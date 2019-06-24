Семь улучшений Netpeak: помогаем внедрить украинскую версию сайта, настраиваем рекламу, продвигаем ресторанный бизнес
Каждые три месяца мы публикуем главные новости по существующим и новым услугам, сервисам для клиентов агентства, маркетинг-активностям. Все, что считаем полезным и важным как для нынешних, так и для будущих клиентов Netpeak. В этот раз собрали для вас новости по новым услугам, полезным для предпринимателей бизнес-публикациям в блоге и активностям Netpeak Cluster.
SEO: представили новую услугу по мониторингу распределения долей рынка в поиске
Наш
Если очень просто, это исследование в нише, которое касается ситуации в органике.
Что это дает бизнесу:
- информацию об объеме рынка, лидерах, позиции сайта в общем рейтинге;
- данные, чтобы выделить категории, требующие доработки: иногда это категории, которым нужна минимальная оптимизация — и они начнут приносить трафик, продажи;
- возможность увидеть незадействованные площадки продвижения, взаимодействия с аудиторией;
- срез по категориям, по которым ваш сайт не представлен, но где можно подключить контекстную рекламу и получать прибыль уже сейчас, пока специалисты «подтягивают» сайт по SEO;
- возможность отслеживать изменения и результаты в разрезе всей тематики, которые появились после доработок, улучшений;
- помощь в аналитике динамики изменения конкурентов и возможность делать выводы о том, какие активности предпринимали они;
- вовремя узнавать о новых игроках рынка, которые наращивают обороты и понимать логику их успеха;
- аргументы и данные для принятия стратегически важных решений.
Методика анализа
Эта услуга появилась в ответ на запрос существующих клиентов агентства, у которых уже сформирован спрос — существует пул поисковых запросов в тематике. Фактически услуга применима к любому бизнесу, даже если он еще не очень хорошо представлен в сети. Главное — чтобы на него был спрос. То есть можно оценить ситуацию на рынке еще до момента выхода на него.
Важно: наши специалисты подбирают релевантные поисковые запросы для актуальной связки: региона, ниши, категории, поисковой системы. В каждом регионе и нише выдача разная: присутствуют локальные конкуренты и нишевые ресурсы. Поэтому анализ проводится для каждой связки отдельно — только так можно получить точные данные.
Анализ строится на основе:
- поисковых запросов тематики и их частотности;
- CTR в тематике;
- анализа поисковой выдачи
Раньше эта услуга была разовой — и мы не могли проследить динамику изменений трафика. Теперь, постоянно изучая тот или иной рынок, видим изменения за сезон, анализируем причины спада и роста трафика, интереса к товару или услуге.
SEO: помогаем создать и внедрить украинскую версию сайта
В этом году Верховная рада Украины приняла закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В частности, в соответствии с законом, контент украинских и работающих на украинскую аудиторию сайтов нужно переводить на государственный язык. Об опыте создания
Для кого эта услуга? Для сайтов, у которых еще нет украинской версии, а также для сайтов с не оптимизированной украинской версией. То есть таких, количество переведенных материалов на которых меньше, чем на русской версии, версия сайта не установлена основной по умолчанию и так далее.
Что даст украинизация сайта и рекламы? Лояльность аудитории, расширение пула ключевых запросов, по которым можно продвигаться в интернете, больше людей, которые, возможно, ищут ваш товар или услугу. К тому же, если начать этот процесс уже сейчас, вы займете, скорее всего, пустующую или почти не занятую нишу. Уже начнете увеличивать процент доверия украиноязычной публики и трафик, заказы, прокачаете навык устной и письменной коммуникации своих менеджеров.
Зачем эта услуга — чтобы минимизировать риски при добавлении отдельной полноценной языковой версии, как основной. О каких рисках идет речь:
- появление дублей страниц, из-за которых снижается трафик на основную версию сайта, проседают его позиции в поиске;
- возникновение технических ошибок, частично переведенный или не переведенный контент, материалы с низким качеством перевода.
Мы составили перечень обязательных этапов украинизации контента сайта. План, по которому мы будем двигаться:
- Составляем комплексную инструкцию для создания и настройки украиноязычной версии.
- Формируем список контента для перевода.
- Даем инструкцию по запуску новой языковой версии.
- Составляем техническое задание по настройке загрузки украиноязычной версии по умолчанию.
При этом ваши специалисты получают дополнительную консультацию нашего эксперта.
Важно: мы не занимаемся переводом, написанием, публикацией текстов, но скажем, какие из них нужно перевести и опубликовать, где необходимо воспользоваться услугами живых переводчиков и редакторов, а где достаточно онлайн-переводчика.
Нарушение условий закона «Об использовании украинского языка в сфере обслуживании потребителей» влечет за собой штраф в размере от 5 100 до 6 800 гривен.
Хотите уже сейчас начать работу над
SEO: продвижение YouTube-канала
В прошлый раз мы уже писали о
Профессиональное продвижение канала необходимо тем, кто хочет в будущем продавать товары и услуги или продвигать свой сайт с помощью YouTube, получать брендовый трафик и так далее.
Раскрутка канала предназначена также для бизнеса, который хочет использовать YouTube, как звено в своей маркетинговой стратегии: например, чтобы познакомить аудиторию со своим продуктом или услугой.
Продвижение помогает создать доверительные отношения с компанией или брендом.
В рамках продвижения наши специалисты проводят аудит канала (на нем должно быть не менее 20 видео), корректируют настройки, устанавливают связь с Google Analytics, собирают семантическое ядро, анализируют каналы конкурентов, составляют базовый чек-лист по добавлению новых видео, составляют план продвижения на второй месяц.
Затем оптимизируют новые ролики, дооптимизируют существующие, продвигают видео , проводят аналитику.
Это как раз то, что нужно и чего не хватало продвижению вашего бренда, товара, услуги? Оставляйте заявку — наш менеджер вам перезвонит и вы обсудите детали.
PPC: настраиваем таргетированную рекламу
Существуют бизнесы, которые работают без сайта — все продажи осуществляются через социальные сети. В таком случае контекстная реклама не нужна, зато нужна грамотная настройка рекламных кампаний в социальных сетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте, MyTarget, Одноклассники и других. Наши специалисты сформировали такую услугу для предпринимателей, которым нет смысла оплачивать всю стратегию по контекстной рекламе и сделали отдельное предложение. Это настройка таргетированной рекламы в социальных сетях с подключением аналитики, возможностью воспользоваться услугами нашего дизайнера.
Эта услуга для вас, если:
- ваша аудитория на 90% находится в социальных сетях и рекламные кампании в поиске не нужны;
- нет штатного дизайнера и процесс заказа, согласования баннеров занимает много времени, а по итогу вы все равно не довольны результатом;
- в вашей нише высокая конкуренция и стоимость клика в поисковых сетях;
- предлагаете товары/услуги, покупка которых не требует долгих размышлений.
Кроме настройки и сбора аналитических данных наши специалисты проводят мониторинг и оптимизируют рекламные кампании (отключают неэффективные). Также в рамках сотрудничества эксперты компании дают рекомендации и понятные инструкции по оформлению аккаунтов в Facebook и Instagram. В услугу входит работа дизайнера — он создает графические креативы. Но если у вас в штате есть такой специалист, можно заказать таргетированную рекламу без участия дизайнера агентства.
Больше подробностей узнаете, оставив заявку на услугу.
PPC: разработали тематическую стратегию для ресторанного бизнеса
Продвижение товаров и услуг для
Что получает бизнес по этой стратегии:
- Рекламу в поисковой выдаче.
- Рекламу в социальных сетях.
- Размещение в каталогах ресторанов города.
Размещение и реклама на
картах.
В рамках услуги предоставляем вам и вашим специалистам в постоянное пользование такие материалы:
- чек-лист оформления ресторана в Facebook, Instagram;
- даем шаблон контент-сетки для регулярности публикаций в социальных сетях;
- составляем рекомендации по подготовке и форматам изображений для профилей социальных сетей.
Это готовый план действий, который поможет автоматизировать и оптимизировать подготовку контента, чтобы не тратить время и не изобретать каждый раз велосипед.
Наши специалисты настраивают и запускают, курируют (на период сотрудничества) аналитику — сбор и мониторинг, корректируют рекламные кампании с учетом этих данных.
Какие инструменты мы используем в стратегии?
- Google My Business — создаем профиль ресторана;
- 2GIS, Google maps, maps.me — размещаем информацию о ресторане на картах;
- запускаем брендовые поисковые кампании в Google Ads, Яндекс.Директ;
- даем медийную рекламу по радиусу расположения заведения;
- готовим рекламные посты для Facebook;
- запускаем медийную ремаркетинговую кампанию;
- делаем ремаркетинговые посты на Facebook;
- промоакции — запускаем рекламу акционных предложений в Google Ads, Facebook и Instagram
- создаем и запускаем видеокампании на YouTube.
В зависимости от бюджета и региона (Россия или Украина) этих инструментов может быть меньше или больше.
Отправляйте заявку — обсудим подробности лично.
Блог и академия: представили читателям более 240 специализированных блогов, каналов и пабликов
Напомню, в блоге появилась рубрика «Истории бизнеса». Здесь мы предоставляем площадку представителям малого, среднего, крупного бизнеса рассказать о своем деле, этапах развития и фейлах. Но рубрика гораздо шире и в этом квартале она дополнилась постами, которые помогут в организации рабочих процессов, постановке бизнес-целей и решении других задач предпринимателей:
Создание и курировании подчиненных: когда их много, когда их мало, когда кажется, что скоро двинешься кукухой. Когда планируете выход на казахстанский рынок и хотите знать больше о менталитете, особенностях поисковых запросов, способах получить лояльных клиентов. Если есть на примете ответственные исполнительные подрядчики, но вы не умеете (не уверены, не знаете), стоит ли становиться их бизнес-партнерами. О том, как стать крупным игроком и продавать (много) на Amazon. Как уйти из найма крупной компании и вести блог, быть человеком-брендом. Кто и каким образом строит бизнес на онлайн-образовании — история петербуржца Александра Альхова. Советы по выживанию, масштабированию бизнеса, управлению командой и мотивации от человека-бренда, предпринимателя с миллиардным оборотом, автора и ведущего канала Big Money.
Кроме того, читатели выбрали лучшие блоги и паблики об интернет-маркетинге. Рекомендуем ознакомиться со списком не только лидеров, среди более чем 240 ресурсов много интересных контент-проектов, которые могут быть полезны вам в прокачке софт и хард-скиллов.
Еще один рейтинг прошлого квартала — рейтинг маркетинг-директоров казахстанских ecommerce-проектов. Посмотрите, кто занимается разработкой стратегии, руководит продвижением таких брендов как Aviata, Ticketon Events, Chocofood, kassa24, Казпочта, Lamoda, Intertop, Pandora, Robokassa, Aviasales и узнайте новые бренды, руководителей их дримтимс.
Также главный редактор блога укомлектовала медиакит и теперь все преимущества и формы сотрудничества с редакцией, особенности размещения в блоге ваших публикаций собраны в одном месте.
Сохраните ссылку на него и присылайте нам свои материалы.
К слову об унификации и систематизации информации, мы создали NetpeakStat. Все исследования, которые раньше публиковали в блогах Netpeak Group, теперь будут собираться на одном сайте. Это объединение всех ресерчей агентства и бизнес-проектов.
Исследования цены за клик, портреты SEO-специалистов, исследования ниш онлайн-бизнеса на основании данных Serpstat и Ringostat — вот какие исследования появятся на этом ресурсе в первую очередь.
А ещё в Академию блога добавлены два новых курса. Первый — «Таблицы Google: изучаем функцию Query» (для специалистов). Если не самостоятельно, то вашим штатным аналитикам, интернам и джунам можно и нужно его пройти.
Курс составлен по одному из
Второй курс, составлен, улучшен и дополнен по материалам
Кластер: расширили команду специалистов и выложили в открытый доступ три чек-листа по настройке кампаний в Google Ads
Netpeak Cluster — платформа для развития хард и софт-скиллов предпринимателей-владельцев малого и среднего бизнеса. Он представлен в Украине, России и Казахстане. В Кластере начинающие и уже более опытные бизнесмены учатся основам интернет-маркетинга: формированию бизнес-стратегии, настройке рекламных кампаний, масштабированию бизнеса в сети и другим механизмам онлайн-продвижения.
В Кластере свыше 1300 предпринимателей и чтобы оперативно реагировать и помогать с настройкой рекламных кампаний, мы расширили команду специалистов. Теперь у нас 12 ответственных за саппорт участников по контекстной рекламе.
На сайте также добавлен раздел с подробным описанием того, как стать участником проекта и благополучно преодолеть непростой
Кроме того, на сайте добавлены три чек-листа по настройке кампаний в Google Ads:
- По запуску рекламной кампании в Google Ads с нуля
- Созданию аудиторий и запуску ремаркетинга
- Запуску рекламы на YouTube
Узнать больше о проекте можно также в статьях руководителя Netpeak Cluster и экспертов, которые консультируют участников этого бизнес-сообщества:
- В Netpeak запустили бесплатный образовательный проект для предпринимателей. Потратили $15 000 на развитие и облажались
- Как настроить контекстную и таргетированную рекламу: 13 ответов на самые частые вопросы
- Netpeak отвечает на самые популярные вопросы предпринимателей об онлайн-рекламе
Выводы
- Запустили SEO-услугу по мониторингу распределения долей рынка в поиске — наши специалисты собирают информацию по распределению органического трафика в нише бизнеса заказчика и анализируют, как меняется ситуация с течением времени. Это помогает проследить за действиями конкурентов и усилить свои позиции в выдаче.
- Теперь наши SEO-специалисты помогают создавать и внедрять украинскую версию сайта. Напомним, до июля 2022 контент интернет-ресурсов Украины и тех СМИ, бизнесов, которые выходят на украинскую аудиторию должны быть переведены на государственный язык.
- Мы занялись комплексным продвижением и оптимизацией YouTube-каналов для тех, кто не может (не заинтересован) в такой услуге в рамках других услуг по SEO-продвижению. Теперь отдельно раскручиваем каналы бизнесов, у которых налажен процесс создания и выпуска видео роликов.
- Департамент контекстной рекламы Netpeak представил новую услугу по настройке таргетированной рекламы в социальных сетях с подключением аналитики, возможностью воспользоваться услугами нашего дизайнера.
- Стартовали услугу по контекстной рекламе для предпринимателей, которые занимаются ресторанным бизнесом. В частности, делаем рекламу в поисковой выдаче, в социальных сетях, размещаем информацию о заведении в каталогах ресторанов города.
- За прошлый квартал в блоге компании вышло семь полезных постов о том, как развивать и масштабировать свой бизнес, строить сильную команду. В частности, опубликована статья-конспект выступления бизнесмена и блогера Евгения Черняка.
- Появился медиакит блога и создан отдельный сайт для размещения всех исследований, которые опубликованы (будут опубликованы) в блогах Netpeak Group. Добро пожаловать на NetpeakStat. Также добавлены два новых курса в Академию блога.
- Из новостей Netpeak Cluster — теперь на платформе свыше 1300 участников, 13 специалистов, которые предоставляют им консультации онлайн. На сайте проекта добавлен раздел с подробным описанием того, как стать одним из участников. Также теперь в открытом доступе — три чек-листа по настройке кампаний в Google Ads.
Думаете, что нам по пути? Пишите на investments@netpeak.net.
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