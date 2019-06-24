Каждые три месяца мы публикуем главные новости по существующим и новым услугам, сервисам для клиентов агентства, маркетинг-активностям. Все, что считаем полезным и важным как для нынешних, так и для будущих клиентов Netpeak. В этот раз собрали для вас новости по новым услугам, полезным для предпринимателей бизнес-публикациям в блоге и активностям Netpeak Cluster.

SEO: представили новую услугу по мониторингу распределения долей рынка в поиске

Наш заместитель руководителя департамента поискового продвижения укомплектовала новую услугу. В рамках услуги наши специалисты собирают информацию по распределению органического трафика в нише бизнеса заказчика и анализируют, как меняется ситуация с течением времени.

Если очень просто, это исследование в нише, которое касается ситуации в органике.

Что это дает бизнесу:

информацию об объеме рынка, лидерах, позиции сайта в общем рейтинге;

данные, чтобы выделить категории, требующие доработки: иногда это категории, которым нужна минимальная оптимизация — и они начнут приносить трафик, продажи;

возможность увидеть незадействованные площадки продвижения, взаимодействия с аудиторией;

срез по категориям, по которым ваш сайт не представлен, но где можно подключить контекстную рекламу и получать прибыль уже сейчас, пока специалисты «подтягивают» сайт по SEO;

возможность отслеживать изменения и результаты в разрезе всей тематики, которые появились после доработок, улучшений;

помощь в аналитике динамики изменения конкурентов и возможность делать выводы о том, какие активности предпринимали они;

вовремя узнавать о новых игроках рынка, которые наращивают обороты и понимать логику их успеха;

аргументы и данные для принятия стратегически важных решений.

Методика анализа

Эта услуга появилась в ответ на запрос существующих клиентов агентства, у которых уже сформирован спрос — существует пул поисковых запросов в тематике. Фактически услуга применима к любому бизнесу, даже если он еще не очень хорошо представлен в сети. Главное — чтобы на него был спрос. То есть можно оценить ситуацию на рынке еще до момента выхода на него.

Важно: наши специалисты подбирают релевантные поисковые запросы для актуальной связки: региона, ниши, категории, поисковой системы. В каждом регионе и нише выдача разная: присутствуют локальные конкуренты и нишевые ресурсы. Поэтому анализ проводится для каждой связки отдельно — только так можно получить точные данные.

Анализ строится на основе:

поисковых запросов тематики и их частотности;

CTR в тематике;

анализа поисковой выдачи

Раньше эта услуга была разовой — и мы не могли проследить динамику изменений трафика. Теперь, постоянно изучая тот или иной рынок, видим изменения за сезон, анализируем причины спада и роста трафика, интереса к товару или услуге.

SEO: помогаем создать и внедрить украинскую версию сайта

В этом году Верховная рада Украины приняла закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В частности, в соответствии с законом, контент украинских и работающих на украинскую аудиторию сайтов нужно переводить на государственный язык. Об опыте создания украиноязычной версии сайта , особенностях, перспективах, трудностях этого процесса писала Наталья Кирик, руководитель контент-студии WordFactory.

Предположительно, все материалы сайта, опубликованные до вступления закона в силу переводить не нужно. Согласно Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. Одно скажем точно — нормы об административной ответственности начнут действовать через три года (с 16 июля 2022-го). А значит, времени на создание и корректное внедрение украинской версии сайта достаточно.

Для кого эта услуга? Для сайтов, у которых еще нет украинской версии, а также для сайтов с не оптимизированной украинской версией. То есть таких, количество переведенных материалов на которых меньше, чем на русской версии, версия сайта не установлена основной по умолчанию и так далее.

Что даст украинизация сайта и рекламы? Лояльность аудитории, расширение пула ключевых запросов, по которым можно продвигаться в интернете, больше людей, которые, возможно, ищут ваш товар или услугу. К тому же, если начать этот процесс уже сейчас, вы займете, скорее всего, пустующую или почти не занятую нишу. Уже начнете увеличивать процент доверия украиноязычной публики и трафик, заказы, прокачаете навык устной и письменной коммуникации своих менеджеров.

Зачем эта услуга — чтобы минимизировать риски при добавлении отдельной полноценной языковой версии, как основной. О каких рисках идет речь:

появление дублей страниц, из-за которых снижается трафик на основную версию сайта, проседают его позиции в поиске;

возникновение технических ошибок, частично переведенный или не переведенный контент, материалы с низким качеством перевода.

Мы составили перечень обязательных этапов украинизации контента сайта. План, по которому мы будем двигаться:

Составляем комплексную инструкцию для создания и настройки украиноязычной версии. Формируем список контента для перевода. Даем инструкцию по запуску новой языковой версии. Составляем техническое задание по настройке загрузки украиноязычной версии по умолчанию.

При этом ваши специалисты получают дополнительную консультацию нашего эксперта.

Важно: мы не занимаемся переводом, написанием, публикацией текстов, но скажем, какие из них нужно перевести и опубликовать, где необходимо воспользоваться услугами живых переводчиков и редакторов, а где достаточно онлайн-переводчика.

Система штрафов для сайтов СМИ или официальных страниц брендов в социальных сетях, рекламы, если будут проигнорированы требования закона до 16 июля 2022 года: от 3 400 до 5 100 гривен (за первое нарушение) и от 8 500 до 11 900 гривен (за повторное нарушение). Нарушение условий закона «Об использовании украинского языка в сфере обслуживании потребителей» влечет за собой штраф в размере от 5 100 до 6 800 гривен.

Хотите уже сейчас начать работу над мультиязычностью сайта , узнать, насколько критично для вашего бизнеса в интернете не создавать украинскую версию сайта? Оставляйте заявку.

SEO: продвижение YouTube-канала

В прошлый раз мы уже писали о новых услугах агентства по настройке Facebook Instagram-профилей, созданию YouTube-канала. Теперь мы запускаем услугу по продвижению уже наполненных определенным контентом каналов, с поставленным на поток процессом выпуска роликов.

Профессиональное продвижение канала необходимо тем, кто хочет в будущем продавать товары и услуги или продвигать свой сайт с помощью YouTube, получать брендовый трафик и так далее.

Раскрутка канала предназначена также для бизнеса, который хочет использовать YouTube, как звено в своей маркетинговой стратегии: например, чтобы познакомить аудиторию со своим продуктом или услугой.

Продвижение помогает создать доверительные отношения с компанией или брендом.

В рамках продвижения наши специалисты проводят аудит канала (на нем должно быть не менее 20 видео), корректируют настройки, устанавливают связь с Google Analytics, собирают семантическое ядро, анализируют каналы конкурентов, составляют базовый чек-лист по добавлению новых видео, составляют план продвижения на второй месяц.

Затем оптимизируют новые ролики, дооптимизируют существующие, продвигают видео , проводят аналитику.

Это как раз то, что нужно и чего не хватало продвижению вашего бренда, товара, услуги? Оставляйте заявку — наш менеджер вам перезвонит и вы обсудите детали.

PPC: настраиваем таргетированную рекламу

Существуют бизнесы, которые работают без сайта — все продажи осуществляются через социальные сети. В таком случае контекстная реклама не нужна, зато нужна грамотная настройка рекламных кампаний в социальных сетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте, MyTarget, Одноклассники и других. Наши специалисты сформировали такую услугу для предпринимателей, которым нет смысла оплачивать всю стратегию по контекстной рекламе и сделали отдельное предложение. Это настройка таргетированной рекламы в социальных сетях с подключением аналитики, возможностью воспользоваться услугами нашего дизайнера.

Эта услуга для вас, если:

ваша аудитория на 90% находится в социальных сетях и рекламные кампании в поиске не нужны;

нет штатного дизайнера и процесс заказа, согласования баннеров занимает много времени, а по итогу вы все равно не довольны результатом;

в вашей нише высокая конкуренция и стоимость клика в поисковых сетях;

предлагаете товары/услуги, покупка которых не требует долгих размышлений.

Кроме настройки и сбора аналитических данных наши специалисты проводят мониторинг и оптимизируют рекламные кампании (отключают неэффективные). Также в рамках сотрудничества эксперты компании дают рекомендации и понятные инструкции по оформлению аккаунтов в Facebook и Instagram. В услугу входит работа дизайнера — он создает графические креативы. Но если у вас в штате есть такой специалист, можно заказать таргетированную рекламу без участия дизайнера агентства.

Больше подробностей узнаете, оставив заявку на услугу.

PPC: разработали тематическую стратегию для ресторанного бизнеса

Продвижение товаров и услуг для пяти ниш бизнеса с помощью контекстной рекламы в агентстве упаковано в четкие системные стратегии . В перспективе их станет ещё больше. Представляем шестую — для ресторанного бизнеса (пока что в Украине и России).

Что получает бизнес по этой стратегии:

Рекламу в поисковой выдаче. Рекламу в социальных сетях. Размещение в каталогах ресторанов города. Размещение и реклама на картах .

В рамках услуги предоставляем вам и вашим специалистам в постоянное пользование такие материалы:

чек-лист оформления ресторана в Facebook, Instagram;

даем шаблон контент-сетки для регулярности публикаций в социальных сетях;

составляем рекомендации по подготовке и форматам изображений для профилей социальных сетей.

Это готовый план действий, который поможет автоматизировать и оптимизировать подготовку контента, чтобы не тратить время и не изобретать каждый раз велосипед.

Наши специалисты настраивают и запускают, курируют (на период сотрудничества) аналитику — сбор и мониторинг, корректируют рекламные кампании с учетом этих данных.

Какие инструменты мы используем в стратегии?

Google My Business — создаем профиль ресторана;

2GIS, Google maps, maps.me — размещаем информацию о ресторане на картах;

запускаем брендовые поисковые кампании в Google Ads, Яндекс.Директ;

даем медийную рекламу по радиусу расположения заведения;

готовим рекламные посты для Facebook;

запускаем медийную ремаркетинговую кампанию;

делаем ремаркетинговые посты на Facebook;

промоакции — запускаем рекламу акционных предложений в Google Ads, Facebook и Instagram

создаем и запускаем видеокампании на YouTube.

В зависимости от бюджета и региона (Россия или Украина) этих инструментов может быть меньше или больше.

Отправляйте заявку — обсудим подробности лично.

Блог и академия: представили читателям более 240 специализированных блогов, каналов и пабликов

Напомню, в блоге появилась рубрика «Истории бизнеса». Здесь мы предоставляем площадку представителям малого, среднего, крупного бизнеса рассказать о своем деле, этапах развития и фейлах. Но рубрика гораздо шире и в этом квартале она дополнилась постами, которые помогут в организации рабочих процессов, постановке бизнес-целей и решении других задач предпринимателей:

Кроме того, читатели выбрали лучшие блоги и паблики об интернет-маркетинге. Рекомендуем ознакомиться со списком не только лидеров, среди более чем 240 ресурсов много интересных контент-проектов, которые могут быть полезны вам в прокачке софт и хард-скиллов.

Еще один рейтинг прошлого квартала — рейтинг маркетинг-директоров казахстанских ecommerce-проектов. Посмотрите, кто занимается разработкой стратегии, руководит продвижением таких брендов как Aviata, Ticketon Events, Chocofood, kassa24, Казпочта, Lamoda, Intertop, Pandora, Robokassa, Aviasales и узнайте новые бренды, руководителей их дримтимс.

Также главный редактор блога укомлектовала медиакит и теперь все преимущества и формы сотрудничества с редакцией, особенности размещения в блоге ваших публикаций собраны в одном месте.

Сохраните ссылку на него и присылайте нам свои материалы.

К слову об унификации и систематизации информации, мы создали NetpeakStat. Все исследования, которые раньше публиковали в блогах Netpeak Group, теперь будут собираться на одном сайте. Это объединение всех ресерчей агентства и бизнес-проектов.

Исследования цены за клик, портреты SEO-специалистов, исследования ниш онлайн-бизнеса на основании данных Serpstat и Ringostat — вот какие исследования появятся на этом ресурсе в первую очередь.

А ещё в Академию блога добавлены два новых курса. Первый — «Таблицы Google: изучаем функцию Query» (для специалистов). Если не самостоятельно, то вашим штатным аналитикам, интернам и джунам можно и нужно его пройти.

Курс составлен по одному из топовых постов блога нашего самого популярного автора — Алексея Селезнева, руководителя отдела аналитики в Netpeak.

Второй курс, составлен, улучшен и дополнен по материалам топ-поста блога по созданию семантического ядра.

Кластер: расширили команду специалистов и выложили в открытый доступ три чек-листа по настройке кампаний в Google Ads

Netpeak Cluster — платформа для развития хард и софт-скиллов предпринимателей-владельцев малого и среднего бизнеса. Он представлен в Украине, России и Казахстане. В Кластере начинающие и уже более опытные бизнесмены учатся основам интернет-маркетинга: формированию бизнес-стратегии, настройке рекламных кампаний, масштабированию бизнеса в сети и другим механизмам онлайн-продвижения.

В Кластере свыше 1300 предпринимателей и чтобы оперативно реагировать и помогать с настройкой рекламных кампаний, мы расширили команду специалистов. Теперь у нас 12 ответственных за саппорт участников по контекстной рекламе.

На сайте также добавлен раздел с подробным описанием того, как стать участником проекта и благополучно преодолеть непростой этап становления своего дела.

Кроме того, на сайте добавлены три чек-листа по настройке кампаний в Google Ads:

Узнать больше о проекте можно также в статьях руководителя Netpeak Cluster и экспертов, которые консультируют участников этого бизнес-сообщества:

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Выводы

Запустили SEO-услугу по мониторингу распределения долей рынка в поиске — наши специалисты собирают информацию по распределению органического трафика в нише бизнеса заказчика и анализируют, как меняется ситуация с течением времени. Это помогает проследить за действиями конкурентов и усилить свои позиции в выдаче. Теперь наши SEO-специалисты помогают создавать и внедрять украинскую версию сайта. Напомним, до июля 2022 контент интернет-ресурсов Украины и тех СМИ, бизнесов, которые выходят на украинскую аудиторию должны быть переведены на государственный язык. Мы занялись комплексным продвижением и оптимизацией YouTube-каналов для тех, кто не может (не заинтересован) в такой услуге в рамках других услуг по SEO-продвижению. Теперь отдельно раскручиваем каналы бизнесов, у которых налажен процесс создания и выпуска видео роликов. Департамент контекстной рекламы Netpeak представил новую услугу по настройке таргетированной рекламы в социальных сетях с подключением аналитики, возможностью воспользоваться услугами нашего дизайнера. Стартовали услугу по контекстной рекламе для предпринимателей, которые занимаются ресторанным бизнесом. В частности, делаем рекламу в поисковой выдаче, в социальных сетях, размещаем информацию о заведении в каталогах ресторанов города. За прошлый квартал в блоге компании вышло семь полезных постов о том, как развивать и масштабировать свой бизнес, строить сильную команду. В частности, опубликована статья-конспект выступления бизнесмена и блогера Евгения Черняка. Появился медиакит блога и создан отдельный сайт для размещения всех исследований, которые опубликованы (будут опубликованы) в блогах Netpeak Group. Добро пожаловать на NetpeakStat. Также добавлены два новых курса в Академию блога. Из новостей Netpeak Cluster — теперь на платформе свыше 1300 участников, 13 специалистов, которые предоставляют им консультации онлайн. На сайте проекта добавлен раздел с подробным описанием того, как стать одним из участников. Также теперь в открытом доступе — три чек-листа по настройке кампаний в Google Ads.