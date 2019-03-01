Как извлечь из ивентов максимальную пользу для себя и бизнеса

Открывая ленту Facebook или листая Instagram, часто вижу анонсы конференций, бизнес-завтраков, квартирников, митапов и прочих офлайн-ивентов, обязательно с приписками вроде «самый лучший / полезный / мотивирующий».

Каждое посещенное мероприятие действительно может приносить буст вашему бизнесу и в своей статье я расскажу, как этому поспособствовать.

В активе нашей компании Octopus Events масштабная одесская конференция по интернет-маркетингу 8Р на 1750+ участников, узкопрофильные конференции SaaS Nation для SaaS’еров и первая в своем роде Digital Healthcare по продвижению в нише медицинского бизнеса. Исходя из этого опыта, хочу подчеркнуть — с любого оффлайн ивента можно и нужно выжимать максимум пользы. Да, это потребует сил и участия с вашей стороны, но результат не заставит себя ждать.

Шаг 1. Внимательно изучайте мероприятие перед покупкой билета

Звучит логично, не так ли? Но не стоит ограничиваться просмотром лайнапа спикеров, блоков с общей информацией про аудиторию и ценовой политикой. Почувствуйте себя настоящими Шерлоками и просмотрите страницы ивентов в социальных сетях (списки отметивших «Пойду» и «Интересуются» в Facebook-мероприятиях как правило не засекречены), загляните в Telegram и Viber-чаты.

Как вариант, вы можете написать на почту организаторам с просьбой прислать вам ориентировочный список участников. Да, личные контакты вы в таком случае вряд ли получите, но процентное соотношение по занимаемым должностям и сфере деятельности участников узнаете.

Потратив больше времени, вы будете знать, кто намерен посетить ивент, и сможете четко донести месседжи до вашей целевой аудитории в тот самый день Х.

Шаг 2. Найдите потенциальных клиентов в списках медиа-партнеров, спонсоров и участников прошлых лет

Бытует мнение, что блоки спонсоров и партнеров интересны только организаторам мероприятия. На самом деле, в этих блоках находятся компании, которые открыто заявляют о желании искать новых клиентов и о своей готовности сотрудничать с вами.

Если в списках вы нашли своих конкурентов, отлично — это подтверждает, что мероприятие постетит ваша целевая аудитория, поэтому не отставайте от соперников и выкладывайтесь по-максимуму в битве за потенциальных клиентов.

Шаг 3. Вернитесь к блоку со спикерами: кто ментор, а кто — потенциальный клиент или партнер?

На роль спикеров претендуют только те, кому есть что рассказать аудитории. Интересные кейсы и желание делиться опытом — обязательные условия организаторов. Поэтому заранее продумайте интересующие вас вопросы и задавайте их спикерам.

Лайфхак: вопросы из зала редко остаются без внимания, поэтому не стесняйтесь поднимать руки и вслух озвучивать проблемы.

Если вам не хочется лишнего внимания, советую не избегать общих обедов и кофе-брейков — именно во время таких пауз проще всего найти спикеров и обсудить все проблемы с глаз на глаз. На многих ивентах организаторами предусмотрены VIP-билеты, высокая стоимость которых обусловливается доступом в отдельные комнаты для переговоров или тихие обеденные залы, где гики обсуждают насущные проблемы.

Вместо шквала вопросов можете поделиться с присутствующими нативной рекламой своих услуг или договориться о взаимовыгодном сотрудничестве — выбор за вами.

На конференциях можно заключить дейстительно «золотые сделки». Приведу кейс компании activechat на SaaS Nation.

16 ноября 2018 года на третьей конференции SaaS Nation, которая объединяет всех фаундеров, маркетологов и сейлзов SaaS-продуктов, выступает Olman Quesada — Business Developer из AppSumо. В своем докладе Олман косвенно затрагивает выход новых продуктов на AppSumo. После мероприятия фаундер Activechat Andrii Ganin знакомится с Олманом и обсуждает дальнейший выход своего продукта на AppSumo.

Шаг 4. Подготовьте демо или мини-презентацию своей компании / услуг

Зная аудиторию ивента, ее потребности и боли, составьте презентации своего продукта, подробно расписав чем вы можете быть полезны. Они вам понадобятся для того, чтобы вы не терялись в процессе нетворкинга с участниками и могли показать демо. Также, презентации сэкономят вам время при написании фоллоуапов теплым лидам после ивента (к этому мы вернемся чуть позже).

Шаг 5. Составьте четкий график на день конференции

Узнав аудиторию ивента и составив для себя график нужных вам докладов, назначьте встречи интересным людям. Для интро и общения можно использовать мессенджеры, в которых вы нашли этих людей: Facebook, Telegram. Правда, в последнее время все большее количество ивентов создают специальные приложения, где вы можете в одном месте отмечать время докладов, потоки и писать в лс другим участникам (и спикерам в том числе). К примеру, статистика использования приложения 8Р 2018 поражает:

Эти приложения полезны еще и тем, что позволяют полностью отказаться от лишней макулатуры в виде печатной программы — eco-friendly подход. И да, зайти проверить тайминг выступлений и не заметить новое сообщение во «Входящих» просто невозможно.

Шаг 6. Внесите в график время для «развиртуализации» со своими старыми знакомыми и давними клиентами

Познакомиться с новыми людьми и установить деловые связи — очень важно. Также как и показать свою лояльность уже знакомым — мы подсознательно больше доверяем бизнес-партнерам, с которыми знакомы лично. Так происходят улучшения условия сделок и повышение LTV.

Вы можете договориться с вашими клиентами на съемку видеоотзывов и прийти на конференцию с видеооператором.

Взамен подарите приятный сувенир, который можно использовать в повседневной жизни. Например, раздатка Cumul.io на SaaStr Europe 2018, в которую входила специальная защелка для камеры на ноутбуке.

Можете подарить что-то настолько оригинальное, что вызовет целый шквал эмоций в соцсетях. К примеру, так сделали Netpeak Software — на Конференции 8Р 2018 ребята дарили самым лояльным клиентам плюшевых сов.

Шаг 7. Заранее приготовьте наклейки с логотипом вашей конференции, брендированный ланьярд и промо-одежду

Если вы планируете весь день просидеть на докладах, изредка выбегая попить кофе и пообщаться в кулуарах без предварительных договоренностей и списка встреч, советую вам кастомизировать свой бейдж, наклеив сверху стикеры с логотипом вашей компании или фановые брендовые шутки. Да, название компании пишется на бейджах, но визуальная память работает лучше и ваш логотип станет более узнаваемым. Если вы хотите еще больше выделяться, прикрепите сверху к бейджу ланьярд с лого в цветах вашей фирмы.

Внимание: как правило, при наличии нескольких типов билетов, на конференциях может использоваться несколько основных цветов ленточек. Для того, чтобы не сбивать с толку организаторов и саппорт ивента, прикрепляйте свой ланьярд к выданным бейджу и ленте, а не меняйте ленты местами.

Также не забудьте подготовить брендированную одежду для себя и вашего «десанта». Можно долго спорить о красоте и оригинальности такого решения, но факт остается фактом — в такой одежде вы более узнаваемы в толпе и на фотографиях.

Лайфхак: при изготовлении такой одежды нанесите QR-код вашего сайта и страниц в соцсетях. Это позволит собеседникам оперативно вас зафрендить.

Шаг 8. Оставайтесь на панельные дискуссии

Если вы участвовали в конференциях 8Р, SaaS Nation, Web Summit, то хорошо знакомы с форматом панельной дискуссии. Спикеры и специально приглашенные гости вместе выходят на сцену и по очереди начинают палить фишки, делиться кейсами и лайфхаками. Каждый такой совет оценивается всеми присутствующими, после чего авторы самых интересных получают виртуальные баллы и выигрывают. Преимущество таких дискуссий в том, что активно участвуют не только сидящие на сцене, но и зрители в зале. Если у вас есть интересный кейс, вы можете поделиться им со всеми просто подняв руку. Кроме этого, вы получаете огромное количество фишек и крутых идей, действенность которых мы проверили на практике. Конечно, в сети можно найти краткие выжимки таких дискуссий ( фишки для работы интернет-магазина на круглом столе 8P 2018 , фишки с круглого стола потока SEO , PPC-фишки ), но присутствуя лично, вы узнаете гораздо больше подробностей.

Советую всегда оставаться на панельных дискуссиях и активно в них участвовать.

Шаг 9. Соберите контакты ваших новых знакомых и вышлите всем фоллоуап

Лично я при общении с человеком беру адрес его электронной почты и создаю письмо на этот адрес с кратким описанием того, о чем мы говорили. Придя после конференции на работу, я разбираю «Черновики», высылая каждому фоллоуап и необходимую информацию. Так я точно знаю, что никого и ничего не забуду.

Подчеркну еще раз: все презентационные материалы вашу компании нужно подготовить заранее. Если у вас несколько типов целевой аудитории, приготовьте отдельные материалы для каждого и обратите внимание, что может понадобиться ру/укр/англ/… версии.

Шаг 10. Проанализируйте результаты после конференции

Пост-конференционная работа не останавливается после отправки всех фоллоуапов: просчитайте, насколько окупился каждый ивент, сделайте соответствующие выводы (с помощью старой проверенной формулы ROMI) и проанализируйте количество конверсий, которые случились после конференции благодаря вашему активному нетворкингу.

Для удобства предлагайте своим потенциальным клиентам/партнерам особые условия скидок по промокоду, который вы сделали специально для участников этой конференции.

Если позволяет ваша CRM система, отмечайте непосредственно в ней, с какой конференции вам пришла сделка и сумму Revenue. Это упростит все дальнейшие подсчеты эффективности конференций — для расчета ROMI вам останется только внести остальные расходы: транспортные затраты, стоимость участия и так далее.

Выводы

Просматривайте страницу ивентов в социальных сетях и обращайте пристальное внимание на списки участников. Зная аудиторию ивента, вам будет легче донести пользу ваших продуктов / инструментов. Ищите в блоках «Партнеры» и «Спонсоры» ваших потенциальных клиентов / партнеров. Активно задавайте вопросы спикерам, получайте ценные советы или теплые контакты для их дальнейшей конвертации в лиды. Заранее подготовьте подробное демо своего продукта. Составьте четкий график на день конференции, используя все ресурсы мероприятия: соцсети, месседжеры Telegram / Viber, специально разработанные приложения, которые дают возможность расписать интересные доклады и назначить встречи в одном месте. Внесите в график время для общения со своими клиентами, соберите фидбек и запишите видеоотзывы. Кастомизируйте свой бейдж, повесив его на вашу фирменную ленточку и прилепив сверху наклейку с вашим лого. Принимайте активное участие в панельных дискуссиях. Не забывайте после этого читать текстовую версию обсуждений. Подготовьте заранее сегментированные промо-материалы и оставайтесь на связи со своими новыми знакомыми. Просчитайте окупаемость каждого ивента и делайте выводы на основании четких цифр.

P.S. И для сааамых внимательных и терпеливых читателей у меня есть промокод NetpeakBlog на скидку 10% на посещение самой летней конференции по интернет-маркетингу 8Р 2019>. Хорошая возможность применить полученные советы на практике!>