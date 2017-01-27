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Сколько стоил клик в Google Ads в 2016 году — данные по Болгарии, Казахстану, России, Украине
Алексей Селезнёв
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Хотите планировать рекламный бюджет больше, чем на месяц или два? Вам необходимо знать стоимость клика и спрогнозировать, как будет меняться цена. В течение 2016 года я собирал данные о стоимости клика в Google Ads в разрезе разных стран, регионов и тематик.

В этой статье я подведу итоги исследования и отвечу на такие вопросы:

  • сколько платили за клик в Болгарии, Казахстане, России, Украине;
  • сколько стоил клик в разных тематиках;
  • в каких тематиках стоимость клика выросла или снизилась наиболее значимо;
  • какой будет стоимость клика в первом полугодии 2017 года.

Что я исследовал?

Я проанализировал 112 миллионов кликов на основе выборки проектов агентства. Полученную информацию структурировал по городам, странам и классифицировал в зависимости от тематики рекламируемого проекта.

Отмечу, что средний показатель качества ключевых слов в анализируемых рекламных аккаунтах составляет 7,1 балла.

Стоимость клика указана без НДС, то есть в так, как отображается цена в интерфейсе Google Ads.

Я собирал данные рекламных аккаунтов с помощью языка R, далее передавал на хранение в базу данных MySQL и визуализировал в Power BI.

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Стоимость клика в Украине

Стоимость клика в Google AdWords в Украине 2016 год

Сколько стоило взаимодействие в поисковых, медийных и видеокампаниях?

Сколько стоило взаимодействие в поисковых, медийных и видеокампаниях в Украине 2016 год

В Украине клик по поисковой рекламе обходился рекламодателям в среднем $0,09. Посетитель, пришедший на сайт по медийной рекламе, стоил $0,05.

Дешевле всего — взаимодействие с пользователями на YouTube ($0,01). Стоит отметить, что как взаимодействие с видеорекламой считается не клик по объявлению, а просмотр видео.

Самые дорогие области Украины в поисковой сети

Самые дорогие области Украины в поисковой сети в 2016 году

Стоимость клика в разрезе областей распределилась достаточно предсказуемо. На первом месте — Киевская область со стоимостью $0,09, но Львовская, Николаевская, Тернопольская, Одесская и Черновицкая практически не уступают.

В связи с политической ситуацией дешевле всего стоил клик в восточной Украине — Луганской и Донецкой областях.

Самые дорогие тематики в поисковой сети

Самые дорогие тематики в поисковой сети в 2016 году

Дороже всего стоило поисковое продвижение в тематике «юриспруденция» — $0,64 за клик. На втором месте — «недвижимость» со стоимостью перехода на сайт $0,20.

В списке самых дешевых тематик оказались «доски объявлений» ($0,01), «спортивные товары» и «авто» ($0,04).

Как менялась стоимость клика в тематике «Недвижимость»?

Самый значительный рост стоимости клика был тематике «недвижимость»: в начале года средняя цена за клик составляла $0,13, а в декабре — выросла до $0,56.

Как менялась стоимость клика в тематике «Недвижимость»

Прогноз стоимости клика в Украине на 2017 год

Основываясь на собранных данных, можем спрогнозировать, что в первом полугодии 2017 года средняя стоимость клика в поисковой сети не выростет выше $0,09. Повышение стоит ожидать не ранее апреля.

Прогноз стоимости клика для Украины

В январе цена за клик будет еще ниже — на уровне $0,07, так как январь — «мертвый месяц» для большинства тематик, рекламные активности в этот период минимальны.

Стоимость клика в России

Стоимость клика и прогнозы для России

Стоимость взаимодействия в поисковых, медийных и видеокампаниях

Стоимость взаимодействия в поисковых, медийных и видеокампаниях в России в 2016 году

Российские рекламодатели за клик по поисковому объявлению платили в среднем $0,10, за клик по медийной рекламе — $0,06, а просмотр видео на YouTube стоил $0,02.

Самые дорогие регионы России в поисковой сети

Самые дорогие регионы России в поисковой сети в 2016 году

В России стоит выделить два региона, которые стабильно держались в лидерах — Санкт-Петербург ($0,15) и Москва ($0,13). Также среди самых дорогих оказались Омская, Новосибирская и Московская область.

Самые дешевые регионы в поисковой сети

Самые дешевые регионы в поисковой сети

Среди самых дешевых регионов преимущественно Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Возглавили список Калмыкия и Кабардино-Балкария, где средняя цена за клик была $0,05.

Самые дорогие тематики в поисковой сети

Самые дорогие тематики в поисковой сети в России

Рейтинг наиболее дорогих тематик возглавили такие категории: «туризм» ($0,70), «недвижимость» ($0,42), «красота и здоровье» ($0,30).

Самые дешевые тематики — «подарки» ($0,01), «дом и сад» ($0,05).

В 2016 году самые значимые изменения стоимости клика были в тематиках «IT» и «недвижимость».

Как менялась стоимость клика в тематике «IT»?

В первом квартале стоимость клика держалась на уровне $0,60-0,82, но со второго квартала начала снижаться, и в декабре составила $0,10.

Как менялась стоимость клика в тематике «IT»

Как росла стоимость клика в тематике «Недвижимость»?

Рекламировать в поиске недвижимость стало дороже. В начале года клик стоил $0,19-0,34, но за второе полугодие цена выросла до $1,90.

Как росла стоимость клика в тематике «Недвижимость»

Прогноз стоимости клика в России на 2017 год

Судя по динамике 2016 года, на протяжении первого полугодия текущего года стоит ожидать плавный и непрерывный рост цены за клик.

Прогноз стоимости клика в России

К июню средняя стоимость клика вырастет ориентировочно до $0,14.

Стоимость клика в Казахстане

Стоимость клика в Казахстане в 2016

Стоимость взаимодействия в поисковых, медийных и видеокампаниях

Стоимость взаимодействия в поисковых, медийных и видеокампаниях в Казахстане

Как и в других странах, самый дорогой канал взаимодействия — поисковая реклама. В среднем рекламодатели платили $0,09 за клик.

Средняя цена клик по медийной рекламе была $0,03 — практически в два раза дешевле, чем в Украине и России.

Стоимость взаимодействия на YouTube значительно дешевле, чем при использовании других каналов, и составляет всего $0,01.

Рейтинг городов Казахстана в поисковой сети

Рейтинг городов Казахстана в поисковой сети 2016 год

Среди городов Казахстана дороже всего платили за клик в Петропавловске.

Несмотря на то, что подавляющая часть интернет-аудитории страны сконцентрирована в Алматы и Астане, в этих городах стоимость клика самая низкая — $0,08-0,09.

Самые дорогие тематики в поисковой сети

Самые дорогие тематики в поисковой сети в Казахстане 2016 год

Рейтинг самых дорогих тематик возглавила «недвижимость» ($0,55) и «страхование» ($0,20).

Дешевле всего клик стоил в категориях «новости и инфо» ($0,01), «доски объявлений» ($0,02).

Как росла стоимость клика в тематике «Недвижимость»?

В Казахстане самый значительный рост по стоимости клика наблюдается в тематике «недвижимость». В начале года цена за клик была на уровне $0,23, к концу года — выросла до $0,57.

Как росла стоимость клика в тематике «Недвижимость» в Казахстане в 2016 году

Прогноз стоимости клика на 2017 год

Опираясь на исторические данные по Казахстану, можно сделать прогноз, что стоимость клика в январе текущего года поднимется до $0,18. 

Прогноз стоимости клика в Казахстане

В феврале и марте плата за взаимодействие снизится до $0,14, а ближе к маю достигнет своего пика — $0,19.

Стоимость клика в Болгарии

Стоимость клика и прогнозы для Болгарии

Стоимость взаимодействия в поисковых, медийных и видеокампаниях

Стоимость взаимодействия в поисковых, медийных и видеокампаниях в Болгарии в 2016

Клик по объявлению в поисковой сети стоил в среднем $0,09, а в контекстно-медийной сети — $0,04.

Просмотр видео на YouTube обходится $0,01.

Рейтинг регионов в поисковой сети

Рейтинг регионов в поисковой сети Болгария 2016

 В Болгарии стоимость поискового продвижения клика не зависит от региона или города. Разница между самым дорогим и дешевым регионом составляет всего $0,01.

Возможно, причина в том, что по площади Болгария значительно меньше России, Казахстана и Украины, и любой локальный бизнес работает не в рамках конкретного города, а охватывает доставкой всю страну.

Самые дорогие тематики в поисковой сети Болгарии

Самые дорогие тематики в поисковой сети Болгарии

Дороже всего стоила реклама на поиске в тематиках «стройматериалы» ($0,16), «подарки» ($0,12) и «гипермаркеты» ($0,12).

Среди самых дешевых тематик оказались такие категории: «одежда, обувь и аксессуары» ($0,04) и «детские товары» ($0,05).

В течение 2016 года самое значимое изменения цены за клик было в тематиках «авто» и «дом и сад».

Как менялась стоимость клика в категории «авто»?

В январе 2016 года клик в автомобильной тематике стоил $0,23, но уже в феврале было двукратное падение до $0,11. В последующие месяцы значительных изменений не было.

Как менялась стоимость клика в категории «авто»

 

Динамика изменений цены за клик в тематике «дом и сад»

Стоимость клика росла на протяжении всего года. Максимального значения цена достигла осенью — это был пик сезона в данной тематике.

Динамика изменений цены за клик в тематике «дом и сад»

 

Прогноз по стоимости клика в Болгарии на 2017 год

За 2016 год стоимость клика поднялась с $0,07 до $0,11. Можно предположить, что с конца января средняя цена за клик будет постепенно расти, а в июне достигнет своего пика — $0,10 за клик.

Прогноз стоимости клика в Болгарии

Итоги

  1. Самый значительный рост стоимости клика в России, Украине и Казахстане показала тематика «недвижимость», цена за клик за год выросла более, чем на 100%.
  2. Самый дешевый рекламный канал в Google Ads — YouTube. Частично это связано с тем, что видеореклама еще не пользуется большой популярностью среди рекламодателей, и аукцион разогрет значительно меньше, чем в контекстно-медийной и поисковой сети. Стоит отметить, что в качестве взаимодействий учитывались просмотры видео, а не клики.
  3. Самые дорогие тематики для поискового продвижения:
  • в Украине — «юриспруденция» и «недвижимость»;
  • в России — «туризм», недвижимость», «красота и здоровье»;
  • в Казахстане — «недвижимость» и «IT»;
  • в Болгарии — «стройматериалы».
  • Самые дорогие регионы:
  • в Украине — Киевская и Львовская области;
  • в России — Санкт-Петербург и Москва;
  • в Казахстане — Петропавловск (при этом средняя стоимость клика в Астане и Алматы была самой низкой).
  • В Болгарии цена за клик мало зависит от регионов и городов, разница составляет не более $0,01.

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статистика и аналитика исследование Netpeak клик в Google Ads
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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