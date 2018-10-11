Как следить за позициями сайта в мобильной выдаче

Мониторинг позиций в мобильной выдаче рекомендуется проводить для каждого сайта. Большинство пользователей интернетом используют смартфоны и планшеты, чем компьютеры. Поэтому улучшение мобильной версии сайта часто приводит к увеличению количества посетителей.

Как определить позиции в мобильной выдаче

Узнать о позициях конкретных страниц сайта в поисковой выдаче можно с помощью нескольких онлайн-сервисов. Для получения результата нужно зарегистрироваться, ввести название домена, регион поиска, ключевые фразы и выбрать подходящие устройства — мобильные и десктопные.

Иногда позиции в компьютерах и смартфонах явно отличаются друг от друга по причине разной индексации. Так как большинство трафика часто приходит из смартфонов, важно постоянно следить за удобством использования мобильной версии сайта.

Сервисы для отслеживания позиций

Через подключенный счетчик Метрики можно узнать процент переходов на сайт со смартфонов и планшетов. В отчете о посетителях детально отображается информация о том, с какого устройства человек зашел на сайт и сколько времени провел на нем.

По этим данным можно предположить, удобно ли посетителям находиться на сайте через мобильное устройство. Если большинство покидают главную страницу в первые секунды, нужно улучшать навигацию и юзабилити.

Для проверки веса страниц, времени загрузки и других параметров мобильных версий используют сервис PageSpeed Insights.

Еще один сервис для анализа данных по юзабилити мобильной версии — Gоogle Search Console. В соответствующем разделе можно посмотреть количество проиндексированных страниц и ошибок в мобильной выдаче.

В разделе устройств открывается мобильная выдача гугла с указанием источников трафика, показателями отказов, длительностью сеанса и данными конверсии.

Инструмент для SEO-анализа, определяет позиции сайта в разных поисковых системах по регионам и ключевым фразам. Чтобы начать использовать сервис, нужно перейти в раздел «Проверить позиции» и нажать на знак шестеренки. После этого открываются параметры проверок, где можно задать поисковую систему, регион и тип выдачи в зависимости от используемых устройств.

Запуск аналитики выдает моментальный результат по выбранным параметрам. Каждая проверка платная, но сервис дарит каждому пользователю после регистрации 100 рублей на счет.

Платный инструмент для отслеживания позиций. Выдает полную картину по ключевым фразам, конкурентам и позициям в разных поисковиках. Для начала работы нужно создать проект и зайти в параметры отслеживания данных.

Далее нужно нажать кнопку «Настроить мониторинг позиций» и в графе поисковых систем выбрать вкладку «Mobile».

Отчет анализа выдает позиции сайта в мобильной и десктопной выдаче, а также историю изменения этих позиций в заданный период. Здесь же видно распределение конкурентов в выдаче по ключевым фразам, а также информация по их распределению на целевых страницах вашего сайта.

В данном сервисе используется стандартная схема определения позиций сайта. Сначала нужно создать проект, затем задать его параметры: регион, ключевые фразы, тип устройств.

После запуска проверки сервис сразу выдает результат. За одну такую проверку со счета пользователя списывается 0,2 руб.

После регистрации в сервисе нужно создать проект, указать поисковые системы для анализа и добавить список ключевых фраз. Результат в виде отчета доступен для скачивания в формате Excel.

Для отслеживания позиций достаточно проводить регулярные проверки с помощью одного или нескольких инструментов. Сравнение десктопной и мобильной выдачи дает понимание о правильности отображения разных версий сайта.

А вот здесь вы можете подписаться на рассылку блога:

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Запомнить

Регулярный мониторинг позиций необходим для отслеживания истории их изменений после внедрения новых ключевых слов и других работ над сайтом. Определить точные позиции в мобильной выдаче можно при помощи онлайн-инструментов: Serpstat, SeoLib, TopVisor, Rush-Analytics.

Возможности Яндекс.Метрики, Google Search Console, PageSpeed Insights и Google Analytics помогают определить, насколько адаптирован интерфейс сайта под планшеты и смартфоны. В зависимости от результата анализа можно определить, нуждается ли сайт в дополнительной обработке.