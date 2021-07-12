Существуют разные способы подготовки поисковых рекламных кампаний для переноса из Google Ads в Яндекс.Директ. Например, вносить основные изменения в интерфейсе Google Ads Editor и далее импортировать в Директ Коммандер. Или экспортировать данные из Google Ads Editor, вносить небольшие правки в таблицах, а основную часть работы
- [] — для фразового соответствия;
- "" — для точного;
- отсутствие символа — для широкого.
Для работы вам понадобятся:
- Google Ads Editor;
- Директ Коммандер;
- таблицы Google.
Подготовительный этап
Создайте шаблон в таблицах Google для дальнейшего импорта кампании в Директ Коммандер.
В столбцах З1, З2, Т, С используйте формулу ДЛСТР для подсчета количества символов в заголовках, тексте и отображаемой ссылке.
Экспорт кампании из Google Ads Editor
Выберите необходимую кампанию и экспортируйте ее из Editor.
Редактирование кампании в таблицах Google
Импортируйте файл, загруженный из Google Ads Editor, и добавьте его на второй лист докса с шаблоном Яндекса.
Удалите лишние столбцы. Для работы нужно оставить:
- Campaign;
- Ad Group;
- Final URL;
- Keyword;
- Criterion Type;
- Description Line 1;
- Ad type;
- Headline 1;
- Headline 2;
- Headline 3;
- Path 1;
- Path 2;
- Ad Group Status;
- Status.
Также добавьте дополнительные столбцы после Keyword, Headline 2 и Path 2. Они понадобятся для преобразования данных под требования Яндекса. Финальная структура:
Установите фильтр на все столбцы таблицы.
Status
Удалите все строки с ключевыми словами в статусе Delete и Paused (если они не нужны), а также «Пустые».
Верните фильтр в начальное положение: Выбрать все — ОК.
Не забывайте проделывать эту манипуляцию всегда по окончании работы со столбцом. Особенно перед его удалением. Иначе потеряете данные.
Ad Group Status
Удалите все строки для фраз в статусе Delete и Paused (если они, конечно, не нужны в вашем конкретном случае).
Удалите эти столбцы. Они больше не понадобятся.
Criterion Type
Отсортируйте содержимое столбца.
- Фильтр по условию — текст содержит — negative.
Удалите все минус-слова, так как при переносе в Яндекс.Директ они будут определены как ключевые слова.
Добавлять минус-слова на уровне кампаний рекомендую отдельно уже в сам Коммандер. Выгрузить списки минус-слов можно из Google Ads.
Перед скачиванием можете выбрать уровень, на котором добавлены минус-слова — кампании или группы — нажав на фильтр.
Если минус-слова находятся в общих списках, скачать их можно из общей библиотеки.
- Фильтр по значению — broad.
Если в вашей кампании еще используется модификатор широкого соответствия, с помощью Ctrl+H внесите массовые изменения и исключите +. Выделите все ключевые слова в столбце Keyword и сделайте замену.
- Фильтр по значению — phrase.
С помощью формулы =TEXTJOIN добавьте в ключевые слова символы [ ]. В начало ячейки и в конец соответственно.
Чтоб избежать в дальнейшем проблем с переносом информации, скопируйте содержимое столбца с преобразованными словами и перенесите в столбец Keyword.
- Фильтр по значению — exact.
С помощью формулы =TEXTJOIN добавьте в ключевые слова символы ” ” в начало ячейки и в конец соответственно. Поскольку формула не дает возможность прописать комбинацию ” ” ”, используйте любой символ вместо кавычек, например ”/”. В дальнейшем его можно легко заменить.
Для этого скопируйте содержимое столбца с преобразованными словами и перенесите в столбец Keyword. Далее, используя Ctrl+Н, добавьте кавычки.
Можете удалять запасной столбец и Criterion Type. Свою функцию они выполнили: слова преобразованы в нужный формат, типы соответствия указаны.
Если ваша кампания создана после того, как Google отменил модификатор широкого соответствия, определите, какие типы соответствия слов вам нужны в Яндексе, и производите адаптацию, исходя из этого.
Ad Type
Установите значение фильтра Responsive search ad (адаптивное объявление). Удалите все строки.
Преобразование объявлений под стандарты Яндекс.Директа
1. Final URL
Установите фильтр по значению: выбрать все, кроме «Пустые».
2. Ad Type
Установите фильтр по значению «Пустые». Удалите строки. Переведите фильтр в значение выбрать все и удалите столбец. Больше он не понадобится.
3. С помощью формулы =TEXTJOIN объедините содержимое столбцов Path 1 и Path 2.
Используя комбинации Ctrl+C и Ctrl+Shift+V, перенесите содержимое в столбец Path 1.
С помощью Ctrl+H замените «_» на «-», если он присутствует.
Удалите столбцы Path 2 и запасной.
4. Headline 1
С помощью Ctrl+H замените «{KeyWord:» и «}» на «#».
5. С помощью функции =TEXTJOIN объедините содержимое столбцов Headline 1 и Headline 2.
Используя комбинации Ctrl+C и Ctrl+Shift+V, перенесите содержимое в столбец Headline 1.
Удалите столбцы Headline 2 и запасной.
6. Скопируйте и перенесите объявления на лист с шаблоном для Коммандера. Вставьте, начиная со столбца «Название кампании».
7. В первом столбце проставьте + для всех объявлений.
8. Работа со столбцами З1, З2, Т, С.
После переноса объявлений отобразится количество символов в заголовках, тексте и отображаемой ссылке.
Используя фильтры и Ctrl+H, необходимо откорректировать данные по символам согласно требованиям Яндекс.Директа:
- Заголовок 1 — 56;
- Заголовок 2 — 30;
- Отображаемая ссылка — 20;
- Текст — 81.
Работа с ключевыми словами
- Фильтр Keyword и Final URL по значению — пустые. Удалите строки.
- Final URL — пусто, Keyword — выбрать все. Скопируйте и перенесите данные в шаблон Коммандера.
- Проставьте «-» в первом столбце для всех фраз и минус-фраз.
Теперь нужно импортировать полученный шаблон в Коммандер.
Выделите все данные вместе с шапкой на листе и скопируйте. Далее в Коммандере вставьте из буфера.
Проверьте названия столбцов: все ли столбцы распознаны и соответствуют содержимому. И создайте кампанию.
Настройка кампании в Директ Коммандере
- Выберите кампанию на левой вкладке и установите настройки на вкладке редактирования.
Заполните все необходимые поля:
- начало и окончание кампании;
- регион показа;
- расписание показа;
- добавьте список минус-фраз на кампанию;
- выберите стратегию;
- место показа;
- бюджет;
- режим расхода бюджета;
- счетчики метрики;
- настройте уведомления.
- Выделите все объявления и добавьте:
- визитку;
- дополнения: уточнения, быстрые ссылки, цену.
А также добавьте utm-метки в ссылки объявлений и адреса быстрых ссылок.
- Перейдите на вкладку «Фразы» и выставьте ставку для всех фраз.
- А нажав «Редактировать», можно провести кросс-минусовку в группах и убрать дубли.
- Выставьте статусы объявлений «отправить на модерацию».
- Отправьте кампанию в аккаунт.
Теперь осталось пройти модерацию, и кампания готова к работе.
Выводы
Использование инструментов таблиц Google позволяет сохранить максимум данных кампаний при переносе в рекламную систему Яндекса. В том числе и ключевые слова в разных типах соответствия.
Нужно:
- экспортировать кампании из Google Ads Editor;
- отредактировать кампанию в таблицах Google;
- настроить кампанию в Коммандере.
Важно!
- Не забывайте о нюансах работы с фильтрами: сбрасывать условия фильтрации после проделанных манипуляций.
- При работе с формулами используйте возможности специальной вставки и переносите только значения.
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