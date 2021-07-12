PPC

Как перенести поисковую рекламную кампанию из Google Ads в Яндекс.Директ и не потерять данные

Александра Фомина
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Существуют разные способы подготовки поисковых рекламных кампаний для переноса из Google Ads в Яндекс.Директ. Например, вносить основные изменения в интерфейсе Google Ads Editor и далее импортировать в Директ Коммандер. Или экспортировать данные из Google Ads Editor, вносить небольшие правки в таблицах, а основную часть работы проводить в Директ Коммандере. Но как быть, если в вашей рекламной кампании ключевые слова в разных типах соответствия и вы хотите сохранить это? Предлагаю использовать возможности таблиц Google.

Вся проблема в том, что при выгрузке данных из Google Ads Editor типы соответствия ключевых слов отображаются словами (broad, exact, phrase). Яндекс их не воспринимает, ему нужны символьные значения:
  • [] — для фразового соответствия;
  • "" — для точного;
  • отсутствие символа — для широкого.
Для такой замены и помогут таблицы Google.

Для работы вам понадобятся:

Подготовительный этап

Создайте шаблон в таблицах Google для дальнейшего импорта кампании в Директ Коммандер.

В столбцах З1, З2, Т, С используйте формулу ДЛСТР для подсчета количества символов в заголовках, тексте и отображаемой ссылке.

шаблон в таблицах Google

Экспорт кампании из Google Ads Editor

Выберите необходимую кампанию и экспортируйте ее из Editor.

кампания из Editor

Редактирование кампании в таблицах Google

Импортируйте файл, загруженный из Google Ads Editor, и добавьте его на второй лист докса с шаблоном Яндекса.

файл из Google .... Editor

импорт файла

Удалите лишние столбцы. Для работы нужно оставить:

  • Campaign;
  • Ad Group;
  • Final URL;
  • Keyword;
  • Criterion Type;
  • Description Line 1;
  • Ad type;
  • Headline 1;
  • Headline 2;
  • Headline 3;
  • Path 1;
  • Path 2;
  • Ad Group Status;
  • Status.

Также добавьте дополнительные столбцы после Keyword, Headline 2 и Path 2. Они понадобятся для преобразования данных под требования Яндекса. Финальная структура:

финальная структура

Установите фильтр на все столбцы таблицы.

Важно! При работе с фильтрами в конце проделанных манипуляций возвращайте условия фильтра в исходное положение. Строки удаляйте полностью, а не их содержимое. В противном случае образуется большое количество ненужных пустых строк.

Status

Удалите все строки с ключевыми словами в статусе Delete и Paused (если они не нужны), а также «Пустые».

Удалите все строки с ключевыми словами в статусе Delete и Paused

Верните фильтр в начальное положение: Выбрать все — ОК.

Не забывайте проделывать эту манипуляцию всегда по окончании работы со столбцом. Особенно перед его удалением. Иначе потеряете данные.

Ad Group Status

Удалите все строки для фраз в статусе Delete и Paused (если они, конечно, не нужны в вашем конкретном случае).

Удалите эти столбцы. Они больше не понадобятся.

Criterion Type

Отсортируйте содержимое столбца.

содержимое столбца

  1. Фильтр по условию — текст содержит — negative.

фильтры по условию

Удалите все минус-слова, так как при переносе в Яндекс.Директ они будут определены как ключевые слова.

Добавлять минус-слова на уровне кампаний рекомендую отдельно уже в сам Коммандер. Выгрузить списки минус-слов можно из Google Ads.

Выгрузить списки минус-слов

Перед скачиванием можете выбрать уровень, на котором добавлены минус-слова — кампании или группы — нажав на фильтр.

выбрать уровень

Если минус-слова находятся в общих списках, скачать их можно из общей библиотеки.

скачать минус-слова из общей библиотеки

  1. Фильтр по значению — broad.

Если в вашей кампании еще используется модификатор широкого соответствия, с помощью Ctrl+H внесите массовые изменения и исключите +. Выделите все ключевые слова в столбце Keyword и сделайте замену.

Выделите все ключевые слова в столбце Keyword

  1. Фильтр по значению — phrase.

С помощью формулы =TEXTJOIN добавьте в ключевые слова символы [ ]. В начало ячейки и в конец соответственно.

ключевые слова символы [ ]

Чтоб избежать в дальнейшем проблем с переносом информации, скопируйте содержимое столбца с преобразованными словами и перенесите в столбец Keyword.

  1. Фильтр по значению — exact.

С помощью формулы =TEXTJOIN добавьте в ключевые слова символы ” ” в начало ячейки и в конец соответственно. Поскольку формула не дает возможность прописать комбинацию ” ” ”, используйте любой символ вместо кавычек, например ”/”. В дальнейшем его можно легко заменить.

Для этого скопируйте содержимое столбца с преобразованными словами и перенесите в столбец Keyword. Далее, используя Ctrl+Н, добавьте кавычки.

Можете удалять запасной столбец и Criterion Type. Свою функцию они выполнили: слова преобразованы в нужный формат, типы соответствия указаны.

Если ваша кампания создана после того, как Google отменил модификатор широкого соответствия, определите, какие типы соответствия слов вам нужны в Яндексе, и производите адаптацию, исходя из этого.

Ad Type

Установите значение фильтра Responsive search ad (адаптивное объявление). Удалите все строки.

удалите все строки

Преобразование объявлений под стандарты Яндекс.Директа

1. Final URL

Установите фильтр по значению: выбрать все, кроме «Пустые».

2. Ad Type

Установите фильтр по значению «Пустые». Удалите строки. Переведите фильтр в значение выбрать все и удалите столбец. Больше он не понадобится.

3. С помощью формулы =TEXTJOIN объедините содержимое столбцов Path 1 и Path 2.

объедините содержимое столбцов Path 1 и Path 2

Используя комбинации Ctrl+C и Ctrl+Shift+V, перенесите содержимое в столбец Path 1.

С помощью Ctrl+H замените «_» на «-», если он присутствует.

Удалите столбцы Path 2 и запасной.

4. Headline 1

С помощью Ctrl+H замените «{KeyWord:» и «}» на «#».

5. С помощью функции =TEXTJOIN объедините содержимое столбцов Headline 1 и Headline 2.

объедините содержимое столбцов Headline 1 и Headline 2

Используя комбинации Ctrl+C и Ctrl+Shift+V, перенесите содержимое в столбец Headline 1.

Удалите столбцы Headline 2 и запасной.

6. Скопируйте и перенесите объявления на лист с шаблоном для Коммандера. Вставьте, начиная со столбца «Название кампании».

7. В первом столбце проставьте + для всех объявлений.

8. Работа со столбцами З1, З2, Т, С. 

После переноса объявлений отобразится количество символов в заголовках, тексте и отображаемой ссылке.

отобразится количество символов

Используя фильтры и Ctrl+H, необходимо откорректировать данные по символам согласно требованиям Яндекс.Директа:

  • Заголовок 1 — 56;

Заголовок 1 — 56

  • Заголовок 2 — 30;
  • Отображаемая ссылка — 20;
  • Текст — 81.

Работа с ключевыми словами

  1. Фильтр Keyword и Final URL по значению — пустые. Удалите строки.
  2. Final URL — пусто, Keyword — выбрать все. Скопируйте и перенесите данные в шаблон Коммандера.
  3. Проставьте «-» в первом столбце для всех фраз и минус-фраз.

для всех фраз и минус-фраз

Теперь нужно импортировать полученный шаблон в Коммандер.

Выделите все данные вместе с шапкой на листе и скопируйте. Далее в Коммандере вставьте из буфера.

в Commander из буфера

Проверьте названия столбцов: все ли столбцы распознаны и соответствуют содержимому. И создайте кампанию.

создать кампанию

Настройка кампании в Директ Коммандере

  1. Выберите кампанию на левой вкладке и установите настройки на вкладке редактирования.

установите настройки на вкладке редактирования

Заполните все необходимые поля:

  • начало и окончание кампании;
  • регион показа;
  • расписание показа;
  • добавьте список минус-фраз на кампанию;
  • выберите стратегию;
  • место показа;
  • бюджет;
  • режим расхода бюджета;
  • счетчики метрики;
  • настройте уведомления.
  1. Выделите все объявления и добавьте:
  • визитку;
  • дополнения: уточнения, быстрые ссылки, цену.

дополнения

А также добавьте utm-метки в ссылки объявлений и адреса быстрых ссылок.

utm-метки

utm-метки_2

  1. Перейдите на вкладку «Фразы» и выставьте ставку для всех фраз.

ставка для всех фраз

  1. А нажав «Редактировать», можно провести кросс-минусовку в группах и убрать дубли.

кросс-минусовка в группах

кросс-минусовка в группах_2

  1. Выставьте статусы объявлений «отправить на модерацию».

статусы объявлений «отправить на модерацию

  1. Отправьте кампанию в аккаунт.

Отправьте кампанию в аккаунт

Теперь осталось пройти модерацию, и кампания готова к работе.

Выводы

Использование инструментов таблиц Google позволяет сохранить максимум данных кампаний при переносе в рекламную систему Яндекса. В том числе и ключевые слова в разных типах соответствия. 

Нужно:

  • экспортировать кампании из Google Ads Editor;
  • отредактировать кампанию в таблицах Google;
  • настроить кампанию в Коммандере.

Важно!

  1. Не забывайте о нюансах работы с фильтрами: сбрасывать условия фильтрации после проделанных манипуляций.
  2. При работе с формулами используйте возможности специальной вставки и переносите только значения.
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продвижение в Яндекс.Директ Google Ads
Александра Фомина

К команде Netpeak присоединилась в 2021 году после интернатуры Образовательного Центра.
Сертифицированный специалист Google Ads и Google Analytics.

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