривать их в будущем. Оставайтесь на связи, скоро у нас будут крутые новости для вас!

— Появится ли когда-нибудь украиноязычный интерфейс Socialbakers специально для Украины?

Мы прислушиваемся к запросам рынка. Не могу сказать, что это есть в планах, но всё возможно.

— Знаешь ли ты про существование ВКонтакте и о том, что это самая популярная социальная сеть в русскоговорящих странах? Планируете ли вы собирать метрики из нее?

Да, мы очень даже знаем про ВКонтакте, впрочем, как и об остальных неанглоязычных социальных сетях — например, про Orkut в Индии и Бразилии. ВКонтакте — популярная платформа на стратегически важном рынке, поэтому, конечно, мы думаем об этом. Прим. ред. — пожалуй, лучшим ответом будет вот этот скриншот: Vkontakte innovates faster Личное мнение: Facebook никогда не победит в России, потому что ВКонтакте быстрее внедряет инновации // тут с Павлом Дуровым. — так почему Socialbakers не предоставляют статистику по ВКонтакте? — подождите 3 недели! :) Шшшш!

— По каким метрикам в Socialbakers пока еще нет статистики, но в ближайшем будущем появится?

Мы нацелены предоставлять клиентам всю релевантную статистику по социальным сетям. Несколько месяцев назад мы стали первой компанией (и насколько я знаю, мы до сих пор единственные) в сборе подробной статистики по фанам в Facebook с учетом их геолокации. Благодаря нам маркетологи могут увидеть базу фанов, сегментированную на регионы — это может натолкнуть их на бесценный инсайт при разработке маркетинговой стратегии. Еще мы стали первой компанией, кто начал считать показатель вовлеченности (Engagement rate). Конечно, маркетологи должны быть «в теме» и вы можете быть уверенными, мы всегда в поиске новых способов показать релевантные и полезные пути развития компаниям.

— Сколько человек сейчас работают в Socialbakers? Что ты думаешь про число Данбара — теорию о том, что люди работают сравнительно эффективно, когда их общее количество не превышает 150 человек. Как вы организовываете процесс эффективной работы?

Около 200 человек сейчас работают в Socialbakers в 10 странах мира. Мы быстрорастущая Agile компания, так что тут нет места неэффективности ни в том случае, когда нас 150, ни в том, когда нас станет 1500! В 2013 году мы наняли на руководящие позиции таких людей как Helen Crowley (руководитель отдела продаж) и James Bodha (финансовый директор), чтобы помочь нам достичь бизнес-целей и продолжать эффективно расходовать ресурсы.

Socialbakers

Между всеми офисами не прекращается постоянное общение. Все вместе мы встречаемся несколько раз в год, чтобы синхронизировать наши основные цели и виденье дальнейшего развития, поделиться мнениями по тем или иным вопросам, а потом продолжаем общение по почте и через Skype, регулярно ездим на встречи и используем прочие средства связи.

— У вас теперь офисы в Праге, Лондоне, Сан-Франциско, Париже, Мюнхене, Сан-Паулу, Мехико, Дубаи и в Стамбуле. Какой город нравится больше всего?

Я должен быть дипломатом и сказать, что люблю по разным причинам все эти города. Как я могу сравнить Сан-Паулу и Прагу, например? Или Нью-Йорк и Стамбул? Я счастлив, что у нас отличные команды в каждом из офисов и потому всегда приятно проводить там время.

— Ты действительно знаешь каждого из двухсот сотрудников Socialbakers?

Я верю в то, что видел каждого лично, но это со временем становится все сложнее, так как мы — быстрорастущая компания. Но все равно, по ощущениям, это та же большая семья и нам действительно нравится проводить время вместе. У нас такой крутой микс личностей и национальностей!

— Пробовали ли вы геймифицировать рабочий процесс, чтобы сделать его эффективнее?

Ха, безусловно! Мы довольно часто геймифицируем процесс достижения внутренних целей. Конечно же, учитывая, что мы работаем с сфере аналитики, нам действительно нравится играть с числами :)

Возьмем для примера крупное мероприятие: команде будут поставлены задачи, за достижение которых будут начислены баллы. Так, команда SMM-специалистов получит определенное количество бонусных баллов, если во время конференции выведет определенные темы в тренды, а также за то, как быстро будет отвечать на вопросы по хештегу мероприятия и т.д. Конечно, бонусные баллы предполагают вознаграждение.

Не совсем в тему, но еще мы любим подстегивать себя разными экстремальными видами спорта. Наш зимний корпоратив в горах был буквально напичкан всякими испытаниями :) Jan Rezab

— Ты работаешь с двумя партнерами: их зовут Martin Homolka и Lukas Maixner. Предполагаю, что вы разделили сферы ответственности. Что конкретно делаешь ты, и за что ответственны они?

Martin Homolka — наш технический директор, так что он отвечает за эффективную работу команд программистов, а также за каждый из наших продуктов. Lukas Maixner — руководитель отдела профессиональных сервисов, что означает, что он привносит все инновации, контролирует отдел консалтинга, включая создание кастомных сервисов для их соответствия индивидуальным нуждам клиентов. Jiri Voves — это также сооснователь Socialbakers и он работает продакт-менеджером, т.е. развивает и совершенствует наши сервисы. Что касается меня, то я как CEO ответственен за стратегию развития компании, маркетинг, продвижение наших сервисов.

— Что можно сказать о корпоративной культуре Socialbakers? Какие традиции уже сложились?

Думаю, в каждой компании традиции типа еженедельных турниров по настольному теннису, пикников в саду или «шутка недели». Можно сказать, наша команда — не просто коллеги, но группа друзей, которые много времени проводят вместе и вне работы. Я уверен, что это очень благотворно влияет на их продуктивность и успешность. Есть у нас еще маленькая традиция... мой совет: если вы когда-нибудь будете у нас в офисе, не оставляйте свой компьютер без пароля и особенно открытой страницу в Facebook... всякое может случиться :)

— Какую ты предпочитаешь социальную сеть?

Зависит от целей. Я предпочитаю Facebook, когда я хочу обсудить новости, мои посты на блоге или собрать отзывы по разным вопросам, в то время как Twitter и Instagram отлично подходят для создания шумихи про мероприятия и путешествия. Еще мне очень нравятся Vine и видео в Instagram.

— Назови 5 человек, которых ты рекомендуешь читать в Twitter?
— Сколько людей было задействовано в организации мирового турне Socialbakers?

Вообще-то все было в руках нашего менеджера по организации мероприятий и ее команды. Она любит путешествовать и может все что угодно организовать при помощи нескольких коллег. Она наша суперзвезда по ивентам. Точное количество людей назвать сложно, так как тут SMM-поддержка, пиарщики, дизайнеры и многие другие специалисты в зависимости от мероприятия.

— Мы и сами проводим масштабную конференцию по интернет-маркетингу - «», так что знаем сколько сил и времени нужно на организацию мероприятия на высоком уровне. Будем рады видеть тебя среди докладчиков и почетных гостей. Спасибо за интервью!

Cake Socialbakers

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статистика и аналитика
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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