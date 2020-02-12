В январе я встретился на вечеринке Mail.ru Group с руководителем пресс-службы ВКонтакте Русланом Карболсуновым и попросил у его команды интервью про бизнес-опции социальной сети. В паблике «ВКонтакте для бизнеса» за 2019 год было много новинок и интересных кейсов — например, о том, как школа автовождения закрыла свои долги и вышла в плюс, используя страницу в VK и таргетированную рекламу.

Но хотелось это все как-то подытожить, потому что мы сами сейчас пробуем раскрутить сообщество Netpeak, и задать еще некоторые вопросы, на которые мы ответов пока не знали.

Александра Черкас, евангелист ВКонтакте для бизнеса

Какими новинками ВКонтакте для бизнеса за 2019 год вы особенно гордитесь, и их хорошо приняли?

Прошлый год для нас был богат на продуктовые запуски и обновления. Мы постарались сделать всё возможное для того, чтобы запуск рекламы стал проще для любого пользователя, вне зависимости от уровня его подготовки.

На мой взгляд, одним из самых ярких и масштабных релизов 2019 года стало обновление рекламного кабинета: как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения дизайна. Например, теперь стал доступен прогноз результатов кампании: система подскажет примерный охват ЦА за день или неделю, количество показов или переходов и примерный бюджет.

Ещё одно важное обновление прошлого года — запуск рекламы с мобильных. Это можно сделать со смартфона, нажав на кнопку «Продвигать» под записью или в новом разделе «Продвижение сообщества». Причём система сама предложит рекомендуемую аудиторию и бюджет.

Также в прошлом году появилась возможность установить автоматическое управление ценой за тысячу показов. Рекламодателю нужно только выбрать автоуправление CPM, указать дневной лимит и запустить рекламу, а система сама подберёт лучшую цену за показы. Также мы добавили новую модель оплаты рекламы — oCPM (оптимизированная плата за показы), которая доступна для формата «Сбор заявок».

Это только несколько прошлогодних обновлений ВКонтакте. Безусловно, мы продолжим и дальше делать рекламный кабинет и форматы удобнее и эффективнее, но сделанным мы можем гордиться.

Какие самые частые ошибки у страниц бизнеса ВКонтакте, которые мешают их владельцам больше продавать?

На мой взгляд, самой распространённой ошибкой является нерегулярная работа с сообществом и его наполнением. Зачастую бизнес уверен в том, что группа в соцсети — страница-визитка, которая даёт представление об ассортименте, но не является полноценным инструментом продаж, который требует времени и правильного подхода.

Отсутствие плана по развитию своей страницы бизнеса, нерегулярность публикаций, пренебрежение статистикой сообщества — всё это приводит к тому, что интерес аудитории сходит на нет.

У каких бизнес-ниш хорошо получается продавать через ВКонтакте? А у каких не очень — есть вообще такие примеры? Когда я писал эти вопросы, один коллега из консалтингового агентства сказал, что они получают из VK довольно много заявок, но их качество «ниже среднего».

Вопрос трудный. Конечно, когда мы представляем себе бизнесы, которым легче всего продвигать себя с помощью ВКонтакте, на ум прежде всего приходят салоны красоты, магазины одежды и мероприятия, потому что это наиболее конкурентная среда.

Но как ни странно, мы всё чаще сталкиваемся с громким успехом нестандартных бизнесов. В сообществе «ВКонтакте для бизнеса» в разделе «Кейсы» мы стараемся собирать наиболее интересные примеры, среди которых есть мастерская по пошиву обуви, мебельная фабрика, детский лагерь, производство авторского мороженого и даже производство гуслей (мы сами были очень удивлены).

Продолжая предыдущий вопрос — есть ли в каких-то нишах «перегретость» (именно ВКонтакте), как бывает в Директе, что тяжело конкурировать без существенных бюджетов?

Скорее вопрос не в категории бизнеса, а в целевой аудитории. Есть наиболее популярные сегменты, на которые стараются таргетироваться многие сегменты бизнесов. Именно поэтому много наших последних рекламных обновлений связаны с оптимизацией. Например, автоматическое управление ценой минимизирует высокую конкуренцию.

Система в режиме реального времени мониторит ситуацию на аукционе и управляет ставкой так, чтобы каждый рекламодатель мог получить максимум показов по лучшей цене даже в тот момент, когда за определённые сегменты аудитории конкурирует множество рекламодателей.

Об эффективных механиках много и часто говорят наши коллеги на курсах Skillbox или в профессиональных сообществах, например, Церебро Таргет.

В 2019 году в Рунете проснулась какая-то горячка по поводу подкастов, о них только ленивый не написал. Насколько «зашел» формат подкастов для бизнеса, у вас есть какие-то промежуточные итоги?

Подкасты ВКонтакте действительно становятся популярны как у авторов, так и у аудитории. Каждый может найти себе что-то по душе в разных категориях или начать записывать собственный.

Если говорить про категорию «Бизнес» — сейчас там огромное количество подкастов как от компаний, так и от изданий, лидеров мнений и просто увлечённых темой энтузиастов. Здесь можно найти подкасты по тематике от компаний «Эвотор», Tilda, NextMedia, TargetHunter и других, а также от изданий AdIndex, «Коммерсантъ FM», Rusbase, The Bell.

При этом многие компании делают собственные подкасты и в других категориях. Например, есть прекрасный кейс бренда детского питания Bebi Premium: благодаря подкастам, которые они записывали для молодых мам VK, им удалось увеличить вовлечённость сообщества в 13 раз.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про oCPM, как появился этот формат.

Во всех своих рекламных обновлениях мы стараемся ориентироваться на потребности бизнеса, и в данном случае удовлетворили запрос на оптимизацию по цели. В отличие от модели CPM (оплаты за тысячу показов), oCPM оптимизирует показы объявления под цель рекламодателя — получить заявку в пределах желаемой стоимости. Теперь бизнес может указывать желаемую стоимость заявки, система сама подберёт необходимую аудиторию, которая с большей долей вероятности заинтересуется и оставить заявку.

А какие успехи у «Эксперты ВКонтакте»?

В декабре прошлого года мы первыми среди соцсетей в России запустили 11 тематических лент в разделе «Рекомендации». Здесь можно найти новости и интересные записи о кино, музыке, играх, IT, науке, юморе, спорте, арте, туризме, стиле и фотографии. Записи в эти ленты отбирают алгоритмы и открытая редакция — экспертом может стать любой пользователь ВКонтакте, достаточно погруженный в тему.

На старте у нас было несколько экспертов в каждой тематике, сейчас уже десятки тысяч, и мы продолжаем получать новые заявки ежедневно. За январь этого года открытая редакция разметила более миллиона записей. Авторы классных постов получили новую аудиторию, а пользователи — релевантный и крутой контент.

Сейчас мы изучаем поведение экспертов, как именно они голосуют, и вместе ежедневно работаем над улучшением нашей системы.

Когда мы общались с Русланом, он сказал, что одна из гордостей команды ВКонтакте — в соцсеть продолжает приходить молодежь. На примере буквального вопроса: допустим, у меня бизнес, в котором ЦА — подростки и студенты. Как мне понять, что я найду их в ВК?

Доверять статистике! В рекламном кабинете ВКонтакте почти 30 миллионов пользователей в возрасте до 25 лет. Молодёжь — активная аудитория ВКонтакте. Здесь они проводят много времени, общаются с друзьями, смотрят записи в новостной ленте и в пабликах, играют и слушают музыку. При этом ядром аудитории ВКонтакте являются пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, мужчины и женщины примерно в равной пропорции.

Вообще мы всегда говорим о том, как важно правильно сегментировать аудиторию. Нельзя определять свою ЦА просто как «подростки и студенты». Необходимо разделить её на части, понять, чем она занимается и увлекается, где живёт и учится.

Паблик «ВКонтакте для бизнеса» классный, тут много полезной инфы, но наверняка у какого-то количества людей возникает желание получить еще чуть больше концентрированную выжимку информации, чтобы учиться по этапам, и желательно с обратной связью. Вы сами проводите платное обучение? Или какие курсы по оптимизации страницы для бизнеса вы можете «верифицировать», посоветовать?

Все образовательные программы, которые создаём мы — бесплатные. В нашем сообществе в разделе «Академия» периодически появляются новые обучающие ролики, которые касаются новых инструментов VK или рассмотрения эффективных подходов к планированию рекламных кампаний. В этом же разделе мы добавляем все курсы, которые проверили сами, и готовы ручаться за достоверность информации.

Кроме того, мы сотрудничаем со Skillbox, проводим совместные бесплатные вебинары, а также участвуем в платных курсах по таргетированной рекламе и SMM. Их тоже готовы рекомендовать, так как уверены в качестве контента.

А существует ли какой-то «верифицированный» список подрядчиков, как подобный у раздел у «Тильды»? Чтобы можно было найти там опытного дизайнера, который хорошо разбирается в создании обложек для сообщества ВКонтакте, таргетолога и так далее, если предпринимателю нужна помощь.

Да, конечно, ещё в 2017 году мы запустили проект сертификации агентств и частных экспертов и выдаём сертификаты качества от ВКонтакте на год. По прошествии этого периода сертификацию необходимо проходить снова. В разделе «Партнёры и сервисы» всегда можно найти актуальный список тех, кто получил наш сертификат, а значит, разбирается в инструментах ВКонтакте для бизнеса. Кстати, там же есть удобный список сторонних сервисов, которые интегрированы с нами.

Какие аппы из раздела бизнес-приложений самые популярные (или какие вы можете посоветовать, т.к. они заслуживают внимания, но их не очень часто устанавливают)?

Безусловно, отличным решением будут те приложения, которые расширяют функциональность сообщества: записаться на услугу, заказать столик или еду, оставить заявку для обратной связи. Мы можем порекомендовать мини-приложение «SMM-анализ», которое помогает получить аналитику по сообществу и полезные рекомендации, «Рассылки сообщений», позволяющее держать подписчиков в курсе всех новостей, и конструктор промостраниц Spycat Page.

Сейчас ВКонтакте 13 тысяч активных мини-приложений, и их количество постоянно растёт, а значит, для любого бизнеса найдутся сервисы для решения конкретных задач. При этом VK Mini Apps — открытая платформа, и любой может создать собственное мини-приложение, которое станет доступно многомиллионной аудитории.

Как лучше всего (где) размещать в офлайне ваши QR-коды?

Уверена, что лучший вариант ещё впереди — отлично работает всегда то, что ещё никто не использовал. Но мы всё чаще получаем положительную обратную связь от бизнесов, которые разместили QR-код на двери своего заведения, на столах или визитных карточках. Но вообще варианты размещения и использования безграничны, главное — понимать, какую пользу вы хотите получить. Недавно мы рассказывали про способы использования кодов для бизнеса: от маркетинговых кампаний до ответов на вопросы в чатах.

Кроме того, мы добавили возможность собирать в базу ретаргетинга тех, кто отсканировал QR-код, и «догонять» их онлайн-рекламой. А ещё мы постоянно разыгрываем классные QR-стикеры в нашем сообществе «ВКонтакте для бизнеса»!