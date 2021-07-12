Как перенести поисковую рекламную кампанию из Google Ads в Яндекс.Директ и не потерять данные

Существуют разные способы подготовки поисковых рекламных кампаний для переноса из Google Ads в Яндекс.Директ. Например, вносить основные изменения в интерфейсе Google Ads Editor и далее импортировать в Директ Коммандер. Или экспортировать данные из Google Ads Editor, вносить небольшие правки в таблицах, а основную часть работы проводить в Директ Коммандере . Но как быть, если в вашей рекламной кампании ключевые слова в разных типах соответствия и вы хотите сохранить это? Предлагаю использовать возможности таблиц Google.



[] — для фразового соответствия;

"" — для точного;

отсутствие символа — для широкого. Для такой замены и помогут таблицы Google. Вся проблема в том, что при выгрузке данных из Google Ads Editor типы соответствия ключевых слов отображаются словами (broad, exact, phrase). Яндекс их не воспринимает, ему нужны символьные значения:Для такой замены и помогут таблицы Google.

Для работы вам понадобятся:

Подготовительный этап

Создайте шаблон в таблицах Google для дальнейшего импорта кампании в Директ Коммандер.

В столбцах З1, З2, Т, С используйте формулу ДЛСТР для подсчета количества символов в заголовках, тексте и отображаемой ссылке.

Экспорт кампании из Google Ads Editor

Выберите необходимую кампанию и экспортируйте ее из Editor.

Редактирование кампании в таблицах Google

Импортируйте файл, загруженный из Google Ads Editor, и добавьте его на второй лист докса с шаблоном Яндекса.

Удалите лишние столбцы. Для работы нужно оставить:

Campaign;

Ad Group;

Final URL;

Keyword;

Criterion Type;

Description Line 1;

Ad type;

Headline 1;

Headline 2;

Headline 3;

Path 1;

Path 2;

Ad Group Status;

Status.

Также добавьте дополнительные столбцы после Keyword, Headline 2 и Path 2. Они понадобятся для преобразования данных под требования Яндекса. Финальная структура:

Установите фильтр на все столбцы таблицы.

Важно! При работе с фильтрами в конце проделанных манипуляций возвращайте условия фильтра в исходное положение. Строки удаляйте полностью, а не их содержимое. В противном случае образуется большое количество ненужных пустых строк.

Status

Удалите все строки с ключевыми словами в статусе Delete и Paused (если они не нужны), а также «Пустые».

Верните фильтр в начальное положение: Выбрать все — ОК.

Не забывайте проделывать эту манипуляцию всегда по окончании работы со столбцом. Особенно перед его удалением. Иначе потеряете данные.

Ad Group Status

Удалите все строки для фраз в статусе Delete и Paused (если они, конечно, не нужны в вашем конкретном случае).

Удалите эти столбцы. Они больше не понадобятся.

Criterion Type

Отсортируйте содержимое столбца.

Фильтр по условию — текст содержит — negative.

Удалите все минус-слова, так как при переносе в Яндекс.Директ они будут определены как ключевые слова.

Добавлять минус-слова на уровне кампаний рекомендую отдельно уже в сам Коммандер. Выгрузить списки минус-слов можно из Google Ads.

Перед скачиванием можете выбрать уровень, на котором добавлены минус-слова — кампании или группы — нажав на фильтр.

Если минус-слова находятся в общих списках, скачать их можно из общей библиотеки.

Фильтр по значению — broad.

Если в вашей кампании еще используется модификатор широкого соответствия, с помощью Ctrl+H внесите массовые изменения и исключите +. Выделите все ключевые слова в столбце Keyword и сделайте замену.

Фильтр по значению — phrase.

С помощью формулы =TEXTJOIN добавьте в ключевые слова символы [ ]. В начало ячейки и в конец соответственно.

Чтоб избежать в дальнейшем проблем с переносом информации, скопируйте содержимое столбца с преобразованными словами и перенесите в столбец Keyword.

Фильтр по значению — exact.

С помощью формулы =TEXTJOIN добавьте в ключевые слова символы ” ” в начало ячейки и в конец соответственно. Поскольку формула не дает возможность прописать комбинацию ” ” ”, используйте любой символ вместо кавычек, например ”/”. В дальнейшем его можно легко заменить.

Для этого скопируйте содержимое столбца с преобразованными словами и перенесите в столбец Keyword. Далее, используя Ctrl+Н, добавьте кавычки.

Можете удалять запасной столбец и Criterion Type. Свою функцию они выполнили: слова преобразованы в нужный формат, типы соответствия указаны.

Если ваша кампания создана после того, как Google отменил модификатор широкого соответствия, определите, какие типы соответствия слов вам нужны в Яндексе, и производите адаптацию, исходя из этого.

Ad Type

Установите значение фильтра Responsive search ad (адаптивное объявление). Удалите все строки.

Преобразование объявлений под стандарты Яндекс.Директа

1. Final URL

Установите фильтр по значению: выбрать все, кроме «Пустые».

2. Ad Type

Установите фильтр по значению «Пустые». Удалите строки. Переведите фильтр в значение выбрать все и удалите столбец. Больше он не понадобится.

3. С помощью формулы =TEXTJOIN объедините содержимое столбцов Path 1 и Path 2.

Используя комбинации Ctrl+C и Ctrl+Shift+V, перенесите содержимое в столбец Path 1.

С помощью Ctrl+H замените «_» на «-», если он присутствует.

Удалите столбцы Path 2 и запасной.

4. Headline 1

С помощью Ctrl+H замените «{KeyWord:» и «}» на «#».

5. С помощью функции =TEXTJOIN объедините содержимое столбцов Headline 1 и Headline 2.

Используя комбинации Ctrl+C и Ctrl+Shift+V, перенесите содержимое в столбец Headline 1.

Удалите столбцы Headline 2 и запасной.

6. Скопируйте и перенесите объявления на лист с шаблоном для Коммандера. Вставьте, начиная со столбца «Название кампании».

7. В первом столбце проставьте + для всех объявлений.

8. Работа со столбцами З1, З2, Т, С.

После переноса объявлений отобразится количество символов в заголовках, тексте и отображаемой ссылке.

Используя фильтры и Ctrl+H, необходимо откорректировать данные по символам согласно требованиям Яндекс.Директа:

Заголовок 1 — 56;

Заголовок 2 — 30;

Отображаемая ссылка — 20;

Текст — 81.

Работа с ключевыми словами

Фильтр Keyword и Final URL по значению — пустые. Удалите строки. Final URL — пусто, Keyword — выбрать все. Скопируйте и перенесите данные в шаблон Коммандера. Проставьте «-» в первом столбце для всех фраз и минус-фраз.

Теперь нужно импортировать полученный шаблон в Коммандер.

Выделите все данные вместе с шапкой на листе и скопируйте. Далее в Коммандере вставьте из буфера.

Проверьте названия столбцов: все ли столбцы распознаны и соответствуют содержимому. И создайте кампанию.

Настройка кампании в Директ Коммандере

Выберите кампанию на левой вкладке и установите настройки на вкладке редактирования.

Заполните все необходимые поля:

начало и окончание кампании;

регион показа;

расписание показа;

добавьте список минус-фраз на кампанию;

выберите стратегию;

место показа;

бюджет;

режим расхода бюджета;

счетчики метрики;

настройте уведомления.

Выделите все объявления и добавьте:

визитку;

дополнения: уточнения, быстрые ссылки, цену.

А также добавьте utm-метки в ссылки объявлений и адреса быстрых ссылок.

Перейдите на вкладку «Фразы» и выставьте ставку для всех фраз.

А нажав «Редактировать», можно провести кросс-минусовку в группах и убрать дубли.

Выставьте статусы объявлений «отправить на модерацию».

Отправьте кампанию в аккаунт.

Теперь осталось пройти модерацию, и кампания готова к работе.

Выводы

Использование инструментов таблиц Google позволяет сохранить максимум данных кампаний при переносе в рекламную систему Яндекса. В том числе и ключевые слова в разных типах соответствия.

Нужно:

экспортировать кампании из Google Ads Editor;

отредактировать кампанию в таблицах Google;

настроить кампанию в Коммандере.

Важно!